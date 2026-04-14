Вышло обновление 1.3.2 для S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl и Clear Sky - Enhanced Edition

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. без предварительных анонсов и совершенно внезапно для фанатов выпустили два небольших хотфикса версии 1.3.2. Эти обновления предназначены для Enhanced Edition переизданий культовых частей серии — «Тень Чернобыля» и «Чистое Небо».
Несмотря на скромный размер патчей, они направлены на устранение критических ошибок и улучшение стабильности игрового процесса. Авторы сосредоточились на исправлении технических сбоев и логических багов, которые мешали прохождению обновленных версий классики.
Тень Чернобыля:
- Исправлена загрузка модов из файловой системы.
- Исправлен вылет при использовании инвентаря.
- Исправлен баг, из-за которого костюмы «Лечебный Берилл» и «Аномальная кожанка» усиливали кровотечение вместо того, чтобы его уменьшать.
Чистое Небо:
- Исправлена загрузка модов из файловой системы.
- Исправлена проблема, из-за которой задание «Восстановить отношения со Сталкером» не завершалось даже после оплаты Сидоровичу.
вернули стафы вырезанной советской атрибутики или нет ? Может фан моды выходили ?
А ЗП как сейчас работает? Кто знает?
Война группировок в ЧН всё так же через ж, они эту проблему тупо игнорят
Ещё бы вылеты в ЗП починили // Василий Колтун
Пельменный фикс. Вандалей.