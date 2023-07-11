Неофициальная сборка STALKER на Unreal Engine 5 доступна для скачивания

Помните неофициальный порт STALKER на Unreal Engine 5? Ну, судя по всему, есть еще один подобный проект. Этот новый проект STALKER in Unreal Engine 5, разработанный RedProjects, выглядит амбициозно, и есть сборка, которую вы можете скачать прямо сейчас.
Этот новый проект UE5 будет поддерживать всю трилогию STALKER. Таким образом, как только он будет завершен, вы сможете играть в «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
Также стоит отметить, что это не простой порт STALKER на Unreal Engine 5. Вместо этого RedProjects описывает его как гибрид. Все внутренние процессы, логика поведения NPC, стрельба, квесты и A-Life взяты из оригинального движка X-Ray. Однако графическая часть заменена на Unreal Engine 5.
В этом публичном релизе этого проекта вся Зона из Shadow of Chernobyl полностью функциональна. Логика уровней, квесты, перестрелки и симуляция A-Life работают безупречно. Тем не менее, есть некоторые незначительные ошибки. Например, из-за недоработанной системы крепления фонарь остается в бункере Сидоровича и не следует за игроком. И пока оружие и руки игрока не отображаются, стрельба и взаимодействие полностью функциональны.
Вы можете скачать этот новый проект STALKER в Unreal Engine 5 прямо с нашего сайта, где доступна загрузка через торрент. Ниже вы также найдёте несколько скриншотов из него. Эти скриншоты дадут вам представление о том, что вы можете ожидать от него. Поскольку в этом проекте используются игровые активы по умолчанию, ожидать чудес не стоит. Тем не менее, вы сразу заметите более продвинутую систему освещения, любезно предоставленную UE5.
Бессмысленная поделка какая то....
судя по консервной банке материалы не особо настроены.
Автор мода рекомендует 3060 Ti для фулл хд, а ведь только освещение улучшилось.
Люмен много кушает
по другому и не скажешь
Дорогие друзья! Мы только начали работать над страницей ModDB и еще не успели заполнить её должным образом. В ближайшее время мы загрузим туда более новую версию сборки, в которой уже полностью доступны ВСЕ локации из Теней Чернобыля и весь сюжет, в том числе, полностью проходим. Если вы не хотите ждать, то добро пожаловать на наш Discord-сервер!
Что то Сталкер уже реально приелся.
Да уже задрали с этим сталкером на 5 движке
ждем нового Сталкера!!!
а смысл?
Аномали редукс, да да пошел я
пойду лучше в Аномали поиграю. А не вот это вот всё.
да отстаньте вы уже от этого сталкера!!!!!
Кажется я знаю во что я буду играть сегодня вечером.
в доту?
спасибо будет во сто сыгрануть сегодня
Ну хоть не украли, как те паскуденки из ВК...
Лучше удали комент.
овощ кто-че крал? С2? Его разрабы слили сами,баран=\ уже пруфы были
удались