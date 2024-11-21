В сети показали, как выглядит и работает STALKER 2 на консолях Xbox Series

Возвращения в Зону во всей ее красе игроки ждали целых 15 лет, и многое говорит о том, что разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl справились с задачей - об этом свидетельствуют немалый интерес и действительно хорошие отзывы в Steam.
Но как выглядит игра от студии GSC Game World на различных платформах, и может ли Xbox Series S справиться с ее обширным миром? Именно на этот вопрос и попыталась ответить команда Pure Xbox, проведя сравнение на консолях Microsoft.
STALKER 2 на Xbox Series X работает в двух графических режимах - режим «Производительность» позволяет играть при 60fps, в то время как в режиме «Качество» игра работает при 30 fps. Что же касается Series S, то здесь игра будет работать только в одном режиме с частотой 30fps.
При этом, по словам Pure Xbox, в предрелизной версии STALKER 2, на основе которой и был подготовлен данный материал, наблюдается довольно сильное колебание фреймрейта - особенно в режиме 60fps, и это одна из тех игр, где очень важен VRR. Кроме того, проведя тестирование релизной версии, они пришли к выводу, что ее производительность осталась на том же уровне, что и у предрелизной версии.
Не менее важным является тот факт, что GSC приложила немало усилий для доработки визуальной составляющей STALKER 2. Из сравнительного анализа, проведенного ютубером Cycu1, заметно, что между игрой образца 2022 года и ее текущей версией многое изменилось. Разработчики значительно улучшили освещение и отражения, доработали окружение и даже внесли изменения во внешность персонажей.
А чё это с персожем - там бритый, а там не бритый??? )))
за два года борода выросла ))
на пк 4090 в эпичные, два раза за 4 часа, моментально теряет фпс до 10)) А так, норм игра, атмосферная, вроде русофобской хни нет, озвучку на украинском хорошо сделали, качественно.
Главное титры не читай.
15 лет это делали и такая хрень получилась, а люди еще это предзаказывают, мыши плакали кололись, но продолжали кушать кактус))
Меньше 5 лет. Игру два раза разрабатывали.
Даа - за столько лет Герман практически не изменился)
Та там на зионах и гтх 1080 в фулхд играют.
30-60 fps неиграбельно уже давно с 2010 года!
Для сюжетноориентированных игр 60 ФПС вполне нормально, это для соревновательных игр 144 и выше нужно фпс
1080 p не играбельно, когда 4к вышел, однако большинство играют в 1080 p. Без HDR неиграбельно, однако все играют в убогом SDR. И т.д.
Ну на 720p при диагонали выше 24”, да не играбельно.
Ну расскажи, как ты в эту игру в 4k на 4090 в стабильные 144фпс играешь, фантазёр 🌚
Прекрасно работают, вчера наиграл 7 часов, не были ни одного лага на хбокс сериес Х. Я не понимаю, почему матерят игру? Поставил укр. озвучку, вообще оборжаться можно вперемешку с русским матом🤣 Матерят только нищеброды и хейтеры на ПГ
К слову да, озвучка рофельная. В Сабах в начале что-то было про арт, а Герман такой "пид0расиос"
Матерят игру и обсирают за, что игра сырая. На столько сырая. На пк версии даже на 4090 падла бывают микро фризы. Какого чёрта я не понимаю. Алан вейк видишли шёл супер. А это чудо мысли умудряется приколы показывать.
Ну и вишенка на торте. Я думал Проджектов с их лагодромом и фризами виде киберпанка 2077 не кто, не переплюнет. Пф... ооо я ошибался. На столько сильно ошибался. С дна постучали GSC Game World, тут даже с апскейлом нормально 60 не держит на бюджетка как слышал, у знакомого на дешманской 4060 прыгает между 54-61 в локе фпс. А что я ему скажу. Улыбайся радуйся ибо даже на 4090 это падла с генератором в 4к пытается лагать. Не говоря о пачке багов.
Я сутки в неё поиграл и знатно офигел. И понял что единственное где терпимо играть это 2к не более. Капец я счастлив сижу ведром за овепрайс. А у меня как с апскейлам в натуре как у инвидии в трейлере в 4к фризило. Так и у меня даже микрофризы появлялись. Пришлось разрешение понизить. И фиг два в деревнях почему то фпс скачет. Инвидия не обмануло. В натуре. Шило на мыло.
Короче. На консолях ДАААА. Может и всё отлично. Всё же под консоль оптимизировали. Да и на тот же бокс было бы стыдно эсклюзив геймпаса выпускать с такими багами лютыми и фризами. Но вот на пк. ГДЕ ОГРОМНАЯ разнообразия комплектующих и других факторов. Игра работает максимально убого. Буквально как кот в мешке.
Уже был человек который ныл rx7900xt что у него в 4к жалкие 40-50 фпс с апскейлом. Я думал он врёт. УГУ ВРЁТ. Конечно же. Врёт. Когда даже 4090 которая дороже в разы всирает этому чуду.
Короче GSC Game World смогли. Уделали поляков. Над поляками смеялись. А тут GSC Game World с бюджетом от майкрософт виде спонсирования. Высрали вот такое чудо на пк платформу. На моей памяти, даже 1 сталкер был терпимее.
Как я верил таким фразам. Как я был наивен. Знал, бы не тратил средства и время на это ранний билд. Это не релиз. Это даже не ранний доступ как можно было назвать у проджектов киберпанк. Это натуральным образом Дев билд, но в размере 150+ гб.
Игра года. Заслужено. 10\10 чёртовых зон чернобыля. Поел спасибо.
Фризы не из-за видеокарты
Так блин из-за чего. Проц тоже не прям кактус. Да и нагружен не более 40%. Да и игра на SSD (в целом в компе вообще 2 ссд. 1 терабайтник под игры и просто m2 под хлам винды). По сути слабого звена нету. Да и было, бы я новинки фиг сыграл бы. А то только с этим чудом такие приколы случились. Уже даже на видюху стал корить.
Я уже сижу и хз что. Видимо правильно говорили. Надо было через месяц залетать. А не с релиза.
Здесь скорее проц + озу - слабое звено. Причём у всех. На сегодняшний день нет конфигураций, способных без статтеров тянуть криво оптимизированные игры на UE5. Иного объяснения уже не найдешь.
Я сильно сомневаюсь, что ситуация с этой игрой кардинально в лучшую сторону изменится. Лет через 10 мб и появятся процессоры, способные тянуть эту игру без просадок. Пример с BioShock Infinite я где-то приводила уже.
Проблема в самом движке, и разрабы вряд ли добьются каких-то успехов с оптимизацией. Остаётся просто ждать, когда появится железо, способное полностью своей мощью нивелировать все проблемы движка и обеспечивать плавный фреймтайм.