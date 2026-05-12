Модификацию S.T.A.L.K.E.R. Anomaly перенесли в виртуальную реальность!

Популярнейшая платформа Anomaly (версии 1.5.3) теперь доступна в виртуальной реальности благодаря новому аддону на базе модифицированного движка X-Ray.

Что внутри?

Спойлер

Это не обычный порт через VorpX. Разработчики представили полноценную публичную альфу (версия 0.3) с нативной поддержкой OpenXR. Ключевые технические особенности: Полный 6DoF и IK рук : Ваше тело и движения рук полностью отслеживаются в пространстве, что критично для выживания в перестрелках.

: Ваше тело и движения рук полностью отслеживаются в пространстве, что критично для выживания в перестрелках. Физика предметов : Предметы можно не просто «активировать», а физически поднимать, бросать и складывать в рюкзак, который теперь ощущается как реальная зона на плече.

: Предметы можно не просто «активировать», а физически поднимать, бросать и складывать в рюкзак, который теперь ощущается как реальная зона на плече. VR-интерфейс: ПДА, инвентарь и меню переработаны для удобного взаимодействия в шлеме. Больше никакой «плоской» картинки перед глазами — только полное погружение.

Совместимость

Спойлер

Проект поддерживает практически все современные устройства через OpenXR, включая Meta Quest 2/3/Pro (через Link/Air Link), Valve Index, Pico 4, а также PSVR2 при подключении к ПК.

Текущее состояние

Несмотря на статус «альфы», в игре уже реализован базовый геймплей Anomaly: от исследования локаций до выполнения квестов и боев с мутантами. Однако разработчики предупреждают: полноценное двуручное оружие и финальная модель физического ПДА появятся в следующих обновлениях.