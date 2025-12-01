S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. присоединяется к GOG One-click Mods для быстрой и простой установки модов

GOG One-click Mods продолжает продвигать идею поддержки фан-сообществ. S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. выходит как полностью интегрированный One-click Mod в GOG, заменяя процесс установки, который традиционно требовал многих часов сложных ручных действий. Никаких ручных архивов, жонглирования несколькими инструментами, никаких длинных руководств по установке — просто установите в GOG и играйте.

G.A.M.M.A. адаптирует S.T.A.L.K.E.R. Anomaly превращается в более продолжительный и захватывающий опыт. Он поощряет осторожное исследование, грамотное управление инвентарём и тактические сражения в мире, который столь же смертоносен, сколь и динамичен. Благодаря нескольким предустановкам сложности, выбору фракций и тщательно подобранным путям развития, каждое прохождение ощущается по-новому, но при этом всегда остаётся верным сердцу Зоны.

Этот модпак — результат тысяч часов доработки и разработки от преданных фанатов. Разработанный для стабильной, уважительной к лору и сложной игры, G.A.M.M.A. регулярно обновляется и поддерживается через специальные каналы и инструменты Discord.