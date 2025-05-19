Появились новые скриншоты ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Enhanced Edition

Внимательные пользователи смогли отыскать в базе данных SteamDB несколько новых скриншотов из ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — Enhanced Edition. На опубликованных изображениях можно увидеть, как GSC Game World изменила текстуры, переработала освещение и улучшила модели в игре.
Напомним, что обновление будет бесплатным для всех владельцев S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на консолях. А вот игроки на ПК получат полный сборник только в том случае, если уже владеют оригинальной трилогией: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat. Если же одна или две игры доступны в библиотеке Steam или GOG, то бесплатно будут доступны именно их улучшенные версии.
Что самое важное, переиздание для ПК добавит поддержку Steam Deck, геймпадов и широкоформатных мониторов, кроме того, для консолей увеличит расширение до нативного 4K, улучшит общее качество текстур и освещения и обеспечит возможность играть при 120 кадрах в секунду и т.д.
GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже 20 мая на всех актуальных платформах, среди которых PS5, Xbox Series X|S и PC.
Позорище. Хотя бы модельки оружия и персонажей могли бы полигональнее сделать, да хоть как-то текстуры улучшить. Квадратное всё так и осталось. Движок этот на многое способен.
Движок то способен, у них тупо людей нет чтобы работать на нем )
Освещение подкрутили, но текстуры и модели не выдерживают никакой критики.
Изменения, без лупы, не замечены. Итог - получили мы
Главное, что требования изменились
А вот оригинал с накатом некоторых модов
Только вот с этим модом и железка должна быть соответствующая
В требования обновлённой трилогии вкладывается))
А конкретики можно, что именно за набор модов?
Так, а что за мод собственно?
В Гугле найдете благо несложно
Вот если бы на unreal 5 перенесли всю трилогию как stalker 2
Лучше в ue4
Тогда бы тебе понадобилась 5090 для комфортного гейминга и большего времени на разработку
Ага и вышли бы они лет через 5 ,лучше так уже кому надо модами докрутят всë, вон на зов есть оружейный пак шикарный более того не надо ставить фиксы отдельно на тени на fov ,плюс ролики в 4К 60 идут и достижения поддержка геймпадов чего нет в данной версии steam, благо они идут отдельно эти версии текстуры hd были только на тч на небо и зов их не было. Хоть такой апгрейд чем ничего, просто это выпускать надо было ещё до 2 части. Если кому-то не надо он может вернуться в кривые steam версии, и сидеть сначала с бубном танцевать перед игрой. Есть конечно вероятность багов новых это да. Ну и давайте честно модов именно на улучшение оригиналов их мало в основном сюжетные и всë . Ладно ещë ТЧ там проблем немного ,но вот небо там до сих багов и проблем с игрой ,кучу фиксов надо ставить отдельно то одно не работает то другое. Завтра выйдет и посмотрим что в итоге сделали.
Тогда уж КрайЭнджин.
Вообще не вижу разницы, а если моды накатят народ, то будет лучше этой версии.
Будут бесконечные краши с ошибками, знаю я эти кривые моды на кривом и устаревшем движке. Тут давно было нужно внимание разработчика.
Будто у джейси игры чем то отличаются от этих модов
Сейчас уже давно нормальное моды делают на OpenXRay и там вылетов почти нет
Ну так если будешь мешанину делать, конечно всё у тебя полетит в пекло. Но возьми возьми в пример Сталкер Гамма или Аномали моды, там в МО2 порядка более 200+ модов установлено по задумке самих авторов мода и работает всё, редко когда вылеты бывают, зачастую это по вине самих игроков. Я сам редко сталкивался с этими вылетами.
В чем там ремастер? 🤣
В бабле!
Ремастеры неиронично бесплатно владельцам оригинала отдают, а эти всё думают, что к ним в карман за их копейками залезть хотят🤡
Лучше бы Тени Чернобыля.. // Александр Королёв
Ты не видишь, что трилогия ремастеры? Или под веществами // Артём Лайон
Вижу только как мыла добавили. Если сравнивать с этими скриншотами, оригинал посимпатичнее будет. И это не считая тысячи всевозможных косметических модов.
Помню оригинал, где опытному и вооружённому сталкеру нужен повторно проводник, чтобы ходить между локациями, где был глючный ИИ у НПС, который отрубался на дистанции и игнор радиоактивной защиты на топовым экзоскелете и обязательное требование одеть именно костюм хим защиты, чтобы перейти в другую локацию.
Ну логично, экзоскелет чисто боевая броня, без защиты от природных факторов, такие как радиация хим и электро
Украинский бенчмарк "три в одном" :игроки протестируют, закроют и в корзину
Страницы ремастеров уже в стиме
Enhanced Edition- это не ремастер. Хорошо, что бесплатно- естессно для владельцев оригинала. Что-то я не особо заметил возмущений, когда выкатили "ремастер" масс эффекта за фул прайс
Через ИИ прогнали да лучей добавили,делов то,тоже мне ремастер.Сейчас это элементарно делается с любой старой игрой.Уже несколько лет как даже в Квейк 2 лучи есть.
Где ты про лучи нашёл инфу?
А что изменили-то?Думал перепройти, а то давно не играл наверно последний раз в 2015 было. C модами скорей всего будет по-лучше
название :)
надеюсь хотя бы поддержку геймпада добавят
Ты читать умеешь?
Кошмар, поначалу думал они ремастеры сделают на ue5, а тут это позорище, оно и бесплатно не нужно.
Вторая часть совсем слабенько продалась если они это го вно мамонта опять втюхать решили
Я так понял pbr не сделали?
..а можно просто скачать один из миллиона модов ... вот и всё ))) и там графика даже круче.