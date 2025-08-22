GSC Game World отметила 17-ю годовщину со дня выхода S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо — вторая игра серии и приквел S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, в которой рассказывается история наемника по кличке Шрам и группировки Чистое небо. Официальный релиз игры состоялся 22 августа 2008 года.

По такому случаю GSC Game World опубликовала поздравительное письмо, где вспомнила о бурных временах, о скитаниях по тропинкам в поисках новых приключений, опасностей и редких артефактов. Многие воспоминания остались с тех времен, но в самой Зоне сохранились лишь заржавевшие бочки да потрескавшиеся стены.

Семнадцать лет назад мы впервые прошли по этим заболоченным тропам, что вели прямиком в самое сердце Зоны. Для кого-то это было просто очередное приключение, для других — началом долгого пути, пронизанного опасностями, предательством и открытиями. Время идет, но в памяти остались теплые и тревожные воспоминания о тех событиях. Запах сырого болота наполнял воздух, старые тропинки скрипели и качались, а небеса давили, как будто вот-вот прольется свинцовый дождь.



Когда-то Чистое небо еще держало свою базу где-то среди зарослей камыша. Они постоянно твердили о балансе, о необходимости сохранить Зону и том, как излишняя активность может ее разрушить. Чем все закончилось — вы и сами помните.



Сейчас о их кострах напоминает лишь ржавые бочки и потрескавшиеся стены. Но их шаги все еще можно услышать в тумане — в заброшенных тайниках, на пожелтевших страницах дневников, в словах тех, кто сумел выжить. Благодарим всех, кто там был, и всех, кто об этом помнит.

В настоящее время GSC занята доработкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в рамках которой готовится порт для PlayStation 5, который выйдет 20 ноября. Параллельно ведется разработка и первого крупного дополнения для игры.