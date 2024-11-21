В сети показали, как выглядит и работает STALKER 2 на консолях Xbox Series

Возвращения в Зону во всей ее красе игроки ждали целых 15 лет, и многое говорит о том, что разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl справились с задачей - об этом свидетельствуют немалый интерес и действительно хорошие отзывы в Steam.

Но как выглядит игра от студии GSC Game World на различных платформах, и может ли Xbox Series S справиться с ее обширным миром? Именно на этот вопрос и попыталась ответить команда Pure Xbox, проведя сравнение на консолях Microsoft.

STALKER 2 на Xbox Series X работает в двух графических режимах - режим «Производительность» позволяет играть при 60fps, в то время как в режиме «Качество» игра работает при 30 fps. Что же касается Series S, то здесь игра будет работать только в одном режиме с частотой 30fps.

При этом, по словам Pure Xbox, в предрелизной версии STALKER 2, на основе которой и был подготовлен данный материал, наблюдается довольно сильное колебание фреймрейта - особенно в режиме 60fps, и это одна из тех игр, где очень важен VRR. Кроме того, проведя тестирование релизной версии, они пришли к выводу, что ее производительность осталась на том же уровне, что и у предрелизной версии.

Не менее важным является тот факт, что GSC приложила немало усилий для доработки визуальной составляющей STALKER 2. Из сравнительного анализа, проведенного ютубером Cycu1, заметно, что между игрой образца 2022 года и ее текущей версией многое изменилось. Разработчики значительно улучшили освещение и отражения, доработали окружение и даже внесли изменения во внешность персонажей.