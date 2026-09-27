Легендарный GUNSLINGER Mod полноценно перенесли на S.T.A.L.K.E.R.: "Чистое Небо"

Один из самых технологичных и проработанных оружейных проектов в истории сталкерского модинга GUNSLINGER Mod - получил полноценный порт на вторую часть трилогии, «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо». Ранее модификация была доступна преимущественно для «Зова Припяти», однако теперь владельцы приквела могут опробовать легендарную механику стрельбы на просторах Болот, Лиманска и Кордона.

GUNSLINGER Mod заслужил статус одного из лучших оружейных модов в истории сталкерского модинга благодаря проработке деталей, с которой не всегда сравниваются даже современные ААА-шутеры.



Модификация полностью перерабатывает арсенал игры и добавляет около полусотни новых высокодетализированных моделей оружия. Каждая пушка получила свои собственные, до мельчайших деталей проработанные анимации (включая клины, осечки, бег, перезарядку и доставание), а также аутентичную качественную озвучку.

Вы можете скачать этот мод S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky "GUNSLINGER Mod" бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий его в действии.

Разработчики не просто перенесли пушки, но и добавили множество сопутствующих особенностей, существенно дополняющих общую атмосферу Зоны и делающих перестрелки гораздо динамичнее и хардкорнее.