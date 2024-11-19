Живописные локации Чернобыля и генерация кадров DLSS 3 в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

Специально для ПК-геймеров и ценителей высокой частоты кадров компания NVIDIA совместно со студией GSC Game World выпустили новый трейлер. За день до релиза авторы демонстрируют производительность игры с включенной технологией DLSS 3. Те, кто не интересуется техническими характеристиками, могут насладиться свежими кадрами игры и видами Чернобыльской зоны.
Разработчики подчеркивают, что помимо DLSS 3, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут доступны и другие популярные технологии. Шутер предложит широкий спектр настроек для оптимизации графики и производительности, что позволит адаптировать проект под различные системы. Кроме того, заявлена поддержка NVIDIA Reflex, которая улучшит отклик управления, обеспечивая более плавный геймплей.
Для игры на максимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня RTX 4060 или RX 5700 XT, а минимальные требования удовлетворит GeForce GTX 1060. Полный список системных требований можно найти в отдельной публикации.
S.T.A.L.K.E.R. 2 станет доступен для консолей Xbox Series X/S уже сегодня ночью, сразу после полуночи 20 ноября. ПК-игроки смогут начать играть вечером того же дня, когда шутер появится в Steam.
Графон потрясающий.... Будто редшейд накатили на первый сталкер.
это какая- то слабоалкоголка?
Омериканский клон, балтики 9.
Для таких как ты и Майнкрафт это фотореализм
Завтра будем играть в 3фпса
Да не будешь ты играть. Норм пацаны в такое не играют.
В 100)
У меня на 6600 хт наверное 30-40 максимум будет, хотя Киберпанк летал.
Вот я за 100 фпс буду проходить в 2к ))))
Прям видно как с DLSS падает дальность прорисовки.
Все там норм, наши слоны не подведут💪
500 раз пересмотрел, разве что в 1 моменте дорисовывает тень к тени. В остальных случаях прорисовка остается такая же. В любом случае у нас(у тех кто на 40хх сидит) 10000 настроек в режиме онлайн, резкость, яркость, гамма и так далее. Всё крутится под себя при желании.
Так что оставайся на своем 20 летнем ТАА и на таком же 20 летнем компьютере.
А у нас игра предзаказана, на компьютере мы не экономим 20 лет, удовольствие обеспечено на ближайшие недели.
Ты же отменял предзаказ. Определись уже со своим настроением
Всегда считал фанов Куртки отбитыми. Вот этот коммент подтверждает мое мнение.
Игровой катетер от Razer с ЛГБТ-подсветкой не забыл купить, чтобы не отрываться от процесса?)
Это 2 чела с канала IXBT?
?
Чел ты в каждом посте серешь ,не надоело ?)У тебя не хватка внимания что ли ?)
Не, ну тут как бы шутка хорошая, не надо.
1) Я создан чтобы "серить" в каждом посте
2) Не надоело
3) Нехватка внимания
Ещё вопросы есть? Задавай и я с удовольствием на них отвечу)
Куле мне ещё делать до выхода этой шедеврально-замечательной игры 🤣
В принципе игра выглядит отполированной...
А что не так? Чел вышел из инвиза и гг его убил
Немножко руки чела сквозь себя ходят, а так кончено всё норм. На 40 секунде видео замедли и посмотришь в нормальном качестве
Я кста это тоже заметил. Думал показалось
Игра должна была выйти в 22м году, вот всё это время полировали :)
тоже играешь в игры с 1 фпс и рассматриваешь все покадрово?
И все это они показали на топовом компьютере с видеокартой уровня RTX 4090. Странная реклама
надо было на 1060 показать ахахахха
Страшно тогда представить как она работать будет на 4060!
на минимальных настройках графики))))))))))
1080п максимальные настройки + длсс 3 = 60 фпс. Или 1440п средне высокие настройки,+ длсс 3 = 60фпс
когда выйдет кал будут во всём винить русских
Это не кал оф дюти.
Посмотрим меньше суток осталось
так Смута уже вышла
там наверно 4090
Текстуры местами ужасные
Дядюшка Ху запаковал зелёный чемодан
Для игры на максимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня RTX 4060 или RX 5700 XT, а минимальные требования удовлетворит GeForce GTX 1060. - шта? Это как? Ведь на картинках было другое.
Ты про системки? Ну видно приврали немного.
Угу, совсем немного.
Жду релиза, чтобы посмотреть видосики с нормальным геймплеем без сраных склеек каждые 3 секунды и анализом производительности. А лучше всего дождаться видоса от Benchmarking с разбором всех опций графики.
Так ты оцени сам сталкер 2, запусти у себя.
Судя по обломкам которые появляются в воздухе ,дальность прорисовки на ультрах метров 100 наверное.
Потужно,не вмерла оптимізація.
позорище, она у них еще и лагает к тому же тут в ролике, не могли нормальный ролик даже сделать чтоли
зато честно обычно такие ролики вылизывают
Что за мод? На Аномали похоже.
Это видимо для интриги сделали все черное, как очко, или в чем прикол бегать полчаса в начале игры по темным локациям
В слитом билде все тоже самое было, и уже тогда меня это выносило, ничего не видно
Зачем? У тебя 3080ti покажет больше фпс, чем 4070 и приблизится к Super версии. Тем более у тебя 1080р
ты за минуту весь его комп узнал чтоль?)
Я с ним раньше общался)))
а вот что))
мне чтобы увидеть его комменты 2 минуты понадобилось почитать где он писал что у него монитор 1080 и видюха 3080ти. А ты уже картинку нашёл и узнал всё за минуту - этому удивился)
Он тебя наипал.
Кстати, некоторые моменты были заметны дроп фпс. Подумал, что не оптимизация ли...?
Блин, я помню был фанатская попытка перетащить сталкера первого на UE5 и там графика на затоне приблизительно такая же и была...
Там самые огромные хейтеры сталкача 2 с худшего игрового сайта хвалятся, что у них туча инсайдов от чуть ли не самих работников из GSC и что мол в игре с оптимизацией и багами всё очень и очень плохо. Учитывая последний слух о состоянии игры на Xbox-е и в целом репутацию GSC (привет Чистое Небо!)... Хотелось бы, чтобы это было не правдой, но верится в ниъ с трудом если честно.
По поводу видео - это конечно всё очень интересно, но какое было использовано разрешение? Настройки графики? Какая видеокарта выдавала эти условные 60 фпс без DLSS и овер 100 с ним (судя по их же табличкам с бенчмарками на такое в тех же 2К и 4К даже всякие 4080 и 4090 не особо способны)? А остальное железо? Очень информативно в общем.
Благо ждать осталось не долго, завтра и узнаем как оно будет. Закажу любимую пиццу, 2 литра Пепси в холодильнике, засяду на ночь либо наслаждаться игрой (что врядли), либо ржать с багов аля Кибербаг 2069 на релизе. Ух, не дождусь!
а что с графикой, это точно на UE 5 сделано? как будто игра 10 - 15 летней давности
Кароч, боже храни сервис GeForce Now. Благодаря ему смогу опробовать игру на 4080, хотя сам имею 2070, да еще и мобильный вариант.
Моды от васянов, к первому сталкеру и то лучше выглядят 🤔 😁🙈
ребята хотел спросить у меня асус стрикс 3090 есть такое DLSS?
Есть.
Не понял, интересуешься будет поддерживать длсс 3090?
Есть, есть на ртх 3090 длсс.
версия 2.0. без генерации кадров. dlss 3.0 с фреймгенерацией только на 40 серии
Благодарю добрый человек
Ну по трейлерам игра выглядит круто
В Японии уже играют наверно. Хотя, у них своя Фукусима есть.
В Японии будут играть только 21 ноября из-за часового пояса.
На чем? У них Пися 5 в основном, да и не особо они любители такого
Шикарно
Нууу сейчас понесётся гав.. по трубам 🤣
Ахах, тоже это шоу смотрю.
ну когда ты запускаешь не в нативе - сразу задаётся вопросом а ч то с оптимезацией
Что-то "фотореализмом не пахнет" аномали сборка какая-то :DDDD
Завтра посмотрим что там за графоний "фотореалистичный"
Это не проблема этой игры, это проблема всей современной игровой индустрии. Привет от Starfield в 30 fps в нативе с изолированными локациями и постоянными предзагрузками.
Странно что её ещё в зелёном магазине нет.
Когда выходит? // Игорь Халилов
немогу поверить что этот день настал!! ждал два года !! предзаказ еще пол года назад сделал!! и комп под игру собрал!! конечно плохо нет ру языка! снова субтитры прийдется читать!
На мове будешь играть или на англе ?
я за 3 дня прошел спайдемена2, и теперь готов пройти и сталкера, несите быстрее у меня есть dlss3
у тебя есть генерация кадров, а длсс 3 есть на всех rtx картах, и длсс 3.8 тоже есть на всех rtx
длсс3 же только на rtx40
https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/technologies/dlss/
сайт нвидии, таблица поддержки длсс, 2, 3, 3.5 версии на всех rtx картах
это ошибка
DLSS 3 – это совокупность трех опций: DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex
В 4к с лучами HDR oled 60 фэпэсов фрисинк регенерация длсс сыграю в ультра сете. Пора ссдшник подчищать, геймпад зарядить и мониторить раздачу репака.
Я буду ставить на м2. Потому что мир открытый, в первых сталкерах подгрузки были. А тут их нет, чем черт не шутит.
Ссд с 5000 уже такое...
у меня тоже м2 стоит две штуки по терабайту, забито все играми
ты вчера обещал бутылку покрепче поместить в узкое место и только потом подчистить себя, но застеснялся и потёр сообщение - интернет всё помнит
P.s. ты ни какой ни чисбургер, а бутер с туалеткой, и вообще в Химках на рынке хотят чтоб ты незамедлительно вернулся к своей работе
Стадо есть стадо, против стадного инстинкта не попрешь