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S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
9.3 12 455 оценок

Появились новые скриншоты мода "За Гранью Реальности" для S.T.A.L.K.E.R.

Simple Jack
Новости

Энтузиаст под ником Redix, создатель мода «За Гранью Реальности» для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, показал несколько новых скриншотов.

События модификации развернутся на территории поселка городского типа в Зоне Отчуждения. Автор пообещал добавить текстуры окружения в высоком разрешении, заменить модели всех NPC и вернуть главному герою вырезанную из оригинальной игры озвучку Андрея Прохорова.

«За Гранью Реальности» также предложит систему кармы, две концовки, на которые влияют действия игрока, кат-сцены и прочие особенности. Выход мода запланирован на 2023 год.

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1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гомер11
Автор пообещал добавить текстуры окружения в высоком разрешении, заменить модели всех NPC

100500 таких же модов: А поновей ничего нет?

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