Кооперативная модификация "S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь" на платформе S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat приближается к ЗБТ

Кооперативная модификация S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь приближается к запуску ЗБТ! Весь последний месяц разработчики мода проводили предварительное тестировании модификации с целью отлова и исправления всех критических багов и недоработок. Был исправлен огромный пласт вылетов и параллельно этому добавлялся новый и улучшался старый контент. Уже в начале следующего месяца все тестеры получат свой билд и начнется полноценное закрытое бета-тестирования.

Сколько оно продлится, авторам сказать пока сложно, но зато после завершения тестов мод выйдет уже в открытом доступе для каждого желающего. Вдобавок к свежим новостям были продемонстрированы разные рабочие скриншоты.