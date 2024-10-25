В сети нашли реальный прототип "водного трамвая" из нового ролика S.T.A.L.K.E.R. 2

Совсем недавно студия GSC Game World опубликовала 30-минутный видеоролик с названием «Жизнь Зоны», где был показан странноватый пейзаж - трамвай на воде.

Нет, разумеется, Зона - место для многих аномалий, но появление такого «плавающего» трамвая весьма сильно заинтересовало многих пользователей в сети. А одному из этих пользователей даже удалось найти возможный реальный прототип этого трамвая. Как оказалось, это и правда трамвай на воде, который в свое время его владельцы использовали как летнюю дачу.

Сегодня эта «дача» доживает свой век на берегу реки Десна, в одной из бухт поселка Рожны в Киевской области, и возможно, именно она и послужила источником вдохновения для создателей игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl, релиз которой состоится 20 ноября на PC и Xbox Series X|S.