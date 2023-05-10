S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
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Кооперативная модификация "S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь" на платформе S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat приближается к ЗБТ

PastKNIGHT
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Кооперативная модификация S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь приближается к запуску ЗБТ! Весь последний месяц разработчики мода проводили предварительное тестировании модификации с целью отлова и исправления всех критических багов и недоработок. Был исправлен огромный пласт вылетов и параллельно этому добавлялся новый и улучшался старый контент. Уже в начале следующего месяца все тестеры получат свой билд и начнется полноценное закрытое бета-тестирования.

Сколько оно продлится, авторам сказать пока сложно, но зато после завершения тестов мод выйдет уже в открытом доступе для каждого желающего. Вдобавок к свежим новостям были продемонстрированы разные рабочие скриншоты.

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