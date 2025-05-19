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S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
Экшен, Ролевая, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 18 775 оценок

Появились новые скриншоты ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Enhanced Edition

Gruz_ Gruz_
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Внимательные пользователи смогли отыскать в базе данных SteamDB несколько новых скриншотов из ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — Enhanced Edition​. На опубликованных изображениях можно увидеть, как GSC Game World изменила текстуры, переработала освещение и улучшила модели в игре.

Напомним, что обновление будет бесплатным для всех владельцев S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на консолях. А вот игроки на ПК получат полный сборник только в том случае, если уже владеют оригинальной трилогией: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat. Если же одна или две игры доступны в библиотеке Steam или GOG, то бесплатно будут доступны именно их улучшенные версии.

Что самое важное, переиздание для ПК добавит поддержку Steam Deck, геймпадов и широкоформатных мониторов, кроме того, для консолей увеличит расширение до нативного 4K, улучшит общее качество текстур и освещения и обеспечит возможность играть при 120 кадрах в секунду и т.д.

GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже 20 мая на всех актуальных платформах, среди которых PS5, Xbox Series X|S и PC.

29
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
bysaturn

Позорище. Хотя бы модельки оружия и персонажей могли бы полигональнее сделать, да хоть как-то текстуры улучшить. Квадратное всё так и осталось. Движок этот на многое способен.

12
Nodas

Движок то способен, у них тупо людей нет чтобы работать на нем )

Just_a_guy

Освещение подкрутили, но текстуры и модели не выдерживают никакой критики.

12
hpi

Изменения, без лупы, не замечены. Итог - получили мы

10
Denis Kyokushin

Главное, что требования изменились

Haranis

А вот оригинал с накатом некоторых модов

9
PolGhost

Только вот с этим модом и железка должна быть соответствующая

4
KakouToMonc PolGhost

В требования обновлённой трилогии вкладывается))

1
Atkribyte

А конкретики можно, что именно за набор модов?

st2ls KakouToMonc

Так, а что за мод собственно?

Nodas Atkribyte

В Гугле найдете благо несложно

жифорсник

Вот если бы на unreal 5 перенесли всю трилогию как stalker 2

7
Kartman9

Лучше в ue4

6
Vitali Ford

Тогда бы тебе понадобилась 5090 для комфортного гейминга и большего времени на разработку

1
Punisher1 Vitali Ford

Ага и вышли бы они лет через 5 ,лучше так уже кому надо модами докрутят всë, вон на зов есть оружейный пак шикарный более того не надо ставить фиксы отдельно на тени на fov ,плюс ролики в 4К 60 идут и достижения поддержка геймпадов чего нет в данной версии steam, благо они идут отдельно эти версии текстуры hd были только на тч на небо и зов их не было. Хоть такой апгрейд чем ничего, просто это выпускать надо было ещё до 2 части. Если кому-то не надо он может вернуться в кривые steam версии, и сидеть сначала с бубном танцевать перед игрой. Есть конечно вероятность багов новых это да. Ну и давайте честно модов именно на улучшение оригиналов их мало в основном сюжетные и всë . Ладно ещë ТЧ там проблем немного ,но вот небо там до сих багов и проблем с игрой ,кучу фиксов надо ставить отдельно то одно не работает то другое. Завтра выйдет и посмотрим что в итоге сделали.

CounterShade

Тогда уж КрайЭнджин.

1
Schong Di

Вообще не вижу разницы, а если моды накатят народ, то будет лучше этой версии.

3
Jarvis666

Будут бесконечные краши с ошибками, знаю я эти кривые моды на кривом и устаревшем движке. Тут давно было нужно внимание разработчика.

4
Vitali Ford Jarvis666

Будто у джейси игры чем то отличаются от этих модов

Nodas Jarvis666
кривые моды на кривом и устаревшем движке.

Сейчас уже давно нормальное моды делают на OpenXRay и там вылетов почти нет

Schong Di Jarvis666

Ну так если будешь мешанину делать, конечно всё у тебя полетит в пекло. Но возьми возьми в пример Сталкер Гамма или Аномали моды, там в МО2 порядка более 200+ модов установлено по задумке самих авторов мода и работает всё, редко когда вылеты бывают, зачастую это по вине самих игроков. Я сам редко сталкивался с этими вылетами.

demon 33251

В чем там ремастер? 🤣

3
MаnGo

В бабле!

CounterShade MаnGo
В бабле!

Ремастеры неиронично бесплатно владельцам оригинала отдают, а эти всё думают, что к ним в карман за их копейками залезть хотят🤡

Пользователь ВКонтакте

Лучше бы Тени Чернобыля.. // Александр Королёв

2
Пользователь ВКонтакте

Ты не видишь, что трилогия ремастеры? Или под веществами // Артём Лайон

MrDork

Вижу только как мыла добавили. Если сравнивать с этими скриншотами, оригинал посимпатичнее будет. И это не считая тысячи всевозможных косметических модов.

1
Kenn1y

Помню оригинал, где опытному и вооружённому сталкеру нужен повторно проводник, чтобы ходить между локациями, где был глючный ИИ у НПС, который отрубался на дистанции и игнор радиоактивной защиты на топовым экзоскелете и обязательное требование одеть именно костюм хим защиты, чтобы перейти в другую локацию.

1
Nodas
игнор радиоактивной защиты на топовым экзоскелете и обязательное требование одеть именно костюм хим защиты, чтобы перейти в другую локацию..

Ну логично, экзоскелет чисто боевая броня, без защиты от природных факторов, такие как радиация хим и электро

Denis Kyokushin

Украинский бенчмарк "три в одном" :игроки протестируют, закроют и в корзину

1
alexyenov

Страницы ремастеров уже в стиме

Alex Row

Enhanced Edition- это не ремастер. Хорошо, что бесплатно- естессно для владельцев оригинала. Что-то я не особо заметил возмущений, когда выкатили "ремастер" масс эффекта за фул прайс

AdriftDylan

Через ИИ прогнали да лучей добавили,делов то,тоже мне ремастер.Сейчас это элементарно делается с любой старой игрой.Уже несколько лет как даже в Квейк 2 лучи есть.

Punisher1

Где ты про лучи нашёл инфу?

Денис Сидоров 5

А что изменили-то?Думал перепройти, а то давно не играл наверно последний раз в 2015 было. C модами скорей всего будет по-лучше

CrowBY

название :)

2
TX ZX

надеюсь хотя бы поддержку геймпада добавят

Punisher1

Ты читать умеешь?

Gefor_сик

Кошмар, поначалу думал они ремастеры сделают на ue5, а тут это позорище, оно и бесплатно не нужно.

R_D_V

Вторая часть совсем слабенько продалась если они это го вно мамонта опять втюхать решили

John 23666

Я так понял pbr не сделали?

SpunkyHannibal

..а можно просто скачать один из миллиона модов ... вот и всё ))) и там графика даже круче.