ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 12 011 оценок

"Зима и Ёлка в Зоне": авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поздравили игроков специальным трейлером

Gutsz
Новости

На официальном YouTube-канале GSC Game World появился атмосферный рождественский трейлер для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под названием "Сочельник в Зоне". Небольшой ролик погружает зрителей в суровую и загадочную зимнюю атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения, где даже холодные ветра и аномалии приобрели праздничные нотки.

В трейлере показаны заснеженные пейзажи Зоны, внезапные снежные бураны, которые появляются и исчезают, словно выбросы. Это явление остается загадкой: то ли это новое пси-воздействие, то ли аномальный предвестник, а может, настоящее рождественское чудо. Этим роликом авторы шутера хотели в очередной раз поблагодарить геймеров за поддержку игры и пожелали им хороших зимних праздников.

S.T.A.L.K.E.R. 2 получает еще один патч на 8 ГБ, на этот раз это последнее обновление игры в этом году

Разработчики недавно выпустили последний в этом году патч, объем которого составил 8 ГБ. Это обновление направлено на исправление ошибок и улучшение производительности игры. Активная поддержка проекта продолжится уже в начале 2025 года.

-4
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
TenseLysithos

Крутая игра) уже прошел всю и не пожалел) атмосфера огонь

8
PartisanTravis

Согласен , игруха огонь !!!!!!!!

4
jax baron

пока не игра - надеюсь лучше всратой индианы

-11
Mystik_86

а разработчики относят себя к католикам?

7
H-DS

ага, после 2014- го

9
Фризостат

Надо было к зиме и ёлкам ещё патч на 100гб )))

3
Onisus

Классная игра.
Прошёл вчера игру, впечатлений море, находился в игре более 130 часов, понял что не изучено ещё много всего и судя по концовке и по моим впечатлениям первое прохождение похоже на курс молодого бойца, второе прохождение будет поинтереснее.
Баги не отрицаются но отношусь к этому вопросу с пониманием.
Уровень наполнености игры и атмосфера на высочайшем уровне.
Поддержка и внимание разработчиков надеюсь послужит примером для других проэктов.
Продолжайте в том же духе, душа в игре есть.
Благодарность всем адекватным причастным к игре разрабам и мододелам.
Этот текст не для тех кто злой на всё и всех... Вам я желаю добра и тепла

1
BashfulUgochi

Лучше бы добавили ЧАЭС и связанные с ней квесты. Вот это был бы подгон так подгон на новогодние праздники.

1
5uperNova

А, ну значит реально два длс будет, про пустыню и зиму

0
Magnusss
0
Real Slim Shady

А русификатор будет?

-2
Art Borsic

Игра вроде на русском.

-3
My life is a game

как думаете когда игра получит 50% и больше процентов скидон?

-5
Лицо со шрамом

В России она бесплатная.

6
My life is a game Лицо со шрамом

Да я прошел пиратку, но надоело как дураку самому патчить и танцевать с бубном, вот может весной или летом уже купить , чтобы сразу со всеми патчами и длс

-4
Лицо со шрамом My life is a game

Не патчи как дурак , патчи как умный , я скачал мод на русскую музыку , Гудбай Америка и всё такое , но даже с этим модом пока скучно играть , пустой А-лайф мир.

-3
My life is a game Лицо со шрамом

любое лишнее телодвижение гемор, хочу чтобы за меня делалось все автоматом
вроде как можно перехишировать раздачу каждый раз(если Portable качаешь), но вопрос будет ли автор раздачи поддерживать торрент или забьет хер вопрос большой

А по существу моего вопроса собственно - не знаешь через какое время игре дают скидон 50% и больше?

Или ты только пират?

-1
Юркец

там цена и так не высокая изначально. тоже на днях в стиме взял, все патчится само, а то уже заманало липить самому. в честь нв скидку на 10% сделали если че

-5
Чебурешник

Скуфцы одобряют

-6