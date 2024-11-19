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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 480 оценок

Живописные локации Чернобыля и генерация кадров DLSS 3 в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

Gutsz
Новости

Специально для ПК-геймеров и ценителей высокой частоты кадров компания NVIDIA совместно со студией GSC Game World выпустили новый трейлер. За день до релиза авторы демонстрируют производительность игры с включенной технологией DLSS 3. Те, кто не интересуется техническими характеристиками, могут насладиться свежими кадрами игры и видами Чернобыльской зоны.

Разработчики подчеркивают, что помимо DLSS 3, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут доступны и другие популярные технологии. Шутер предложит широкий спектр настроек для оптимизации графики и производительности, что позволит адаптировать проект под различные системы. Кроме того, заявлена поддержка NVIDIA Reflex, которая улучшит отклик управления, обеспечивая более плавный геймплей.

В сеть утекли скриншоты и геймплей из релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2

Для игры на максимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня RTX 4060 или RX 5700 XT, а минимальные требования удовлетворит GeForce GTX 1060. Полный список системных требований можно найти в отдельной публикации.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали расширенные системные требования к ПК

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет доступен для консолей Xbox Series X/S уже сегодня ночью, сразу после полуночи 20 ноября. ПК-игроки смогут начать играть вечером того же дня, когда шутер появится в Steam.

6
104
Комментарии: 104
Ваш комментарий
ХYЛИGun

Графон потрясающий.... Будто редшейд накатили на первый сталкер.

27
сКард
редшейд

это какая- то слабоалкоголка?

8
Agentdead сКард

Омериканский клон, балтики 9.

2
pokemonizm

Для таких как ты и Майнкрафт это фотореализм

-8
MаnGo

Завтра будем играть в 3фпса

16
ХYЛИGun

Да не будешь ты играть. Норм пацаны в такое не играют.

-18
жифорсник

В 100)

-4
Mark500

У меня на 6600 хт наверное 30-40 максимум будет, хотя Киберпанк летал.

3
PartisanTravis жифорсник

Вот я за 100 фпс буду проходить в 2к ))))

-3
Costollom

Прям видно как с DLSS падает дальность прорисовки.

5
Asfermong

Все там норм, наши слоны не подведут💪

-24
вупсич пупсич

500 раз пересмотрел, разве что в 1 моменте дорисовывает тень к тени. В остальных случаях прорисовка остается такая же. В любом случае у нас(у тех кто на 40хх сидит) 10000 настроек в режиме онлайн, резкость, яркость, гамма и так далее. Всё крутится под себя при желании.
Так что оставайся на своем 20 летнем ТАА и на таком же 20 летнем компьютере.
А у нас игра предзаказана, на компьютере мы не экономим 20 лет, удовольствие обеспечено на ближайшие недели.

-11
Givemethedust вупсич пупсич

Ты же отменял предзаказ. Определись уже со своим настроением

3
Fan_of_the_cinema вупсич пупсич

Всегда считал фанов Куртки отбитыми. Вот этот коммент подтверждает мое мнение.

0
DarkScorpius вупсич пупсич
А у нас игра предзаказана, на компьютере мы не экономим 20 лет, удовольствие обеспечено на ближайшие недели.

Игровой катетер от Razer с ЛГБТ-подсветкой не забыл купить, чтобы не отрываться от процесса?)

1
Mark500
5
Фризостат

Это 2 чела с канала IXBT?

-5
петюша васькинов

?

0
flaur74 Фризостат

Чел ты в каждом посте серешь ,не надоело ?)У тебя не хватка внимания что ли ?)

3
AttractiveValko flaur74

Не, ну тут как бы шутка хорошая, не надо.

2
Фризостат flaur74

1) Я создан чтобы "серить" в каждом посте
2) Не надоело
3) Нехватка внимания

Ещё вопросы есть? Задавай и я с удовольствием на них отвечу)
Куле мне ещё делать до выхода этой шедеврально-замечательной игры 🤣

-3
Rederi

В принципе игра выглядит отполированной...

5
ckott4

А что не так? Чел вышел из инвиза и гг его убил

2
Rederi ckott4

Немножко руки чела сквозь себя ходят, а так кончено всё норм. На 40 секунде видео замедли и посмотришь в нормальном качестве

1
Евгений Кондратенко Rederi

Я кста это тоже заметил. Думал показалось

0
Mark500

Игра должна была выйти в 22м году, вот всё это время полировали :)

0
pokemonizm Rederi

тоже играешь в игры с 1 фпс и рассматриваешь все покадрово?

-2
Athetos

И все это они показали на топовом компьютере с видеокартой уровня RTX 4090. Странная реклама

4
Лидер X

надо было на 1060 показать ахахахха

3
Mark500

Страшно тогда представить как она работать будет на 4060!

4
PartisanTravis Лидер X

на минимальных настройках графики))))))))))

-2
петюша васькинов Mark500

1080п максимальные настройки + длсс 3 = 60 фпс. Или 1440п средне высокие настройки,+ длсс 3 = 60фпс

-2
saa0891
4
AGS37

когда выйдет кал будут во всём винить русских

4
hpi

Это не кал оф дюти.

0
Максим Нохрин

Посмотрим меньше суток осталось

0
pokemonizm

так Смута уже вышла

-7
niko1989

там наверно 4090

4
Mr Gribonson

Текстуры местами ужасные

3
pckot01

Дядюшка Ху запаковал зелёный чемодан

2
hpi

Для игры на максимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня RTX 4060 или RX 5700 XT, а минимальные требования удовлетворит GeForce GTX 1060. - шта? Это как? Ведь на картинках было другое.

1
петюша васькинов

Ты про системки? Ну видно приврали немного.

1
Fan_of_the_cinema петюша васькинов

Угу, совсем немного.

0
Евгений Кондратенко

Жду релиза, чтобы посмотреть видосики с нормальным геймплеем без сраных склеек каждые 3 секунды и анализом производительности. А лучше всего дождаться видоса от Benchmarking с разбором всех опций графики.

1
PartisanTravis

Так ты оцени сам сталкер 2, запусти у себя.

-1
VIGITAL1

Судя по обломкам которые появляются в воздухе ,дальность прорисовки на ультрах метров 100 наверное.

Потужно,не вмерла оптимізація.

1
Максим Кузнецов 700

позорище, она у них еще и лагает к тому же тут в ролике, не могли нормальный ролик даже сделать чтоли

1
niko1989

зато честно обычно такие ролики вылизывают

0
ACROSS The UNIVERSE

Что за мод? На Аномали похоже.

1
Лидер X
1
Prowix22

Это видимо для интриги сделали все черное, как очко, или в чем прикол бегать полчаса в начале игры по темным локациям

0
Лидер X Prowix22

В слитом билде все тоже самое было, и уже тогда меня это выносило, ничего не видно

0
Комментарий удален
Фризостат

Зачем? У тебя 3080ti покажет больше фпс, чем 4070 и приблизится к Super версии. Тем более у тебя 1080р

-2
AGS37 Фризостат

ты за минуту весь его комп узнал чтоль?)

0
Фризостат AGS37

Я с ним раньше общался)))

-1
AGS37 Фризостат

а вот что))
мне чтобы увидеть его комменты 2 минуты понадобилось почитать где он писал что у него монитор 1080 и видюха 3080ти. А ты уже картинку нашёл и узнал всё за минуту - этому удивился)

-1
hpi Фризостат

Он тебя наипал.

0
Zick211

Кстати, некоторые моменты были заметны дроп фпс. Подумал, что не оптимизация ли...?

0
Mazaxati

Блин, я помню был фанатская попытка перетащить сталкера первого на UE5 и там графика на затоне приблизительно такая же и была...

0
DEAD S.n.A.k.e.

Там самые огромные хейтеры сталкача 2 с худшего игрового сайта хвалятся, что у них туча инсайдов от чуть ли не самих работников из GSC и что мол в игре с оптимизацией и багами всё очень и очень плохо. Учитывая последний слух о состоянии игры на Xbox-е и в целом репутацию GSC (привет Чистое Небо!)... Хотелось бы, чтобы это было не правдой, но верится в ниъ с трудом если честно.

По поводу видео - это конечно всё очень интересно, но какое было использовано разрешение? Настройки графики? Какая видеокарта выдавала эти условные 60 фпс без DLSS и овер 100 с ним (судя по их же табличкам с бенчмарками на такое в тех же 2К и 4К даже всякие 4080 и 4090 не особо способны)? А остальное железо? Очень информативно в общем.

Благо ждать осталось не долго, завтра и узнаем как оно будет. Закажу любимую пиццу, 2 литра Пепси в холодильнике, засяду на ночь либо наслаждаться игрой (что врядли), либо ржать с багов аля Кибербаг 2069 на релизе. Ух, не дождусь!

0
Mystik_86

а что с графикой, это точно на UE 5 сделано? как будто игра 10 - 15 летней давности

0
RedundantRutherford

Кароч, боже храни сервис GeForce Now. Благодаря ему смогу опробовать игру на 4080, хотя сам имею 2070, да еще и мобильный вариант.

0
UralGames83Ru

Моды от васянов, к первому сталкеру и то лучше выглядят 🤔 😁🙈

-1
Assassin_Dik92

ребята хотел спросить у меня асус стрикс 3090 есть такое DLSS?

-1
A E

Есть.

0
петюша васькинов

Не понял, интересуешься будет поддерживать длсс 3090?

-1
PartisanTravis

Есть, есть на ртх 3090 длсс.

0
AntAntAnt

версия 2.0. без генерации кадров. dlss 3.0 с фреймгенерацией только на 40 серии

-1
Assassin_Dik92 A E

Благодарю добрый человек

0
Константин335

Ну по трейлерам игра выглядит круто

-2
Ford1991

В Японии уже играют наверно. Хотя, у них своя Фукусима есть.

-2
ЛехаДезертир

В Японии будут играть только 21 ноября из-за часового пояса.

1
Walkan90

На чем? У них Пися 5 в основном, да и не особо они любители такого

-2
Федя Кочегар

Шикарно

-2
Фризостат

Нууу сейчас понесётся гав.. по трубам 🤣

Неееет аааптимизаациии. Разработчики кариварукииии
-3
DestryDes

Ахах, тоже это шоу смотрю.

4
jax baron

ну когда ты запускаешь не в нативе - сразу задаётся вопросом а ч то с оптимезацией

0
Queenessy

Что-то "фотореализмом не пахнет" аномали сборка какая-то :DDDD
Завтра посмотрим что там за графоний "фотореалистичный"

1
ЛехаДезертир jax baron

Это не проблема этой игры, это проблема всей современной игровой индустрии. Привет от Starfield в 30 fps в нативе с изолированными локациями и постоянными предзагрузками.

0
Art Borsic

Странно что её ещё в зелёном магазине нет.

-3
Пользователь ВКонтакте

Когда выходит? // Игорь Халилов

-7
Ser Markovka

немогу поверить что этот день настал!! ждал два года !! предзаказ еще пол года назад сделал!! и комп под игру собрал!! конечно плохо нет ру языка! снова субтитры прийдется читать!

-8
VIGITAL1

На мове будешь играть или на англе ?

-5
Лидер X

я за 3 дня прошел спайдемена2, и теперь готов пройти и сталкера, несите быстрее у меня есть dlss3

-10
real19911

у тебя есть генерация кадров, а длсс 3 есть на всех rtx картах, и длсс 3.8 тоже есть на всех rtx

-1
Комментарий удален
Лидер X real19911

длсс3 же только на rtx40

3
real19911 Лидер X

https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/technologies/dlss/

сайт нвидии, таблица поддержки длсс, 2, 3, 3.5 версии на всех rtx картах

-1
Лидер X real19911

это ошибка

DLSS 3 – это совокупность трех опций: DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex

3
Чизбургер

В 4к с лучами HDR oled 60 фэпэсов фрисинк регенерация длсс сыграю в ультра сете. Пора ссдшник подчищать, геймпад зарядить и мониторить раздачу репака.

-13
вупсич пупсич

Я буду ставить на м2. Потому что мир открытый, в первых сталкерах подгрузки были. А тут их нет, чем черт не шутит.
Ссд с 5000 уже такое...

1
Чизбургер вупсич пупсич

у меня тоже м2 стоит две штуки по терабайту, забито все играми

-3
DirectX20
и мониторить раздачу репака

ты вчера обещал бутылку покрепче поместить в узкое место и только потом подчистить себя, но застеснялся и потёр сообщение - интернет всё помнит

P.s. ты ни какой ни чисбургер, а бутер с туалеткой, и вообще в Химках на рынке хотят чтоб ты незамедлительно вернулся к своей работе

8
Лидер X DirectX20

Стадо есть стадо, против стадного инстинкта не попрешь

0