Анонсирована сетевая модификация "Just" Online для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Анонсирована сетевая модификация «JUST» Online. Проект будет нацелен на Role Play и создается на движке Зов Припяти. На данный момент в игре уже присутствуют система квестов, аккаунты игроков и сохранение игрового прогресса, голосовой чат, торговля с НПС, а также ведётся активная работа над бесшовной локацией, содержащей в себе 5 объединенных уровней: Окрестности Юпитера, Припять (ЗП), Припять (ТЧ), Лаборатория Х8 и Путепровод.
В качестве графической основы используется погодный пак CGIM 2, текстуры Two-K и оружейный пак STCOP 3.5. Релиз обещают уже в 2023 году.
Ага, видели такое. Ray of Hope уже 10 лет выходит, никак не выйдет.
Кстати да, ну может на волне конкуренции они как то ускорят процесс, и когда нибудь моя детская мечта учавствовать в войне группировок с реальными людьми, осуществится.
она уже больше года длится...чего время теряешь?
Потому что его заморозили. Этот проект уже закрыт.
Да но студия котороя создала сталкер она закрыта
Не припомню такого, чтобы GSC закрыли студию
Теребонят мёртвое?
ждёмс)
очень ждём)
Из выжатого досуха пытаются выжать ещё стакан😄
Сектанты всё не уймутся