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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.4 3 601 оценка

Xbox: S.T.A.L.K.E.R. 2, Towerborne и другие игры покажут на Paris Games Week 2023

Procy_on
Новости

Компания Xbox подтвердила свои планы по представлению игр на Paris Games Week 2023 - мероприятии, которое вернется в ноябре в классическом виде и на котором также будут представлены S.T.A.L.K.E.R. 2, Towerborne и другие игры от Microsoft и студий-партнеров.

Paris Games Week 2023 - мероприятие, ориентированное на видеоигры, которое пройдет в Париже с 1 по 5 ноября 2023 года и в прошлом было важным поводом для крупных презентаций, так что мы можем ожидать интересных новостей и там.

Что касается Xbox, то Microsoft подтвердила ряд игр, которые будут представлены на выставке, включая собственные разработки и игры, созданные в рамках партнерства со сторонними разработчиками, а также возможность предварительного просмотра некоторых игр, которые будут выпущены только позже.

Что касается предварительных новостей, то Xbox подтвердила наличие следующих игр:

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • Ara: History Untold
  • Towerborne

Что касается демо-версий уже доступных игр, то на выставке будут представлены следующие игры от Xbox:

  • Starfield
  • Forza Motorsport
  • Jusant
  • Headbangers: Rhythm Royale
  • S.T.A.L.K.E.R. 1 (по-видимому, впервые во Франции, но это должна быть старая версия для ПК)
  • Различные другие игры для Xbox Game Pass
19
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
ilyakingcud

Самый прикол в том,что они одну и ту же демку с августа катают по выставкам, уже в сентябре и октябре где то были, а изменений в демо версии ноль. Улучшали бы его хотя бы между выставками, если нового показывать нечего

8
JIoMTuK

там другим делом заняты, еще не все русскоязычные блогеры забанены, игру делать некогда

31
TAPAKAH222 JIoMTuK

Стыдно быть таким хейтером. Обычные люди о качестве и сроках говорят, а у вас какая-то политота в голове.

-42
evildesh TAPAKAH222

Он правильно пишет, вместо того что бы игрой заниматься они банят ролики на ютубе да телеграм каналы блокируют, еще и херней занимаются в виде постоянных полит заявлений, набросов на вентилятор, удаления русской озвучки с игры и постоянно разделяя свою аудиторию на сорта и принадлежность к той или иной нации. В GSC уже давно забыли какие у них цели и чем они должны заниматься, вместо этого они очень сильно углубились в политику и отодвинули свой проект на второй план. Некогда им игрой заниматься, какие тут могут быть разговоры о сроках да качестве проекта?

23
AlexFullBeast
Самый прикол в том,что они одну и ту же демку с августа катают по выставкам, уже в сентябре и октябре где то были, а изменений в демо версии ноль. Улучшали бы его хотя бы между выставками, если нового показывать нечего

Изменения и улучшения были лол. И представь себе, да - выставки разные, и для них это демо новое. Кто в своем уме будет делать каждый раз новое демо для другой выставки?

-13
luVol JIoMTuK

И сайты. И телеграмм каналы и даже группы в вк они тоже пытаются блочить)

5
Гейб 30 процентный

Эта игра выйдет когда нибудь? Зачем вообще возить куда то демку, если можно выпустить в стиме.

1
ПАНКОША

Игра есть, осталось только батоны и консервы заменить на popcorm - это лет на 10 работы и она БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ готова!

3
zhenyavir

Они привезут билд слитый который недавно мододелы пропатчили :DDDDD

6
Kykyryzec ПАНКОША

Бутеров захотелось

0
M1KERUS

Кто купит и будет играть в это гамно,тот сам себя не уважает!

1
Tiktotayou124

Покажут склейку из игровых клипов в сталкере 2 на полторы минуты вместо нормального геймплея?

0
ratte88

Проиграл, как увидел название поста.

Они же 2-3 года назад показывали и говорили, что через 3 месяца будет готова к релизу, а игры всё нет и нет..

0
Сергей23235

в S.T.A.L.K.E.R. 2 уж все играют

0
Exies27
-3