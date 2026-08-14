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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 786 оценок

Выглядит заметно лучше: новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 показали обновлённую Зону на обновленном Unreal Engine 5

IKarasik IKarasik
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В сети появились свежие скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, сделанные на новой версии игры с обновлением 2.0. Кадры демонстрируют Зону после перехода на более актуальную версию движка Unreal Engine 5 и позволяют оценить предстоящие визуальные изменения.

Обновление 2.0 для STALKER 2 добавляет четыре новых вида оружия и более умный ИИ A-Life

На новых изображениях можно рассмотреть переработанное освещение, более реалистичные тени и отражения, а также обновлённые ландшафты и растительность. Благодаря этим изменениям окружение должно выглядеть более естественно и детализированно, причём улучшения затронут не только открытые пространства, но и здания с подземными локациями.

Обновление 2.0 выйдет 20 августа и будет бесплатным для всех владельцев S.T.A.L.K.E.R. 2. Помимо графических улучшений, патч внесёт изменения в систему A-Life, добавит новые виды оружия, бинокли и расширенные настройки сложности.

В тот же день состоится релиз первого сюжетного дополнения «Цена надежды» (Cost of Hope), которое продолжит историю Скифа и впервые позволит отправиться непосредственно к Чернобыльской АЭС.

Скриншоты 58
30
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
alan_wake1990

выглядит лучше, и лагает в 5 раз больше)

14
JK767

Освещение как было гоvно так и осталось.

11
Lua Tools
показали обновлённую Зону на обновленном Unreal Engine 5.7

Какой Петросян выдумал 5.7?

Вот офиц. инфа

7
Тоmmy

выглядит хуже чем Метро Исход 2019 г

6
Господин Лидер Мур

mega top

4
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