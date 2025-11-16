В сети показали, как в патче 1.7 для STALKER 2 будет выглядеть новый пресет погоды "Легкий дождь"

Ряд блогеров, принимающих участие в закрытых тестах новых патчей для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyll, опубликовали в сети свежие данные о пресете погоды «Легкий дождь», который появится в патче 1.7. В частности, было опубликовано несколько скриншотов и небольшой видеоролик.

В коротком видеоролике показан моросящий дождик и стелящийся вдоль горизонта туман.

Согласно официальной информации, патч 1.7 не включает обновление игрового движка, зато изменит систему выносливости и эффекты от энергетических напитков, которые теперь могут не только положительно влиять на игрока, но и вызывать побочные эффекты. Также в игре появится режим сложности "Мастер" и редизайн инвентаря: ячейки будут перемещены, а к предметам добавят характеристики.

Кроме того, будут внесены важные изменения в систему симуляции жизни A-Life. Так, группировки получат контроль над новыми территориями, а различные объекты интереса, контрольные точки и локации (но не хабы) станут предметом споров между различными NPC и даже мутантами, стремящимися оградить свое логово и территорию от крайне недружелюбных соседей — Сталкеров.

Когда выйдет патч, еще неизвестно, но, скорее всего, это произойдет одновременно с релизом игры на PlayStation 5, а именно 20 ноября.