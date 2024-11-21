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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 4 714 оценок

В сети показали, насколько виртуальная Зона отчуждения в S.T.A.L.K.E.R. 2 отличается от реальной

Gruz_
Новости

После долгих лет ожидания S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl наконец-то добралась до игроков. Чтобы убедиться в качестве представленного GSC Game World продукта, не потребовалось много времени.

Не пришлось долго ждать и первых графических анализов. Так, автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits уже подготовил подробное сравнение. В своем видео он изучает, как виртуальные локации, взятые из реального мира, сочетаются с их реальными аналогами.

Для сравнения локаций из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и реальной зоны отчуждения были использованы панорамы Припяти и ЧАЭС, и сходство между ними оказалось довольно высоким. Работа, проделанная GSC, впечатляет, что не может не радовать, так как до релиза игры многие ожидали, что игра, созданная на движке Unreal Engine 5, получит графический даунгрейд.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 предупредили об ошибках и пообещали регулярные патчи вместе с бесплатным контентом

В свою очередь, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали обращение к фанатам, в котором поблагодарили их за проявленный интерес и рассказали о ближайших планах развития, так как они знают, что игра не лишена проблем. По этой причине в скором времени будут выпущены патчи, исправляющие наиболее серьезные проблемы, а в декабре появится дорожная карта, в которой будет представлен бесплатный контент.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Destroited

главное отличие это то что реальная зона не лагает

9
Alexxgersh

Лучшее

0
Илья Ляпин

4080супер и 7800х3д, во время выброса, фопесы до 30 проседают

1
Vojov

Пишите свои конфиги и что по производительности.
RTX 3070 ti
i5-11400
RAM 16 GB
SSD

На Высоко-Эпичных 60 ФПС в 1080 с DLSS

-4
ZAUSA

Это вам на форум.

-1
Vojov ZAUSA

Да под каждой темой о Сталкере только и гудят об оптимизации.

-1
NFiria

-Санек, смотри какая классная ламба на обочине стоит

-Леха, еб@ный рот, это мусорный бак, купи наконец очки

1
VaZZers

Ryzen 2600

Gtx 1660ti

16gb

SSD

Плачу и смотрю ютуб

0