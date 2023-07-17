В "Anomaly Anthology 1.1" для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat добавляют новые локации

В Anomaly Anthology 1.1 добавляют новые игровые локации! Разработчик мода поделился геймплейными роликами, отснятыми с локаций Восточный периметр - он же Кордон из мода «Lost Alpha», а также из Темной Лощины, из этого же проекта. Появился на карте мира Бар, объединенный с Дикой территорией из мода «Last Fallout Overhaul».

На уровнях присутствует полноценное заселение и симуляция жизни, а также циклические квесты у персонажей. Напомним, что мод добавляет на платформу «Anomaly» сюжетные линии и контент сразу из нескольких известных глобальных проектов.

В настоящий момент в разработке находится свежая версия, а бета уже доступна для скачивания.