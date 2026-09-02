Вышел Zone Kit Phase 2 для S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики открыли доступ к созданию полноценных сюжетных модов

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили Zone Kit — Phase 2 — крупное обновление официального инструментария для разработки пользовательских модификаций. Релиз новой версии редактора сопроводили специальным трейлером, наглядно демонстрирующим продвинутые функции для создания глубокого повествовательного контента. Свежий софт распространяется бесплатно через Epic Games Store и функционирует на базе обновленного движка Unreal Engine 5.5.4.

Главным направлением этой фазы стал фокус на истории и сценарии, в отличие от первого этапа, который позволял работать преимущественно с визуалом и готовыми объектами. Теперь моддеры получили в свое распоряжение полноценный визуальный конструктор заданий. С его помощью можно настраивать логику миссий, прописывать скрипты, ветвления в диалогах и создавать уникальные сюжетные цепочки.

Техническая сторона модинга также получила серьезный апгрейд за счет интеграции с аудиодвижком AudioKinetic Wwise и внедрения редактора локализации. Это позволяет энтузиастам внедрять собственные звуковые эффекты, фоновый эмбиент, записывать полноценную озвучку для персонажей, а также переводить любые тексты в Зоне — от диалоговых реплик NPC до описаний экипировки в КПК.

Дополнительно в инструментарий добавили возможность размещать на глобальной карте новых интерактивных персонажей и крупные объекты через интерфейс Unreal Editor. Для удобства авторов контента была внедрена полноценная поддержка сохранения кастомных данных, система отслеживания зависимостей разных модов, а также функция быстрого тестирования квестов прямо в редакторе без перезапуска самой игры.

Параллельно с релизом Phase 2 была опубликована детальная техническая документация. В ней собраны пошаговые руководства по сборке первых квестов, разбор Blueprint API и инструкции к утилитам для поиска ошибок.

Это обновление фактически стирает барьеры для появления масштабных сюжетных модификаций, которые по своему объему смогут соперничать со знаменитыми фанатскими проектами для оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R.