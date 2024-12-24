"Зима и Ёлка в Зоне": авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поздравили игроков специальным трейлером

На официальном YouTube-канале GSC Game World появился атмосферный рождественский трейлер для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под названием "Сочельник в Зоне". Небольшой ролик погружает зрителей в суровую и загадочную зимнюю атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения, где даже холодные ветра и аномалии приобрели праздничные нотки.

В трейлере показаны заснеженные пейзажи Зоны, внезапные снежные бураны, которые появляются и исчезают, словно выбросы. Это явление остается загадкой: то ли это новое пси-воздействие, то ли аномальный предвестник, а может, настоящее рождественское чудо. Этим роликом авторы шутера хотели в очередной раз поблагодарить геймеров за поддержку игры и пожелали им хороших зимних праздников.

Разработчики недавно выпустили последний в этом году патч, объем которого составил 8 ГБ. Это обновление направлено на исправление ошибок и улучшение производительности игры. Активная поддержка проекта продолжится уже в начале 2025 года.