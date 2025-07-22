ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 19 230 оценок

"Метро, но в Сталкере?": Новая модификация от известной команды разработчиков

кю Равшан кю Равшан

Команда V.I.V.I.E.N.T. Team работает над новой модификацией (Странник) в стилистике серии игр Метро.
Модификация станет продолжением Атрибута, в котором после взрыва коллайдера аномальная энергия и радиация распространились по всей планете. Люди были вынуждены переселиться под землю.

Главным героем сюжета станет сталкер по прозвищу Филин, которого другие сталкеры нашли недалеко от места взрыва. Сюжет развернётся в подземельях, где протагонист должен вспомнить своё прошлое, а также выяснить, к чему привели последствия катастрофы.

Авторы модификации ежедневно совершенствуют проект, радуя аудиторию свежими скриншотами и новостями о разработке.

Дата релиза: пока не сообщается, поскольку модификация находится на начальной стадии разработки.

+ ещё 1 картинка
Источник  
10
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий