Гироскоп, 5 ГБ для модов и исправление вылетов - для S.T.A.L.K.E.R.: LOTZ вышло новое обновление

GSC Game World выпустила новое обновление для S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone на PlayStation и Xbox. Разработчики не поскупились на улучшения, затронув практически все аспекты игрового процесса.

Пожалуй, самым заметным новшеством стала поддержка гироскопа для геймпада DualSense на PlayStation. Теперь исследовать опасные территории Зоны стало ещё увлекательнее благодаря более точному управлению. Кроме того, создатели игры всерьёз взялись за исправление многочисленных багов, мешавших полному погружению в мир S.T.A.L.K.E.R. Были устранены проблемы с апгрейдами оружия, вылеты игры и ошибки, связанные с искусственным интеллектом и системой «войны фракций».

Что касается технической стороны, то здесь тоже произошли значительные улучшения. В частности, были решены проблемы с памятью на консолях PlayStation, а объём памяти для mod.io увеличился до 5 ГБ.

Немало внимания уделили и атмосфере игры. Разработчики поработали над улучшением субтитров, добавили отсутствующую озвучку A-life диалогов и исправили проблемы с дублированием текста. Более того, они не обошли стороной и звуковое сопровождение: были внесены корректировки в динамическую музыку, эмбиент и звуковые эффекты оборудования. Даже печально известный счётчик Гейгера теперь звучит как надо.

Стоит напомнить, что S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone включает в себя всю классическую трилогию: Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat и Clear Sky. А для тех, кто предпочитает портативный гейминг, есть отличная новость — в ноябре этого года сборник появится и на Nintendo Switch.