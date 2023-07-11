S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
9.3 12 275 оценок

Неофициальная сборка STALKER на Unreal Engine 5 доступна для скачивания

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monk70
Новости

Помните неофициальный порт STALKER на Unreal Engine 5? Ну, судя по всему, есть еще один подобный проект. Этот новый проект STALKER in Unreal Engine 5, разработанный RedProjects, выглядит амбициозно, и есть сборка, которую вы можете скачать прямо сейчас.

Этот новый проект UE5 будет поддерживать всю трилогию STALKER. Таким образом, как только он будет завершен, вы сможете играть в «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».

Также стоит отметить, что это не простой порт STALKER на Unreal Engine 5. Вместо этого RedProjects описывает его как гибрид. Все внутренние процессы, логика поведения NPC, стрельба, квесты и A-Life взяты из оригинального движка X-Ray. Однако графическая часть заменена на Unreal Engine 5.

В этом публичном релизе этого проекта вся Зона из Shadow of Chernobyl полностью функциональна. Логика уровней, квесты, перестрелки и симуляция A-Life работают безупречно. Тем не менее, есть некоторые незначительные ошибки. Например, из-за недоработанной системы крепления фонарь остается в бункере Сидоровича и не следует за игроком. И пока оружие и руки игрока не отображаются, стрельба и взаимодействие полностью функциональны.

Вы можете скачать этот новый проект STALKER в Unreal Engine 5 прямо с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент. Ниже вы также найдёте несколько скриншотов из него. Эти скриншоты дадут вам представление о том, что вы можете ожидать от него. Поскольку в этом проекте используются игровые активы по умолчанию, ожидать чудес не стоит. Тем не менее, вы сразу заметите более продвинутую систему освещения, любезно предоставленную UE5.

7
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Truth85

Бессмысленная поделка какая то....

8
MunchkiN 616

судя по консервной банке материалы не особо настроены.

7
Fulle

Автор мода рекомендует 3060 Ti для фулл хд, а ведь только освещение улучшилось.

6
deusMarshall

Люмен много кушает

2
Kot9lra street
Спойлер

по другому и не скажешь

3
PSIget

Дорогие друзья! Мы только начали работать над страницей ModDB и еще не успели заполнить её должным образом. В ближайшее время мы загрузим туда более новую версию сборки, в которой уже полностью доступны ВСЕ локации из Теней Чернобыля и весь сюжет, в том числе, полностью проходим. Если вы не хотите ждать, то добро пожаловать на наш Discord-сервер!

1
Best player Watch Dog 2

Что то Сталкер уже реально приелся.

1
maxpayen

Да уже задрали с этим сталкером на 5 движке

ждем нового Сталкера!!!

0
VitGun

а смысл?

0
Urtan

Аномали редукс, да да пошел я

0
CRYM0RY

пойду лучше в Аномали поиграю. А не вот это вот всё.

0
FURYbushmaster

да отстаньте вы уже от этого сталкера!!!!!

0
Coroner

Кажется я знаю во что я буду играть сегодня вечером.

-4
Kot9lra street

в доту?

-2
Сталкер прошлого

спасибо будет во сто сыгрануть сегодня

-4
dead2dog

Ну хоть не украли, как те паскуденки из ВК...

-10
csander2025

Лучше удали комент.

-1
Oliver Afton

овощ кто-че крал? С2? Его разрабы слили сами,баран=\ уже пруфы были

удались

0