S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 406 оценок

Зулус возвращается: Первые подробности сюжетного дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2

TheSkoofLord TheSkoofLord

В свежем тизере будущего DLC разработчики приоткрыли завесу тайны над новыми приключениями в Зоне. Главным сюрпризом стало появление легендарного Зулуса — одного из самых харизматичных персонажей «Зова Припяти». Кроме того, на превью анонса рядом с ним можно заметить таинственную женщину - фанаты предполагают, что это Мавка, известная как «голос» Арены.

Сюжет забросит игроков в знаковые локации: нам показали руины НИИЧАЗ после событий основной игры и БЩУ-1 (Блочный щит управления первым энергоблоком ЧАЭС). Это официально подтверждает, что в рамках дополнения сталкеры вновь посетят саму атомную станцию.

Третьим важным анонсом стало возвращение детектора «Сварог». Это вызывает немало вопросов у сообщества, так как в оригинальной S.T.A.L.K.E.R. 2 функционал «Сварога» (отображение зон аномалий) уже был встроен в детектор «Велес». Чем именно удивит обновленный прибор — пока остается загадкой.

Victor Crash

Это 💩 никому не нужно и шлак !

Тем временем -воры плакали и дальше воруют игру на торентах и играют втихаря !

sa1958

Ну и ладно.

StoneChewer

Все кому по%уй на этот шлак так спешат оставить своё мнение, в первых рядах, а зачем? Так-ли вам по%уй? Или обида какая гложит?

lokdogg

ништяк

ViksOne

Как раз сейвы остались, жду

