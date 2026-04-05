Вечный S.T.A.L.K.E.R. 2: Судьба проекта Old Concept на начало 2026 года

Проект по восстановлению «того самого» S.T.A.L.K.E.R. 2 (образца 2011 года) от команды Dezowave продолжает свое существование. На начало 2026 года Old Concept официально не закрыт, но и не спешит к релизу, превратившись в уникальный «вечный» мод-реконструкцию.

Главное из отчета разработчиков на сегодняшний день:

Движок X-Ray 2.0: Команда буквально «реанимирует» незавершенный код оригинальной GSC. Ведется работа над критическими багами, новыми шейдерами, пост-процессами и оптимизацией рендера.

Контент: Уже создано 4 новые локации, полностью переработано освещение и прописан рабочий прототип поведения NPC.

Статус: Проект не пытается конкурировать с «Сердцем Чернобыля». Это скорее цифровой музей и дань уважения отмененному концепту.

Несмотря на отсутствие даты выхода и споры в сообществе (AP-PRO) о технических сложностях древнего движка, Dezowave продолжает набирать волонтеров. Old Concept остается в разработке как некоммерческий «реверанс» прошлому, который фанаты готовы ждать столько, сколько потребуется.