S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
9.3 11 723 оценки

Анонсирована сетевая модификация "Just" Online для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

PastKNIGHT
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Анонсирована сетевая модификация «JUST» Online. Проект будет нацелен на Role Play и создается на движке Зов Припяти. На данный момент в игре уже присутствуют система квестов, аккаунты игроков и сохранение игрового прогресса, голосовой чат, торговля с НПС, а также ведётся активная работа над бесшовной локацией, содержащей в себе 5 объединенных уровней: Окрестности Юпитера, Припять (ЗП), Припять (ТЧ), Лаборатория Х8 и Путепровод.

В качестве графической основы используется погодный пак CGIM 2, текстуры Two-K и оружейный пак STCOP 3.5. Релиз обещают уже в 2023 году.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
borsic

Ага, видели такое. Ray of Hope уже 10 лет выходит, никак не выйдет.

8
Real Slim Shady

Кстати да, ну может на волне конкуренции они как то ускорят процесс, и когда нибудь моя детская мечта учавствовать в войне группировок с реальными людьми, осуществится.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx Real Slim Shady

она уже больше года длится...чего время теряешь?

-3
WTR Stalker_tour

Потому что его заморозили. Этот проект уже закрыт.

0
Artem Cherpak

Да но студия котороя создала сталкер она закрыта

0
Ermegil Artem Cherpak

Не припомню такого, чтобы GSC закрыли студию

0
JustA_NiceGuy

Теребонят мёртвое?

2
Worsal_Magenta

ждёмс)

очень ждём)

1
Cidorovitch

Из выжатого досуха пытаются выжать ещё стакан😄

0
SteveAustin

Сектанты всё не уймутся

0