Всего за два дня продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 обогнали показатели Dragon Age: The Veilguard за 23 дня

Студия GSC Game World поделилась впечатляющими результатами продаж шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, которого фанаты ждали более десяти лет. По официальным данным, общее количество проданных копий превысило 1 миллион, что является редким достижением для игр данного жанра. Разработчики не уточнили распределение продаж по платформам, однако аналитики смогли выяснить данные о продажах через Steam. Согласно этим данным, за два дня было продано больше копий S.T.A.L.K.E.R. 2, чем Dragon Age: The Veilguard за 23 дня — другой игры, которая изначально вызвала высокий интерес у поклонников.
Анализ продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 и Dragon Age: The Veilguard основан на статистике платформы Gamalytic, которая отслеживает активность игроков в цифровом магазине Steam. Хотя инструмент нельзя считать абсолютно точным, так как Steam скрывает часть данных, он отражает примерное количество пользователей, отыгравших несколько часов в проекте. Согласно данным Gamalytic, за два дня через Steam было продано более 800 тысяч копий S.T.A.L.K.E.R. 2. Для сравнения, новая часть Dragon Age за 23 дня продалась в количестве 640 тысяч копий.
Если доверять той же статистике, основная доля продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 приходится на регионы СНГ. Примерно 15% копий было продано в Турции, а на США, Китай, Великобританию, Германию и другие страны приходится совокупно 48% продаж. Кроме того, игра установила новый рекорд по пиковому числу одновременных игроков, достигнув 121 тысячи пользователей.
Не знаю как другие, а я удалил «Сталкер 2». Наиграл 18 часов, дошёл до Свалки и задолбался от ошибок и «гениальных» геймдизанерских решений. Текстуры мигают, деревья прорисовываются в трех метрах (аномальный рост, не иначе). После часа игры надо перезапускать, иначе начинаются тормоза из-за утечки памяти в бездну. Враги спавнятся рандомно в двух метрах от тебя. Ценный хабар есть только в именных тайниках, в остальных водка, колбаса, аптечка, батон, бинт, антирад и так по кругу, без исключений. Награды за квесты кот наплкал, а цены на ремонт снаряги конские. Из-за этого приходится таскать тонны барахла с трупов со скоростью престарелой улитки из-за перевеса, дабы наскрести на ремонт и патроны. Система сна всратая, нельзя, как в «Зове Припяти», выбирать, сколько поспать, только 8 часов по дефолту, что далеко не всегда удобно. Днём без фонарика ни в одно помещение не войдёшь, темно, как в космосе, там работает какое-то убогое затемнение. Еще засветы, если ты, убегая от врагов, забежишь в помещение, ты фиг что в окно увидишь, ибо окна все залиты светом, как будто кто-то снаружи прожектором х*р*чит. Короче, если допилят этот кусок кода патчами, энтузиасты выкатят русскую озвучку и новые песни на радио, вернусь, а пока я с Зоны эвакуируюсь на Большую землю.
Смуту, которой вы "10 из 10" поставили, видимо допилили.
Пишут что допиливают в хорошую сторону
Обыграли тридварасов. Несомненно успех.
так драгон то треш 🤣нашли с чем сравнивать , еще бы с продажей инди кала сравнили
С бананом сравнивали
🍌покупают гораздо больше в мире безусловно
Он бесплатный.
это вы во времена революции обещали что все бесплатно будет но нет, банан в магазине на развес по прежнему в цене
можно сравнить с Атомик Харт, например)
Ну если учитывать с чем сравнили, то да.. это успех )))
Ахахаха, вот это достижение)))
А чего сразу с Dragon Age сравнивать ? Почему не Балдурс Гейт 3 ? Уу или какими-то покемонами в виде Palworld, там тоже редкие показатели для жанра :D
Игры недавно вышли дурик
Про драгон гейж фейлгард уже все забыли давно. Мертворожденная игра. Никто в сети не обсуждает эту игру, ни сюжет, ни квесты, ни тактику (которой нет), ни концовки т.д.. Даже по местному форуму это видно, что по несколько сообщений всего по каждой теме, кроме впечатлений об игре. Через пару месяцев вообще никто не вспомнит, что была такая игра.
Это прям смешно.
Жаль, в гейгард хотя бы с оптимизацией все было ок, в эту поделку играть невозможно.
Тож хотел написать. Что да4 тнхнически сделана отлично. А сталкер уровня чистого неба или даже хуже
А х..ли толку
Вот вы поставили игре "1 из 10" и такой же вопрос можно задать уже вам.
прошел игру, в целом нормально, только квестов второстепенных очень мало
Половина локаций просто пустые
В Рыжем Лесу всего 1 доп квест
В Цементной заводе 1 доп квест
В Градине 1 доп квест
Хотя я почти все открыл, 49 часов ушло на все
Обогнали это
Редким для какого жанра? Шутер от первого лица как Call of Duty? Или выживатель в открытом мире как fallout?
К Драгону по оптимизации зато вопросов нет, все плавно все красиво. Это же как в 00-10е попал, дерготня просадки. Железо вроде не днищенское. Можно наверное играть, превозмогая, если фанат вселенной. Но я так не люблю.
Интересно в комплекте с игрой красный нос идет? // Сергей Мельников
для кого то идет, а для кого то нет
Никто не помнит, а разрабы что то говорили про длс?Когда, о чем, они продолжат концовку или просто новые территории какие то
Нашел баг как быстро разбогатеть , работает на всем но чем дороже товар будет еще дороже где то в 3 раза , допустим вы продаете оружие или броню и его оценивают 3000 но если еще докинуть любую вещь главное чтоб ее было несколько ,чтоб была надпись сколько штук отдать и снизу итого видим что из 3000 становится 9000 к примеру и нажимаете подтвердить, деньги на балансе
Не проще ли трейнером деньги прописать!? ))))
это читерство , а так баг
Одно и тоже