Время летит быстрее Выброса: культовому "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" исполнилось 17 лет

Сегодня, 2 октября, свой 17-й день рождения отмечает заключительная часть оригинальной трилогии «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Релиз культового шутера состоялся 2 октября 2009 года и навсегда изменил отечественный геймдев, подарив миллионам игроков незабываемые воспоминания.

Сюжетная линия майора Дегтярёва предложила фанатам совершенно иной уровень погружения в исследовании ЧЗО. Игроки до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминают самые яркие моменты игры:

Сбор легендарного отряда и опасный поход через мрачные подземелья путепровода «Припять-1»;

Таинственные исследования пещеры с говорящим контролером на Затоне;

Посиделки под гитару на «Скадовске» и «Янове»;

Поиски пропавших вертолетов и охоту на редкие артефакты во время выбросов.

Конечно, игра не обросла идеально вылизанными механиками. Многое из задуманного разработчиками в итоге попало под нож, а некоторые технические условности вроде аномалий, не реагирующих на проходящих сквозь них NPC, вызывают добрую ухмылку и по сей день.



Однако все мелкие недочеты с лихвой перекрыла вариативная система квестов. Заселение локаций, проработанные сюжетные ветки с несколькими вариантами решения и глубокие детективные расследования снискали единодушное одобрение у всех слоев фанатского сообщества. «Зов Припяти» по праву считается самой отшлифованной и гармоничной частью классической серии, которая до сих пор живет благодаря сотням пользовательских модификаций.