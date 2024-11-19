Живописные локации Чернобыля и генерация кадров DLSS 3 в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

Специально для ПК-геймеров и ценителей высокой частоты кадров компания NVIDIA совместно со студией GSC Game World выпустили новый трейлер. За день до релиза авторы демонстрируют производительность игры с включенной технологией DLSS 3. Те, кто не интересуется техническими характеристиками, могут насладиться свежими кадрами игры и видами Чернобыльской зоны.

Разработчики подчеркивают, что помимо DLSS 3, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут доступны и другие популярные технологии. Шутер предложит широкий спектр настроек для оптимизации графики и производительности, что позволит адаптировать проект под различные системы. Кроме того, заявлена поддержка NVIDIA Reflex, которая улучшит отклик управления, обеспечивая более плавный геймплей.

Для игры на максимальных настройках графики потребуется видеокарта уровня RTX 4060 или RX 5700 XT, а минимальные требования удовлетворит GeForce GTX 1060. Полный список системных требований можно найти в отдельной публикации.

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет доступен для консолей Xbox Series X/S уже сегодня ночью, сразу после полуночи 20 ноября. ПК-игроки смогут начать играть вечером того же дня, когда шутер появится в Steam.