В сети появился детальный пересказ первой демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от сотрудника Xbox Wire

Она получилась достаточно интересной и напряжённой.
- Начинается всё с того, как главный герой по прозвищу Скиф лежит на земле в разрушенном лесу, оглядывается и видит, как собака-мутант грызёт его ногу.
- Основным элементом демоверсии стала её свобода действий. В ней возникает ощущение того, что это лишь очень маленький сегмент масштабной игры.
- Демо включает в себя небольшой разговор с неким человеком, который говорит протагонисту идти к местным жителям и поговорить с ними, а также исследование постапокалиптического мира.
- Шутер с самого начала демонстрирует механику с выборами. Игрок может пройти тот или иной отрывок так, как он этого захочет. Игра за это не наказывает.
- Далее сотрудник Xbox Wire продолжил свой путь через заваленный трупами блокпост, обчистил всё, что можно и добрался до хижины, окруженной собаками.
- Из неё появился человек с оружием, по которому протагонист начал сразу стрелять. Тогда журналист ещё не понял, что открыл стрельбу по местным жителям, которые защищали себя от мутировавших собак.
- За это никакого наказания не последовало, был сделан поспешный выбор, за который игрок расплатился, тем самым не завершил побочный квест, однако он получил дополнительные ресурсы.
- Стрельба — это быстро и жестоко. Даже обычный пистолет обладает ощутимой отдачей. Далее Скиф наткнулся на лагерь бандитов, которые напали мгновенно.
- Враги введут себя достаточно агрессивно в бою, обходят Скифа с фланга и прячутся за укрытиями. ИИ противников сделан на достойном уровне. Они убивают героя крайне быстро. Аптечки — одна из самых необходимых вещей в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
- Вместе с этим GSC Game World наглядно демонстрирует возможности движка Unreal Engine 5, придавая красоту неприятному миру, который наполнен различными деталями: заброшенные здания, ужасающие леса и так далее.
- В финале демо игроку была поставлена другая цель — найти местную деревню под названием Залисье. Едва дойдя до неё, он слышит информацию по радио, которая сообщает о скором «Выбросе».
- После этого ветер усиливается, небо становится кроваво-красным, а молнии начинают бить в землю. Увидя это, Скиф бежит ко входу в убежище, в котором находится некий человек в маске — он затаскивает персонажа внутрь, и на этом демо завершается.
Ранее стало известно о том, что, согласно пресс-киту, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесён на первый квартал 2024 года, однако пока об этом официально не сообщали. Тайтл выйдет на Xbox Series S|X и PC. Проект пополнит каталог Game Pass в день релиза.
Тут круче)))
(источник: https://dtf.ru/u/478289-dmitrijs-malisevs/2056409-vchera-poigral-v-eto-stalker-2 )
Чего я ожидал? К сожалению очень многого. Что я получил?
Встречает вас меню с расскладкой клавиатуры. Все впринципе стандартно кроме V — melee atack (не работает), N — выбор типа патрон — не работает. И фонарик на L — что странно. На F — подтверждение действий (рыться в рюкзаках, общение с нпц). F1 F2 F3 F4 — свободные бинды.
Появился ГГ в яме где его кусает собака за ногу. Он ее отстреливает с ТТ, да так что она летит на метр. Потом мужик с адской озвучкой сидя на пригорке говорит вам на английском что-то не интересное. Все таки демка, мне тут сюжет пофиг. Я хотел увидеть что у них получилось.
Так вот, я пошастал не много вокруг и пострелял. Если кому то хватит этого, то дальше не читайте.
Графика всего что вокруг вас на расстоянии 1м выглядит еще похожим на что-то типа из 2020г. С трейлерами и скринами не сравнить. Эффекты и свет скажем пойдут, все же движок хороший. Но.. локация текстуры, это далеко не 4к. А скорее 720/1080р гейминг. Модели тоже тянут на что-то типа Фаллаут4 только в некоторых местах с паком 4к текстур и свежим освещением. Движение нпц — это просто c.s. 1.6 с под ботами если кто-то помнит такое.
Стрельба не чувствуешь вообще отдачи. Меткости 0. Противник умирает хз от чего. Я ножом убил противника, анимации не было. Просто тело рухнуло. Но это не все, после убийств, игра выдала мне стандартный скрин с ошибкой и крашнулась.
Подбежавшие сотрудники что-то пошутили на английском, не внятно, и запустили мне игру сначала. При этом на фоне, на родном языке они были максимум раздражены крашами игры.
У соседа игра 2 раза вылетала, если вообще игра. Демка. Я не понимаю зачем, это показывать. Доказать, что она есть? Так билд слили, в нем есть больше и наверное меньше багов вылетов итд. Нпц проходящие через бетонную стену. Падать сквозь карту после смерти (респавн) . Нельзя переключать тип патрон. Я просто не понимаю восторг Спенсера, о том что игра рабочая. Да, там можно ходить. Даже бегать. Но, вот чтоб сравнить, мои ощущения: Чернобыляйт выглядит в разы лучше. До Ф4 игра еще софтом не дошла, просто не доделали.
Мои претензии не к разработчикам, а скорее к тому, зачем не отполированную демку давать. Лучше бы ее вылезали на 100% и сказали ждите 2026г. Травили бы дальше трейлерамит итд.
И этому человеку я как-то больше верю, чем сотруднику Xbox.
Мне вот интересно одно, как он все это делает без ноги?! Кек.)
Бедный Гг. В начале уже себе ногу отстреливает, да та аж на метр отлетает.. Да уж, тяжела сталкерская жизнь..
Я не понял, Stalker 2 будет визуальной новеллой? Или почему по игре больше рассказов чем геймплея.
Ну так мошенник Григорович ещё с 1й части неплохо доил издателей на бабки своими кул стори. Тут собственно тоже самое и происходит.
Ну нету теперь у gsc человека, кто бы к ним приехал в офис и поднажал к выпуску игры. THQ с gsc ещё в нулевые настрадались и один из представителей даже ах...л, когда приехал уже вживую проконтролировать разработку игры. Все в лучших традициях gsc это переносы, слова, слова, слова, слова, релиз и баг на баге и любимые краши конечно куда без них на релизе
Да.. ждем когда мододелы допилят их билд и выпустят Stalker 2: Heart of Chernobyl.
Новый взгляд на маркетинг от "надежного" разработчика - текстовый стрим видеоигры.
Статью с немецкого HEISE ONLINE ещё запость)
https://ap-pro.ru/index/stalker2/nemeckiy-portal-heise-online-stalker-2-na-gamescom-tolko-uslovno-prezentabelen-r1106/
Такое ощущение что они слитый билд на выставку привезли.
Ну чо когда там слив демо версии? Простым смертным тоже хочется поиграть в этот кусок кода)
Не очень то хочется даже не в демо версию играть.
Одна из самых ожидаемых игр