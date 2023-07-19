S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
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В утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли безымянное аномальное поле

Simple Jack

Администраторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» показали безымянное аномальное поле с «Жаркой», обнаруженное в утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2. В тестовой сборке оно расположено возле подлокации «Свора» на Свалке.

30 мая сообщество «Вестник «Того самого Сталкера» опубликовало на торрентах билд S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl размером 200 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.

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-17
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dmitrii-apollo

Мне одному кажется что он какой то пустой.

1
Famiclone

Судя по тени без головы главным героем будет АААААААА из Serious Sam

0
N1k3_22
В утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли безымянное аномальное поле

Зачем?

0
Wedlor

Да нафига этот сталкер 2 сдался? они прекрасно показали свое отношение к основной аудитории

-2
Grand_91

Бедная-несчастная "основная аудитория", совершенно ничем такое отношение не заслужила(

0
Famiclone Grand_91

А чем заслужила? Тем, что деньги понесла за предзаказ игры, которая на момент его открытия даже не начинали разрабатывать? Или тем, что NFT хавать не захотела? А, наверное тем, что не стала пищать от восторга когда разработчик начал пытаться банить русскоязычные игровые каналы на ютубе

Не, всё вместе сразу

0