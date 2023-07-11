Неофициальная сборка STALKER на Unreal Engine 5 доступна для скачивания ©

Помните неофициальный порт STALKER на Unreal Engine 5? Ну, судя по всему, есть еще один подобный проект. Этот новый проект STALKER in Unreal Engine 5, разработанный RedProjects, выглядит амбициозно, и есть сборка, которую вы можете скачать прямо сейчас.

Этот новый проект UE5 будет поддерживать всю трилогию STALKER. Таким образом, как только он будет завершен, вы сможете играть в «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».

Также стоит отметить, что это не простой порт STALKER на Unreal Engine 5. Вместо этого RedProjects описывает его как гибрид. Все внутренние процессы, логика поведения NPC, стрельба, квесты и A-Life взяты из оригинального движка X-Ray. Однако графическая часть заменена на Unreal Engine 5.

В этом публичном релизе этого проекта вся Зона из Shadow of Chernobyl полностью функциональна. Логика уровней, квесты, перестрелки и симуляция A-Life работают безупречно. Тем не менее, есть некоторые незначительные ошибки. Например, из-за недоработанной системы крепления фонарь остается в бункере Сидоровича и не следует за игроком. И пока оружие и руки игрока не отображаются, стрельба и взаимодействие полностью функциональны.

Вы можете скачать этот новый проект STALKER в Unreal Engine 5 прямо с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент. Ниже вы также найдёте несколько скриншотов из него. Эти скриншоты дадут вам представление о том, что вы можете ожидать от него. Поскольку в этом проекте используются игровые активы по умолчанию, ожидать чудес не стоит. Тем не менее, вы сразу заметите более продвинутую систему освещения, любезно предоставленную UE5.