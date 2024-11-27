Zone Flight Simulator 2024: игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 используют аномалии, чтобы летать по Зоне

В настоящее время игрокам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl приходится нелегко. Пусть где-то там и находится отличная игра, но сейчас она скрыта от посторонних глаз своими багами и проблемами с производительностью. И хотя GSC Game World взяла на себя обязательство решить эти проблемы, игроки взяли дело в свои руки, создавая моды для решения проблем с производительностью и обходные пути для сломанной экономики.
Однако они мало что могут сделать, пока игра не будет исправлена. Поэтому пока что любые баги можно рассматривать просто как необъяснимые аномалии. Помня об этом, один из игроков придумал способ использовать эти баги-аномалии, превратив их в отличный инструмент для быстрого перемещения.
В Зоне встречаются различные виды аномалий, некоторые из них опаснее других. Вихревые аномалии находятся ниже по уровню опасности, их можно встретить практически в любой точке Зоны. Они не опасны, если держаться на расстоянии, и легко идентифицируются. В то же время участник Redditor jbarn23 заметил, что ими можно пользоваться, чтобы летать по карте и благополучно приземляться.
В видеоролике, опубликованном на Reddit, он продемонстрировал, что если войти в аномалию в тот момент, когда вы бросаете в нее болт, то вы полетите в том направлении, в котором находитесь, и при этом благополучно приземлитесь.
Все дело в выборе времени. Вы должны войти в аномалию в то же время, когда в нее попадет ваш болт. Я считаю, что наличие детектора Велеса очень полезно, так как с его помощью вы можете расположиться рядом с аномалией, однако это не обязательно.
Обычно аномалии работают не так, но если вы правильно рассчитаете время, то сможете быстро пролететь через всю карту. Безусловно, это один из многих багов, которые сейчас распространены в игре, так что наслаждайтесь им, пока он работает.
Как ни странно, фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2, несмотря на большое количество ошибок и проблем с производительностью, по всей видимости, любят игру. Может быть, это потому, что они относятся к каждой крупной и мелкой ошибке, с которой сталкиваются, как к некой аномалии.
Да во второй половине игры этих багов вагон и бармен на арене зависает и на Луче сейвы не грузятся и бункер Лодочки не открывается, ниичаз не проработанный макет, получается пол игры более менее настроили и выкинули в релиз, короче сейчас сюжет кое как пройду и на пол года на сталкер забью пока не починят, как раз и озвучку хорошо настроят, можно будет комфортно поиграть.
что курил автор этого поста?
Качнул ваш хваленый сталкер и побегал по заданиям. Очень скучно и уныло, а-лайф сломан, ИИ сломан, тупо спавн рандомов за спиной на кривых скриптах, и транспорт я так понял отсутствует впринципе. До кучи море багов, от безобидных вцелом глюков до крашащих игру. Пару часиков помучился и снес этот кусок кривого кода.
....и тачка матрица. И хер твой матрица..))
Чем длиннее ваш болт, тем выше будет прыжок))
Куда надзиратели смотрят...
Ну на то и аномальная зона.)
У меня пока что левитирующий мужик, разросшееся на все небо дерево и багнутый квест Сыча