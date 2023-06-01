В сети нашли авторов утечки билда S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 ГБ - это не хакеры

Кажется, сиквел S.T.A.L.K.E.R. становится центром невероятных события для игровой индустрии. Еще задолго до релиза игра страдает от серьезных утечек, где раскрываются детали сюжета и некоторые геймплейные подробности. Пока разработчики из GSC Game World продолжают хранить молчание, хакеры не так давно слили 16 ГБ материалов проекта, а теперь похвастались билдом игры на 200 ГБ. Вот только, как оказалось утечка билда S.T.A.L.K.E.R. 2 принадлежит совсем не им. В сети уже выяснили, кто опубликовал в публичный доступ незаконченную версию игры и эта информация может действительно удивить.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что за утечкой билда S.T.A.L.K.E.R. 2 стоят сами разработчики. Все верно, представители GSC Game World опубликовали в открытый доступ 200 ГБ игры самостоятельно, хотя, вероятно, сделали это случайно (или нет). Судя по всему, билд был предназначен для тестирования игры. Данная версия игры была отправлена в отдел проверки качества проекта через торрент, однако по какой-то причине раздачу сделали публичной. Именно поэтому любой пользователь может скачать 200 ГБ, однако все материалы зашифрованы и взломать их невозможно без специального ключа от разработчиков.
Как отмечают пользователи, под утечку самая актуальная версия игры. Сборка S.T.A.L.K.E.R. 2 датируется 26 мая и включает в себя полную версию игры со всеми необходимыми материалами и активами, которые еще не прошли компрессию для уменьшения размера игры. Предполагается, что сам проект уже находится на финальной стадии разработки и этим летом может быть объявлена его точная дата релиза.
Лишний раз бесплатная реклама на всех ресурсах.Спецом и слили.А
Да ясен пень. Вся история что "мы запретили русским играть, но у нас такая клевая игра что они всё делают чтобы поиграть" какой-то полный фуфел. Типа торрентов нет, чтобы над их кривотой поржать.
Это было ясно ещё с самого начала, слишком уж много шутили про "ждалкер" и его полного отсутствия, так что ушлые разрабы решили устроить трагикомедию и за одно на ней же хайпануть.
Ни кто так не поднасрал сталкеру 2, как его разработчик
Может там и нет никакого билда, а сборка мусора...
хайп ради хайпа
Кстати, с Атомиком что-то такое же было. Возможно это не просто долбоебизм, а хитр... Хотя кого я обманываю...
Это ж как влетело тому, кто галочку нужную не нажал. :)
да, ведь теперь все играют до релиза
где кто играет?
Да? А я думал создатели таких вот "новостей".
Та же история, что и с Атомиком была. Разрабы просто хотят в предверие выхода хайпа поднять
Только в случае Атомика слили вот прям перед выходом игры, когда уже дата релиза была. А тут фиг пойми когда выйдет.
Разница в том, что Атомик был готовой игрой, а тут выложили архив с неизвестно чем, может 200 Гб батонов под видом игры.
Там жИ игра! Нужен ведь только ключ! )
Вы так говорите, как будто люди могут испытывать коллективный приступ глупости и игнорировать элементарную логику, факты. Такого не бывает.
Да шо вы с этими батонами? Это борщ со сметаной и чесночными галушками!
говорил жи лошковинвесторов ищут hah