В сети показали, насколько виртуальная Зона отчуждения в S.T.A.L.K.E.R. 2 отличается от реальной

После долгих лет ожидания S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl наконец-то добралась до игроков. Чтобы убедиться в качестве представленного GSC Game World продукта, не потребовалось много времени.
Не пришлось долго ждать и первых графических анализов. Так, автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits уже подготовил подробное сравнение. В своем видео он изучает, как виртуальные локации, взятые из реального мира, сочетаются с их реальными аналогами.
Для сравнения локаций из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и реальной зоны отчуждения были использованы панорамы Припяти и ЧАЭС, и сходство между ними оказалось довольно высоким. Работа, проделанная GSC, впечатляет, что не может не радовать, так как до релиза игры многие ожидали, что игра, созданная на движке Unreal Engine 5, получит графический даунгрейд.
В свою очередь, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали обращение к фанатам, в котором поблагодарили их за проявленный интерес и рассказали о ближайших планах развития, так как они знают, что игра не лишена проблем. По этой причине в скором времени будут выпущены патчи, исправляющие наиболее серьезные проблемы, а в декабре появится дорожная карта, в которой будет представлен бесплатный контент.
главное отличие это то что реальная зона не лагает
Лучшее
4080супер и 7800х3д, во время выброса, фопесы до 30 проседают
Пишите свои конфиги и что по производительности.
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Это вам на форум.
Да под каждой темой о Сталкере только и гудят об оптимизации.
-Санек, смотри какая классная ламба на обочине стоит
-Леха, еб@ный рот, это мусорный бак, купи наконец очки
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Плачу и смотрю ютуб