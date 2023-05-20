Анонсирована сетевая модификация "Just" Online для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Анонсирована сетевая модификация «JUST» Online. Проект будет нацелен на Role Play и создается на движке Зов Припяти. На данный момент в игре уже присутствуют система квестов, аккаунты игроков и сохранение игрового прогресса, голосовой чат, торговля с НПС, а также ведётся активная работа над бесшовной локацией, содержащей в себе 5 объединенных уровней: Окрестности Юпитера, Припять (ЗП), Припять (ТЧ), Лаборатория Х8 и Путепровод.

В качестве графической основы используется погодный пак CGIM 2, текстуры Two-K и оружейный пак STCOP 3.5. Релиз обещают уже в 2023 году.