Анонсирована сетевая модификация "Just" Online на платформе S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Анонсирована сетевая модификация «JUST» Online. Проект будет нацелен на Role Play и создается на движке Зов Припяти. На данный момент в игре уже присутствуют система квестов, аккаунты игроков и сохранение игрового прогресса, голосовой чат, торговля с НПС, а также ведётся активная работа над бесшовной локацией, содержащей в себе 5 объединенных уровней: Окрестности Юпитера, Припять (ЗП), Припять (ТЧ), Лаборатория Х8 и Путепровод.
В качестве графической основы используется погодный пак CGIM 2, текстуры Two-K и оружейный пак STCOP 3.5. Релиз обещают уже в 2023 году.
Ага, видели такое. Ray of Hope уже 10 лет выходит, никак не выйдет.
Кстати да, ну может на волне конкуренции они как то ускорят процесс, и когда нибудь моя детская мечта учавствовать в войне группировок с реальными людьми, осуществится.