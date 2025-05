Появились новые скриншоты ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Enhanced Edition

Внимательные пользователи смогли отыскать в базе данных SteamDB несколько новых скриншотов из ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — Enhanced Edition​. На опубликованных изображениях можно увидеть, как GSC Game World изменила текстуры, переработала освещение и улучшила модели в игре.

Напомним, что обновление будет бесплатным для всех владельцев S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на консолях. А вот игроки на ПК получат полный сборник только в том случае, если уже владеют оригинальной трилогией: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat. Если же одна или две игры доступны в библиотеке Steam или GOG, то бесплатно будут доступны именно их улучшенные версии.

Что самое важное, переиздание для ПК добавит поддержку Steam Deck, геймпадов и широкоформатных мониторов, кроме того, для консолей увеличит расширение до нативного 4K, улучшит общее качество текстур и освещения и обеспечит возможность играть при 120 кадрах в секунду и т.д.

GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже 20 мая на всех актуальных платформах, среди которых PS5, Xbox Series X|S и PC.