S.T.A.L.K.E.R. Anomaly стал лучшим модом года по версии портала ModDB

Сайт ModDB определил лучшие моды 2024 года среди тех, которые были выбраны голосованием ее сообщества. По традиции одно из крупнейших сообществ мод-энтузиастов выбрало лучшее из того, что было произведено и выпущено в течение года. Учитывая, что речь идет о тысячах модов, это немалое достижение.

Победителем стал всеми любимый автономный мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, теперь в версии 1.5.3 и считается лучшим опытом первой S.T.A.L.K.E.R., поскольку он улучшает её во всех возможных аспектах.

На второй позиции расположился Portal: Revolution, еще один автономный опыт, рожденный из Portal 2, который наиболее близок к Portal 3. На третьем оказался Delta Particles, мод для Half-Life 1, ранее известный как Half-Life: Delta, по сути, длинное и насыщенное одиночное приключение, действие которого происходит в мире Half-Life.

Полный топ-10 лучших модов 2024 года по версии ModDB: