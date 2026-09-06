Зима в ЧЗО близко: В DLC "Цена надежды" нашли тизер заснеженного дополнения "Холодный остров" для S.T.A.L.K.E.R. 2

Внимательные сталкеры, изучающие первое дополнение «Цена надежды» для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, наткнулись на скрытое послание от разработчиков. В игре обнаружили прямую радиопередачу-тизер, намекающую на второе крупное DLC «Холодный остров», где игроков ждет заснеженный регион и новые тайны Зоны.

В локации «Железный лес» возле аномалии «Фарадей» можно перехватить обрывок радиопереговоров бойцов МСОП (Международной службы охраны периметра):

«Вижу двух придурков в зимнем камуфляже. Шастают туда-сюда, будто с луны свалились. Прием».

Этот радиоперехват прямая отсылка к заснеженному сеттингу следующего аддона, подробности которого ранее уже уплывали в сеть из ранних билдов игры.

Что известно о «Холодном острове», Лаборатории X-6 и секретных экспериментах:

Локация и заснеженность: Действие DLC развернется на острове в акватории пруда-охладителя ЧАЭС. Местность превратилась в «Холодный остров» после загадочного «Второго карибского эксперимента», произошедшего в 2019 году.

Лаборатория X-6: Главным исследовательским объектом на острове станет ранее неизвестная Лаборатория X-6.

Научное судно НИС «ОРОЛ»: На территории можно будет найти застрявший корабль НИС «ОРОЛ», который участвовал в «Первом карибском эксперименте». Судно было оснащено экспериментальным вариометром Суслова и транслировало пси-излучение на другой корабль — НИС «АГАР», находившийся на острове Орчила в Карибском море.

Теплоход «Чайковский»: Недалеко от него расположился грузовой теплоход «Чайковский», перевозивший пустые колбы и резервуары из секретной лаборатории X-18.

Похоже, разработчики готовит полноценное расширение лора с новыми психологическими аномалиями, заснеженными локациями и раскрытием тайн лабораторий X.