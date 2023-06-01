S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 385 оценок

В сети нашли авторов утечки билда S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 ГБ - это не хакеры

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Gutsz
Новости

Кажется, сиквел S.T.A.L.K.E.R. становится центром невероятных события для игровой индустрии. Еще задолго до релиза игра страдает от серьезных утечек, где раскрываются детали сюжета и некоторые геймплейные подробности. Пока разработчики из GSC Game World продолжают хранить молчание, хакеры не так давно слили 16 ГБ материалов проекта, а теперь похвастались билдом игры на 200 ГБ. Вот только, как оказалось утечка билда S.T.A.L.K.E.R. 2 принадлежит совсем не им. В сети уже выяснили, кто опубликовал в публичный доступ незаконченную версию игры и эта информация может действительно удивить.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что за утечкой билда S.T.A.L.K.E.R. 2 стоят сами разработчики. Все верно, представители GSC Game World опубликовали в открытый доступ 200 ГБ игры самостоятельно, хотя, вероятно, сделали это случайно (или нет). Судя по всему, билд был предназначен для тестирования игры. Данная версия игры была отправлена в отдел проверки качества проекта через торрент, однако по какой-то причине раздачу сделали публичной. Именно поэтому любой пользователь может скачать 200 ГБ, однако все материалы зашифрованы и взломать их невозможно без специального ключа от разработчиков.

Как отмечают пользователи, под утечку самая актуальная версия игры. Сборка S.T.A.L.K.E.R. 2 датируется 26 мая и включает в себя полную версию игры со всеми необходимыми материалами и активами, которые еще не прошли компрессию для уменьшения размера игры. Предполагается, что сам проект уже находится на финальной стадии разработки и этим летом может быть объявлена его точная дата релиза.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
VIGITAL ART

Лишний раз бесплатная реклама на всех ресурсах.Спецом и слили.А

3
digitalkid

Да ясен пень. Вся история что "мы запретили русским играть, но у нас такая клевая игра что они всё делают чтобы поиграть" какой-то полный фуфел. Типа торрентов нет, чтобы над их кривотой поржать.

0
MLShadow

Это было ясно ещё с самого начала, слишком уж много шутили про "ждалкер" и его полного отсутствия, так что ушлые разрабы решили устроить трагикомедию и за одно на ней же хайпануть.

3
Red_Commissioner

Ни кто так не поднасрал сталкеру 2, как его разработчик

2
Deveron

Может там и нет никакого билда, а сборка мусора...

1
Kot9lra street

хайп ради хайпа

0
Кей Овальд

Кстати, с Атомиком что-то такое же было. Возможно это не просто долбоебизм, а хитр... Хотя кого я обманываю...

-1
Олег Дудин

Это ж как влетело тому, кто галочку нужную не нажал. :)

-1
Helix8

да, ведь теперь все играют до релиза

0
Sprintin Helix8

где кто играет?

0
TAPAKAH222
Интернет-пользователи пришли к выводу, что за утечкой билда S.T.A.L.K.E.R. 2 стоят сами разработчики.

Да? А я думал создатели таких вот "новостей".

-2
Лариан Яна

Та же история, что и с Атомиком была. Разрабы просто хотят в предверие выхода хайпа поднять

-3
pyw

Только в случае Атомика слили вот прям перед выходом игры, когда уже дата релиза была. А тут фиг пойми когда выйдет.

4
Stastanis

Разница в том, что Атомик был готовой игрой, а тут выложили архив с неизвестно чем, может 200 Гб батонов под видом игры.

7
TAPAKAH222 Stastanis

Там жИ игра! Нужен ведь только ключ! )

Вы так говорите, как будто люди могут испытывать коллективный приступ глупости и игнорировать элементарную логику, факты. Такого не бывает.

-1
СССР2 Stastanis

Да шо вы с этими батонами? Это борщ со сметаной и чесночными галушками!

0
монcтр

говорил жи лошковинвесторов ищут hah

-4