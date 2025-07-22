"Метро, но в Сталкере?": Новая модификация от известной команды разработчиков

Команда V.I.V.I.E.N.T. Team работает над новой модификацией (Странник) в стилистике серии игр Метро.

Модификация станет продолжением Атрибута, в котором после взрыва коллайдера аномальная энергия и радиация распространились по всей планете. Люди были вынуждены переселиться под землю.

Главным героем сюжета станет сталкер по прозвищу Филин, которого другие сталкеры нашли недалеко от места взрыва. Сюжет развернётся в подземельях, где протагонист должен вспомнить своё прошлое, а также выяснить, к чему привели последствия катастрофы.

Авторы модификации ежедневно совершенствуют проект, радуя аудиторию свежими скриншотами и новостями о разработке.

Дата релиза: пока не сообщается, поскольку модификация находится на начальной стадии разработки.