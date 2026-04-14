S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky 21.08.2008
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9 11 737 оценок

Вышло обновление 1.3.2 для S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl и Clear Sky - Enhanced Edition

Gruz_ Gruz_

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. без предварительных анонсов и совершенно внезапно для фанатов выпустили два небольших хотфикса версии 1.3.2. Эти обновления предназначены для Enhanced Edition переизданий культовых частей серии — «Тень Чернобыля» и «Чистое Небо».

Несмотря на скромный размер патчей, они направлены на устранение критических ошибок и улучшение стабильности игрового процесса. Авторы сосредоточились на исправлении технических сбоев и логических багов, которые мешали прохождению обновленных версий классики.

Тень Чернобыля:

  • Исправлена загрузка модов из файловой системы.
  • Исправлен вылет при использовании инвентаря.
  • Исправлен баг, из-за которого костюмы «Лечебный Берилл» и «Аномальная кожанка» усиливали кровотечение вместо того, чтобы его уменьшать.

Чистое Небо:

  • Исправлена загрузка модов из файловой системы.
  • Исправлена проблема, из-за которой задание «Восстановить отношения со Сталкером» не завершалось даже после оплаты Сидоровичу.
Комментарии:
AD010

вернули стафы вырезанной советской атрибутики или нет ? Может фан моды выходили ?

Lvinomord

А ЗП как сейчас работает? Кто знает?

ChromeDisaster

Война группировок в ЧН всё так же через ж, они эту проблему тупо игнорят

Пользователь ВКонтакте

Ещё бы вылеты в ЗП починили // Василий Колтун

niК0Tin

Пельменный фикс. Вандалей.

