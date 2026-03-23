Зулус возвращается: Первые подробности сюжетного дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2

В свежем тизере будущего DLC разработчики приоткрыли завесу тайны над новыми приключениями в Зоне. Главным сюрпризом стало появление легендарного Зулуса — одного из самых харизматичных персонажей «Зова Припяти». Кроме того, на превью анонса рядом с ним можно заметить таинственную женщину - фанаты предполагают, что это Мавка, известная как «голос» Арены.

Сюжет забросит игроков в знаковые локации: нам показали руины НИИЧАЗ после событий основной игры и БЩУ-1 (Блочный щит управления первым энергоблоком ЧАЭС). Это официально подтверждает, что в рамках дополнения сталкеры вновь посетят саму атомную станцию.

Третьим важным анонсом стало возвращение детектора «Сварог». Это вызывает немало вопросов у сообщества, так как в оригинальной S.T.A.L.K.E.R. 2 функционал «Сварога» (отображение зон аномалий) уже был встроен в детектор «Велес». Чем именно удивит обновленный прибор — пока остается загадкой.