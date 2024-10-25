В сети нашли реальный прототип "водного трамвая" из нового ролика S.T.A.L.K.E.R. 2

Совсем недавно студия GSC Game World опубликовала 30-минутный видеоролик с названием «Жизнь Зоны», где был показан странноватый пейзаж - трамвай на воде.
Нет, разумеется, Зона - место для многих аномалий, но появление такого «плавающего» трамвая весьма сильно заинтересовало многих пользователей в сети. А одному из этих пользователей даже удалось найти возможный реальный прототип этого трамвая. Как оказалось, это и правда трамвай на воде, который в свое время его владельцы использовали как летнюю дачу.
Сегодня эта «дача» доживает свой век на берегу реки Десна, в одной из бухт поселка Рожны в Киевской области, и возможно, именно она и послужила источником вдохновения для создателей игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl, релиз которой состоится 20 ноября на PC и Xbox Series X|S.
Неудивительно. Они же так не первый раз делают
С контролёром?
И тот говорит "Уходи отсюда, мужик"
Атмосферно. Молодцы, что такие аутентичные вещи добавляют.
Трамвайчик прелесть.
Прикольно.
Царя давно нет, его 17 июля 1918 года убили! Если ты про Николая 2))
нет я про президента который провозгласил себя так)) ему спасибо говори , теперь только так ))
Никто себя не провозглашал царем, это твои больные фантазии. ))
Трамвай посреди болота? // Роман Климов
Ну он вроде как на пантоне стоит, типа переправа или пост))) // Monax Hax
Просто трамваев в Припяти не было. Видать, пространственная аномалия затянула трамвай из Киева. // Роман Климов
Ааа ну если с этой стороны заходить, то да, твоя версия имеет место быть. Я что то даже не подумал🤝 // Monax Hax
Темболее это игра а в игре обыграть с умом можно все что угодно👍 // Monax Hax
Вообще выглядит красиво // Monax Hax
Забавно выглядит. Нужно питерскую ответку сделать - поставить на рельсы "речной трамвай":)))
Соравно игра не пойдет на 3060 8 гиговой смысел мне его ждать сарлен хил2 ремак логал игру делают для можоров у кого есть 4090 с ай9 14к
Всё там пойдёт! Поставишь мод генерации и вообще полетит)))
И глаза полетят
Куда они полетят))) На каком из скринов включена генерация?
на втором?
Это окончательный ответ?))))
херово они в союзе жили. Аж летние домики из трамваев делали
Трамвай это збс, только вот почему графон в последних роликах выглядит на уровне владик брутал?)
сравнил .... с пальцем,брутал хорош т.к. один человек умудрился и графика в нём вообще не ровень того что ждём