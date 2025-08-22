GSC Game World отметила 17-ю годовщину со дня выхода S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо — вторая игра серии и приквел S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, в которой рассказывается история наемника по кличке Шрам и группировки Чистое небо. Официальный релиз игры состоялся 22 августа 2008 года.
По такому случаю GSC Game World опубликовала поздравительное письмо, где вспомнила о бурных временах, о скитаниях по тропинкам в поисках новых приключений, опасностей и редких артефактов. Многие воспоминания остались с тех времен, но в самой Зоне сохранились лишь заржавевшие бочки да потрескавшиеся стены.
Семнадцать лет назад мы впервые прошли по этим заболоченным тропам, что вели прямиком в самое сердце Зоны. Для кого-то это было просто очередное приключение, для других — началом долгого пути, пронизанного опасностями, предательством и открытиями. Время идет, но в памяти остались теплые и тревожные воспоминания о тех событиях. Запах сырого болота наполнял воздух, старые тропинки скрипели и качались, а небеса давили, как будто вот-вот прольется свинцовый дождь.
Когда-то Чистое небо еще держало свою базу где-то среди зарослей камыша. Они постоянно твердили о балансе, о необходимости сохранить Зону и том, как излишняя активность может ее разрушить. Чем все закончилось — вы и сами помните.
Чем все закончилось — вы и сами помните. Сейчас о их кострах напоминает лишь ржавые бочки и потрескавшиеся стены. Но их шаги все еще можно услышать в тумане — в заброшенных тайниках, на пожелтевших страницах дневников, в словах тех, кто сумел выжить. Благодарим всех, кто там был, и всех, кто об этом помнит.
В настоящее время GSC занята доработкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в рамках которой готовится порт для PlayStation 5, который выйдет 20 ноября. Параллельно ведется разработка и первого крупного дополнения для игры.
тёплые и тревожные воспоминания о вылетах без лога и сломанных квестах. Эта ностальгия по 17 летним багам видимо и есть главный двигатель при доработке 2 части
поплачь еще
Я прошёл 1.5.00,но в патче 1.5.04 был непроходимый баг: бункер Сахарова был закрыт.Это,пожалуй,единственное,что мне запомнилось "поломанным".А,ну,ещё вылет на болотах при подборе Гадюки-5 с трупа. 1.5.05 вполне проходима.Но я проходил в DX9.0
Было бы с кем отмечать, от создателей ЧН там никто не остался, даже уборщица.
Привет зеленый жук)))