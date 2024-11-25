Всего за два дня продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 обогнали показатели Dragon Age: The Veilguard за 23 дня

Студия GSC Game World поделилась впечатляющими результатами продаж шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, которого фанаты ждали более десяти лет. По официальным данным, общее количество проданных копий превысило 1 миллион, что является редким достижением для игр данного жанра. Разработчики не уточнили распределение продаж по платформам, однако аналитики смогли выяснить данные о продажах через Steam. Согласно этим данным, за два дня было продано больше копий S.T.A.L.K.E.R. 2, чем Dragon Age: The Veilguard за 23 дня — другой игры, которая изначально вызвала высокий интерес у поклонников.

Анализ продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 и Dragon Age: The Veilguard основан на статистике платформы Gamalytic, которая отслеживает активность игроков в цифровом магазине Steam. Хотя инструмент нельзя считать абсолютно точным, так как Steam скрывает часть данных, он отражает примерное количество пользователей, отыгравших несколько часов в проекте. Согласно данным Gamalytic, за два дня через Steam было продано более 800 тысяч копий S.T.A.L.K.E.R. 2. Для сравнения, новая часть Dragon Age за 23 дня продалась в количестве 640 тысяч копий.

Если доверять той же статистике, основная доля продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 приходится на регионы СНГ. Примерно 15% копий было продано в Турции, а на США, Китай, Великобританию, Германию и другие страны приходится совокупно 48% продаж. Кроме того, игра установила новый рекорд по пиковому числу одновременных игроков, достигнув 121 тысячи пользователей.