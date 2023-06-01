В сети нашли авторов утечки билда S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 ГБ - это не хакеры ©

Кажется, сиквел S.T.A.L.K.E.R. становится центром невероятных события для игровой индустрии. Еще задолго до релиза игра страдает от серьезных утечек, где раскрываются детали сюжета и некоторые геймплейные подробности. Пока разработчики из GSC Game World продолжают хранить молчание, хакеры не так давно слили 16 ГБ материалов проекта, а теперь похвастались билдом игры на 200 ГБ. Вот только, как оказалось утечка билда S.T.A.L.K.E.R. 2 принадлежит совсем не им. В сети уже выяснили, кто опубликовал в публичный доступ незаконченную версию игры и эта информация может действительно удивить.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что за утечкой билда S.T.A.L.K.E.R. 2 стоят сами разработчики. Все верно, представители GSC Game World опубликовали в открытый доступ 200 ГБ игры самостоятельно, хотя, вероятно, сделали это случайно (или нет). Судя по всему, билд был предназначен для тестирования игры. Данная версия игры была отправлена в отдел проверки качества проекта через торрент, однако по какой-то причине раздачу сделали публичной. Именно поэтому любой пользователь может скачать 200 ГБ, однако все материалы зашифрованы и взломать их невозможно без специального ключа от разработчиков.

Как отмечают пользователи, под утечку самая актуальная версия игры. Сборка S.T.A.L.K.E.R. 2 датируется 26 мая и включает в себя полную версию игры со всеми необходимыми материалами и активами, которые еще не прошли компрессию для уменьшения размера игры. Предполагается, что сам проект уже находится на финальной стадии разработки и этим летом может быть объявлена его точная дата релиза.