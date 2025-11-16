ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 845 оценок

В сети показали, как в патче 1.7 для STALKER 2 будет выглядеть новый пресет погоды "Легкий дождь"

Gruz_ Gruz_

Ряд блогеров, принимающих участие в закрытых тестах новых патчей для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyll, опубликовали в сети свежие данные о пресете погоды «Легкий дождь», который появится в патче 1.7. В частности, было опубликовано несколько скриншотов и небольшой видеоролик.

В коротком видеоролике показан моросящий дождик и стелящийся вдоль горизонта туман.

+ ещё 1 картинка

Согласно официальной информации, патч 1.7 не включает обновление игрового движка, зато изменит систему выносливости и эффекты от энергетических напитков, которые теперь могут не только положительно влиять на игрока, но и вызывать побочные эффекты. Также в игре появится режим сложности "Мастер" и редизайн инвентаря: ячейки будут перемещены, а к предметам добавят характеристики.

Кроме того, будут внесены важные изменения в систему симуляции жизни A-Life. Так, группировки получат контроль над новыми территориями, а различные объекты интереса, контрольные точки и локации (но не хабы) станут предметом споров между различными NPC и даже мутантами, стремящимися оградить свое логово и территорию от крайне недружелюбных соседей — Сталкеров.

Когда выйдет патч, еще неизвестно, но, скорее всего, это произойдет одновременно с релизом игры на PlayStation 5, а именно 20 ноября.

Комментарии:  18
askazanov

Ну факт, что хоть по чуть-чуть, но что то делают.

Playground_man

А ты деньги платишь тоже им по чуть-чуть или выкатил сразу за готовую игру и уже год мучаешься потому что игра была недоделкой и по сути продали демо-версию за фулл-прайс?

MNM 777
Playground_man

...а что поменялось? Уменьшили интенсивность дождя? Даа.. это прям новый патч нужен был ахахаха Клоуны.
Эти недоделки уже не знают какие патчи выпускать ахаха "а давайте мы дождь уменьшим и выпустим это как новый патч!" .."Отличная идея Грыгоровыч!".. ахахахах

MovableAlbin

Ахахаха

MNM 777
N_O_M_A_D152

Даже ярые фанаты-мододелы за эту часть не берутся... На прошлые части кучу глобальных и сюжетных модов наклепали, а на эту кроме мелких исправлений косяков и правок на оптимизацию и нету нифига. Хотя уже с момента выхода игры год прошёл.

Brainstoun

Они наверно никогда не пофиксят, кучу старых насущных багов... Вообще не в тему выпускают патчи свои, то каких то белок вводят, то дождик... пздц.....

Playground_man
MNM 777
SERGEY-SP

чё то скрине очень хорошие отражения чё то как то странно!Не уж то поправили

5uperNova

Стоит только начать двигаться и магия пропадет))

Playground_man

Рендер 100%
В игре отражения сделаны через комбинацию трассировки и ssr, это когда в близи всё отражается через текстуру кубической картой, а то что вдали через трассировку, при том кубическая карта использует низкокачественный рендер текстур, поэтому там всё всрато и в лесенках.

А для скрина-рекламы они видать реально rtx врубили на полную, получили 2 fps но для скрина этого достаточно, зато красиво.

enigmahas

Я помню в игре 2010 называлась она зона 51 и там вода струилась по оружию. И тогда это было невероятно круто. Технологии вроде бы шагнули вперед. А инноваций нет.

Пользователь ВКонтакте

// Олег Башагин

Рикочико

Первый скрин ЧН напомнил.

zordrag123

Скучное днище, лучше первый с модами перепройти, там и сюжет и атмосфера!