Появились новые скриншоты мода "За Гранью Реальности" для S.T.A.L.K.E.R.

Энтузиаст под ником Redix, создатель мода «За Гранью Реальности» для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, показал несколько новых скриншотов.
События модификации развернутся на территории поселка городского типа в Зоне Отчуждения. Автор пообещал добавить текстуры окружения в высоком разрешении, заменить модели всех NPC и вернуть главному герою вырезанную из оригинальной игры озвучку Андрея Прохорова.
«За Гранью Реальности» также предложит систему кармы, две концовки, на которые влияют действия игрока, кат-сцены и прочие особенности. Выход мода запланирован на 2023 год.
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