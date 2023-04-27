Для фан-проекта S.T.A.L.K.E.R.: G.A.M.M.A. вышло обновление 0.9 со множеством улучшений и интересных новых возможностей ©

Для S.T.A.L.K.E.R.: G.A.M.M.A., одого из самых популярных модов прошлого года, вышло обновление 0.9 со множеством новых функций.

Поведение NPC было улучшено: они эффективнее перемещаются по игровому миру и быстрее выходят из оцепенения. Эти изменения полезны, так как благодаря им путешествующие с вами компаньоны больше не останутся позади.

Улучшен внешний вид травы.

Мод теперь по умолчанию активирует решейд пак, улучшающий графику.

Зона наполнилась предметами, которые нужно найти. Это еще одно хорошее изменение, так как раньше не было веской причины обыскивать каждую локацию и здание.

Информация о доступных заказах теперь появляется в КПК игрока.

Реализована система автолута, автоматически собирающая предметы с врагов. Ее можно полностью настроить так, чтобы персонаж собирал только то, что вы хотите таким образом, или, например, автоматически разбирал предметы на запчасти.

Повышена реалистичность системы ремесел - теперь, прежде чем создать предмет, нужно найти рецепт или купить его.

Кроме того, была существенно переработана система создания медицинских предметов - теперь их выгоднее создавать и улучшать самостоятельно, а не покупать у торговцев.

Добавлены два новых вида оружия - дробовик M37 в пяти вариантах и винтовка Ace 52, а также переработаны некоторые из имеющихся видов оружия.

Введены новые стартовые наборы предметов и изменен баланс боеприпасов.

Радиоактивность на карте была переработана - во многих местах она была снижена, чтобы сделать ее более реалистичной; например, кратковременный контакт с облученной водой не будет сразу заканчиваться смертью персонажа.

Многие мутанты стали более устойчивы к повреждениям, хотя это не относится к их головам, поэтому хедшоты стали иметь решающее значение для выживания. Кроме того, были улучшены текстуры собак-мутантов.

G.A.M.M.A - это модификация к фанатской S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, которая технически является модом для Call of Pripyat, но имеет форму самостоятельной игры. Поэтому вам не нужно владеть ни одной из официальных частей серии, чтобы использовать проект G.A.M.M.A.

.Цель G.A.M.M.A. - основательно улучшить Anomaly. С помощью мода игра получит улучшенный баласт, более обширную механику выживания и более интересные системы геймплея, такие как сбор предметов, крафтинг, приготовление пищи и ремонт снаряжения. В целом, в игре сделан упор на осторожное и медленное исследование, но не в ущерб плавному геймплею.

Мод также улучшает интерфейс, вводит множество новых элементов, обновляет экономику и улучшает графику. В целом, S.T.A.L.K.E.R.: G.A.M.M.A просто делает Anomaly лучшей игрой во всех отношениях.