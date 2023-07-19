В утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли безымянное аномальное поле

Администраторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» показали безымянное аномальное поле с «Жаркой», обнаруженное в утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2. В тестовой сборке оно расположено возле подлокации «Свора» на Свалке.

30 мая сообщество «Вестник «Того самого Сталкера» опубликовало на торрентах билд S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl размером 200 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.