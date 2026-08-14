Выглядит заметно лучше: новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 показали обновлённую Зону на обновленном Unreal Engine 5

В сети появились свежие скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, сделанные на новой версии игры с обновлением 2.0. Кадры демонстрируют Зону после перехода на более актуальную версию движка Unreal Engine 5 и позволяют оценить предстоящие визуальные изменения.

На новых изображениях можно рассмотреть переработанное освещение, более реалистичные тени и отражения, а также обновлённые ландшафты и растительность. Благодаря этим изменениям окружение должно выглядеть более естественно и детализированно, причём улучшения затронут не только открытые пространства, но и здания с подземными локациями.

Обновление 2.0 выйдет 20 августа и будет бесплатным для всех владельцев S.T.A.L.K.E.R. 2. Помимо графических улучшений, патч внесёт изменения в систему A-Life, добавит новые виды оружия, бинокли и расширенные настройки сложности.

В тот же день состоится релиз первого сюжетного дополнения «Цена надежды» (Cost of Hope), которое продолжит историю Скифа и впервые позволит отправиться непосредственно к Чернобыльской АЭС.