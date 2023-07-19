В утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли безымянное аномальное поле

Администраторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» показали безымянное аномальное поле с «Жаркой», обнаруженное в утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2. В тестовой сборке оно расположено возле подлокации «Свора» на Свалке.
30 мая сообщество «Вестник «Того самого Сталкера» опубликовало на торрентах билд S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl размером 200 ГБ.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.
Мне одному кажется что он какой то пустой.
Судя по тени без головы главным героем будет АААААААА из Serious Sam
Зачем?
Да нафига этот сталкер 2 сдался? они прекрасно показали свое отношение к основной аудитории
Бедная-несчастная "основная аудитория", совершенно ничем такое отношение не заслужила(
А чем заслужила? Тем, что деньги понесла за предзаказ игры, которая на момент его открытия даже не начинали разрабатывать? Или тем, что NFT хавать не захотела? А, наверное тем, что не стала пищать от восторга когда разработчик начал пытаться банить русскоязычные игровые каналы на ютубе
Не, всё вместе сразу