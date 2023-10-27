Xbox: S.T.A.L.K.E.R. 2, Towerborne и другие игры покажут на Paris Games Week 2023

Компания Xbox подтвердила свои планы по представлению игр на Paris Games Week 2023 - мероприятии, которое вернется в ноябре в классическом виде и на котором также будут представлены S.T.A.L.K.E.R. 2, Towerborne и другие игры от Microsoft и студий-партнеров.
Paris Games Week 2023 - мероприятие, ориентированное на видеоигры, которое пройдет в Париже с 1 по 5 ноября 2023 года и в прошлом было важным поводом для крупных презентаций, так что мы можем ожидать интересных новостей и там.
Что касается Xbox, то Microsoft подтвердила ряд игр, которые будут представлены на выставке, включая собственные разработки и игры, созданные в рамках партнерства со сторонними разработчиками, а также возможность предварительного просмотра некоторых игр, которые будут выпущены только позже.
Что касается предварительных новостей, то Xbox подтвердила наличие следующих игр:
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Ara: History Untold
- Towerborne
Что касается демо-версий уже доступных игр, то на выставке будут представлены следующие игры от Xbox:
- Starfield
- Forza Motorsport
- Jusant
- Headbangers: Rhythm Royale
- S.T.A.L.K.E.R. 1 (по-видимому, впервые во Франции, но это должна быть старая версия для ПК)
- Различные другие игры для Xbox Game Pass
Самый прикол в том,что они одну и ту же демку с августа катают по выставкам, уже в сентябре и октябре где то были, а изменений в демо версии ноль. Улучшали бы его хотя бы между выставками, если нового показывать нечего
там другим делом заняты, еще не все русскоязычные блогеры забанены, игру делать некогда
Стыдно быть таким хейтером. Обычные люди о качестве и сроках говорят, а у вас какая-то политота в голове.
Он правильно пишет, вместо того что бы игрой заниматься они банят ролики на ютубе да телеграм каналы блокируют, еще и херней занимаются в виде постоянных полит заявлений, набросов на вентилятор, удаления русской озвучки с игры и постоянно разделяя свою аудиторию на сорта и принадлежность к той или иной нации. В GSC уже давно забыли какие у них цели и чем они должны заниматься, вместо этого они очень сильно углубились в политику и отодвинули свой проект на второй план. Некогда им игрой заниматься, какие тут могут быть разговоры о сроках да качестве проекта?
Изменения и улучшения были лол. И представь себе, да - выставки разные, и для них это демо новое. Кто в своем уме будет делать каждый раз новое демо для другой выставки?
И сайты. И телеграмм каналы и даже группы в вк они тоже пытаются блочить)
Эта игра выйдет когда нибудь? Зачем вообще возить куда то демку, если можно выпустить в стиме.
Игра есть, осталось только батоны и консервы заменить на popcorm - это лет на 10 работы и она БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ готова!
Они привезут билд слитый который недавно мододелы пропатчили :DDDDD
Бутеров захотелось
Кто купит и будет играть в это гамно,тот сам себя не уважает!
Покажут склейку из игровых клипов в сталкере 2 на полторы минуты вместо нормального геймплея?
Проиграл, как увидел название поста.
Они же 2-3 года назад показывали и говорили, что через 3 месяца будет готова к релизу, а игры всё нет и нет..
в S.T.A.L.K.E.R. 2 уж все играют