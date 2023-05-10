Вышло DLC "Путешествие" для модификации "Возвращение в Зону" на платформе S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Стало доступно для скачивания новое DLC под названием «Путешествие» для мода «Возвращение в Зону»! Оно добавляет в игру еще один дополнительный сюжет, который можно выбрать прямо в главном меню. Его события будут подаваться от лица нового главного героя, а местом действия истории станет локация Топи и некоторые другие дополнительные уровни. Продолжительность игры составит около 10-ти часов. Помимо основного сюжета было приготовлено более 20-ти проработанных побочных заданий и скрытые квесты. Новая версия мода загружена в формате репака вместе с игрой, поэтому трудностей в установке у игроков не возникнет.

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