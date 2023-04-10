S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 01.10.2009
9.3 11 450 оценок

Стартовал ОБТ модификации "Anomaly Anthology" на платформе S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

PastKNIGHT
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В открытый бета-тест вышел мод «Anomaly Anthology» Главным достоинством проекта является перенос сюжетных линий из модификаций «Пространственная Аномалия», «Путь во мгле», «Долина Шорохов», «Забытый отряд» и «Смерти Вопреки. В паутине лжи» на платформу «Anomaly 1.5.2». Перенесен и оригинальный сюжет «Зов Припяти». Выбор предпочитаемого сюжета осуществляется в главном меню, перед стартом игры. Вместе с квестами перенесены также игровые локации. Добавлено и несколько дополнительных уровней из таких модов как «Lost Alpha, «Смерти Вопреки 3» и ряда других модов. Стоит отметить, что на подключенных новых локациях также работает симуляция жизни. Не обошлось в сборке без добавления некоторых других аддонов - на расширенную систему повреждений персонажа, графику, оружие и многое прочее. В распакованном виде мод займет 60 гигабайт.

В настоящий момент модификация еще не готова до конца, поэтому возможны недоработки и недочеты, а разработчик регулярно публикует патчи. Тем не менее, уже сейчас можно от начала до конца пройти любой сюжет, а его состав практически не будет отличаться от оригинальной версии: вместе с квестами были перенесены все кат-сцены, озвучка и даже тайники.

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S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat "ARTIFACT" [vОБТ patch 2]
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat "ARTIFACT" [vОБТ patch 2]
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wing42

Мододелам, как обычно, моё почтение. Сам любитель Сталкача, поэтому это дело я люблю, это дело я ценю.

3
saa0891
Главным достоинством проекта является перенос сюжетных линий из модификаций «Пространственная Аномалия», «Путь во мгле», «Долина Шорохов», «Забытый отряд» и «Смерти Вопреки. В паутине лжи» на платформу «Anomaly 1.5.2». Перенесен и оригинальный сюжет «Зов Припяти».

Где взять столько времени что бы всё это проходить.

0
Oksifree

Ооо, вот пообновляют мод и можно вернуться в сталкач. Долина шорохов по качеству мне показалась на уровне официального ДЛС. Разве что только все действо на одной локации, но событий хватает.

0