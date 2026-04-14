Вышло обновление 1.3.2 для S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl и Clear Sky - Enhanced Edition

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. без предварительных анонсов и совершенно внезапно для фанатов выпустили два небольших хотфикса версии 1.3.2. Эти обновления предназначены для Enhanced Edition переизданий культовых частей серии — «Тень Чернобыля» и «Чистое Небо».

Несмотря на скромный размер патчей, они направлены на устранение критических ошибок и улучшение стабильности игрового процесса. Авторы сосредоточились на исправлении технических сбоев и логических багов, которые мешали прохождению обновленных версий классики.

Тень Чернобыля:

Исправлена загрузка модов из файловой системы.

Исправлен вылет при использовании инвентаря.

Исправлен баг, из-за которого костюмы «Лечебный Берилл» и «Аномальная кожанка» усиливали кровотечение вместо того, чтобы его уменьшать.

Чистое Небо: