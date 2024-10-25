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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 281 оценка

В сети нашли реальный прототип "водного трамвая" из нового ролика S.T.A.L.K.E.R. 2

Gruz_
Новости

Совсем недавно студия GSC Game World опубликовала 30-минутный видеоролик с названием «Жизнь Зоны», где был показан странноватый пейзаж - трамвай на воде.

Нет, разумеется, Зона - место для многих аномалий, но появление такого «плавающего» трамвая весьма сильно заинтересовало многих пользователей в сети. А одному из этих пользователей даже удалось найти возможный реальный прототип этого трамвая. Как оказалось, это и правда трамвай на воде, который в свое время его владельцы использовали как летнюю дачу.

+ ещё 1 картинка

Сегодня эта «дача» доживает свой век на берегу реки Десна, в одной из бухт поселка Рожны в Киевской области, и возможно, именно она и послужила источником вдохновения для создателей игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl, релиз которой состоится 20 ноября на PC и Xbox Series X|S.

20
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
-zotik-

Неудивительно. Они же так не первый раз делают

8
ZAUSA

С контролёром?

7
XpressV

И тот говорит "Уходи отсюда, мужик"

3
Кот Миша

Атмосферно. Молодцы, что такие аутентичные вещи добавляют.

6
Кей Овальд

Трамвайчик прелесть.

1
askazanov

Прикольно.

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Уральский чекист DenisKarabass

Царя давно нет, его 17 июля 1918 года убили! Если ты про Николая 2))

3
DenisKarabass Уральский чекист

нет я про президента который провозгласил себя так)) ему спасибо говори , теперь только так ))

-9
Уральский чекист DenisKarabass

Никто себя не провозглашал царем, это твои больные фантазии. ))

5
Пользователь ВКонтакте

Трамвай посреди болота? // Роман Климов

0
Пользователь ВКонтакте

Ну он вроде как на пантоне стоит, типа переправа или пост))) // Monax Hax

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Просто трамваев в Припяти не было. Видать, пространственная аномалия затянула трамвай из Киева. // Роман Климов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ааа ну если с этой стороны заходить, то да, твоя версия имеет место быть. Я что то даже не подумал🤝 // Monax Hax

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Темболее это игра а в игре обыграть с умом можно все что угодно👍 // Monax Hax

0
Пользователь ВКонтакте

Вообще выглядит красиво // Monax Hax

0
Аристов--Черный

Забавно выглядит. Нужно питерскую ответку сделать - поставить на рельсы "речной трамвай":)))

0
Uilenspiegel
0
Без-Комментариев

Соравно игра не пойдет на 3060 8 гиговой смысел мне его ждать сарлен хил2 ремак логал игру делают для можоров у кого есть 4090 с ай9 14к

-1
ФризОстатОр

Всё там пойдёт! Поставишь мод генерации и вообще полетит)))

0
jax baron ФризОстатОр

И глаза полетят

0
ФризОстатОр jax baron

Куда они полетят))) На каком из скринов включена генерация?

-2
ТараканчЕг ФризОстатОр

на втором?

0
ФризОстатОр ТараканчЕг

Это окончательный ответ?))))

0
AdventurousYvon

херово они в союзе жили. Аж летние домики из трамваев делали

-2
Floww

Трамвай это збс, только вот почему графон в последних роликах выглядит на уровне владик брутал?)

-4
Thinker_724

сравнил .... с пальцем,брутал хорош т.к. один человек умудрился и графика в нём вообще не ровень того что ждём

0