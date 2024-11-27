Zone Flight Simulator 2024: игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 используют аномалии, чтобы летать по Зоне

В настоящее время игрокам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl приходится нелегко. Пусть где-то там и находится отличная игра, но сейчас она скрыта от посторонних глаз своими багами и проблемами с производительностью. И хотя GSC Game World взяла на себя обязательство решить эти проблемы, игроки взяли дело в свои руки, создавая моды для решения проблем с производительностью и обходные пути для сломанной экономики.

Однако они мало что могут сделать, пока игра не будет исправлена. Поэтому пока что любые баги можно рассматривать просто как необъяснимые аномалии. Помня об этом, один из игроков придумал способ использовать эти баги-аномалии, превратив их в отличный инструмент для быстрого перемещения.

В Зоне встречаются различные виды аномалий, некоторые из них опаснее других. Вихревые аномалии находятся ниже по уровню опасности, их можно встретить практически в любой точке Зоны. Они не опасны, если держаться на расстоянии, и легко идентифицируются. В то же время участник Redditor jbarn23 заметил, что ими можно пользоваться, чтобы летать по карте и благополучно приземляться.

В видеоролике, опубликованном на Reddit, он продемонстрировал, что если войти в аномалию в тот момент, когда вы бросаете в нее болт, то вы полетите в том направлении, в котором находитесь, и при этом благополучно приземлитесь.

Все дело в выборе времени. Вы должны войти в аномалию в то же время, когда в нее попадет ваш болт. Я считаю, что наличие детектора Велеса очень полезно, так как с его помощью вы можете расположиться рядом с аномалией, однако это не обязательно.

Обычно аномалии работают не так, но если вы правильно рассчитаете время, то сможете быстро пролететь через всю карту. Безусловно, это один из многих багов, которые сейчас распространены в игре, так что наслаждайтесь им, пока он работает.

Как ни странно, фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2, несмотря на большое количество ошибок и проблем с производительностью, по всей видимости, любят игру. Может быть, это потому, что они относятся к каждой крупной и мелкой ошибке, с которой сталкиваются, как к некой аномалии.