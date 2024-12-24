"Зима и Ёлка в Зоне": авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поздравили игроков специальным трейлером

На официальном YouTube-канале GSC Game World появился атмосферный рождественский трейлер для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под названием "Сочельник в Зоне". Небольшой ролик погружает зрителей в суровую и загадочную зимнюю атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения, где даже холодные ветра и аномалии приобрели праздничные нотки.
В трейлере показаны заснеженные пейзажи Зоны, внезапные снежные бураны, которые появляются и исчезают, словно выбросы. Это явление остается загадкой: то ли это новое пси-воздействие, то ли аномальный предвестник, а может, настоящее рождественское чудо. Этим роликом авторы шутера хотели в очередной раз поблагодарить геймеров за поддержку игры и пожелали им хороших зимних праздников.
Разработчики недавно выпустили последний в этом году патч, объем которого составил 8 ГБ. Это обновление направлено на исправление ошибок и улучшение производительности игры. Активная поддержка проекта продолжится уже в начале 2025 года.
Крутая игра) уже прошел всю и не пожалел) атмосфера огонь
Согласен , игруха огонь !!!!!!!!
пока не игра - надеюсь лучше всратой индианы
а разработчики относят себя к католикам?
ага, после 2014- го
Надо было к зиме и ёлкам ещё патч на 100гб )))
Классная игра.
Прошёл вчера игру, впечатлений море, находился в игре более 130 часов, понял что не изучено ещё много всего и судя по концовке и по моим впечатлениям первое прохождение похоже на курс молодого бойца, второе прохождение будет поинтереснее.
Баги не отрицаются но отношусь к этому вопросу с пониманием.
Уровень наполнености игры и атмосфера на высочайшем уровне.
Поддержка и внимание разработчиков надеюсь послужит примером для других проэктов.
Продолжайте в том же духе, душа в игре есть.
Благодарность всем адекватным причастным к игре разрабам и мододелам.
Этот текст не для тех кто злой на всё и всех... Вам я желаю добра и тепла
Лучше бы добавили ЧАЭС и связанные с ней квесты. Вот это был бы подгон так подгон на новогодние праздники.
А, ну значит реально два длс будет, про пустыню и зиму
А русификатор будет?
Игра вроде на русском.
как думаете когда игра получит 50% и больше процентов скидон?
В России она бесплатная.
Да я прошел пиратку, но надоело как дураку самому патчить и танцевать с бубном, вот может весной или летом уже купить , чтобы сразу со всеми патчами и длс
Не патчи как дурак , патчи как умный , я скачал мод на русскую музыку , Гудбай Америка и всё такое , но даже с этим модом пока скучно играть , пустой А-лайф мир.
любое лишнее телодвижение гемор, хочу чтобы за меня делалось все автоматом
вроде как можно перехишировать раздачу каждый раз(если Portable качаешь), но вопрос будет ли автор раздачи поддерживать торрент или забьет хер вопрос большой
А по существу моего вопроса собственно - не знаешь через какое время игре дают скидон 50% и больше?
Или ты только пират?
там цена и так не высокая изначально. тоже на днях в стиме взял, все патчится само, а то уже заманало липить самому. в честь нв скидку на 10% сделали если че
Скуфцы одобряют