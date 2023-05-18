Вышла коротокметражка "Падший Бог: Плохой Эпилог" на платформе S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Стала доступна для скачивания новая короткометражная модификация - «Падший Бог: Плохой Эпилог». Сюжет повествует об охотнике по кличке Бурбон, который решает покинуть зону по причине того, что исполнителя желаний - не существует. Однако привычный Кордон встретил главного героя очень пустынно и безжизненно. От небольшой группы сталкеров он узнаёт, что здесь появилась пространственная аномалия. Бурбону предстоит как-то решить эту проблему. В модификации имеется две концовки, а продолжительность игры составит около двух часов.

Разработан мод был модмейкером-новичком примерно за месяц. Сейчас этим автором ведется разработка его основного проекта - «Падший Бог», который будет рассчитан уже на более продолжительное прохождение.