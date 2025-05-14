GSC назвала системные требования для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

Вместе с анонсом обновленной версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy студия GSC Game World сообщила, что будет включать в себя обновление игры и каковы системные требования Enhanced Edition на PC.
ПК-геймерам потребуется как минимум Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 1300X с 8 ГБ и NVIDIA GeForce GTX960 или AMD Radeon RX 560. На таком ПК вы сможете запускать ремастеры в режиме 1080p/Low Settings с частотой 60 FPS.
Для игры на максимальных настройках в 1080p с частотой 60 FPS вам понадобится Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
Улучшения включают в себя обновленные скайбоксы, улучшения GodRays и общей системы освещения, а также улучшенные отражения на поверхностях, включая эффекты влаги, улучшенные 3D-модели для NPC и оружия. Также были улучшены и обновлены текстуры для повышения детализации. Кроме того, для удобства использования на ПК и консолях были обновлены некоторые элементы интерфейса.
Enhanced Edition выйдет 20 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
удаляем русскАй. меняем рубли на хривни. шейдер SSR из аномали добавляем, апскейлерные текстуры стенок в 2к с моддб вставляем. но оставляем кривую оружейку с паломанами запястьями.
Понятно. Запихнуть в уе5 и так сойдёт... Хорошо что хоть бесплатно.
это не УЕ5. это оригинал с парой модов с moddb (2к апскейл текстуры на стенки и ssr шейдер отражения) зато рус озвучка убрана и рубли на хривны поменяны
Не будет русской озвучки)))
А кому другая озвучка нужна? // Ленар Мухаметжанов
И знаменитую текстуру prop_govno переименуют в prop_givno 😂 // Алексей Дреморский
Забыли указать технические требования к пользователям: быть бараном, готовым отдать деньги GSC за очередную поделку.
с торрента совесть не позволят?
почему подгораешь?)
обычно людям пофиг кто куда бабки тратит
Я чёт не понял, обнова заменит оригинал или будет отдельно // Григорий Пригода
Обнова будет как и ГТА: если есть ориг,то получаешь улучшенную версию и можешь выбирать что скачать
Откуда инфа?
Максимум 2080ти 11гб. серьезно?
Она стоит 20к. Ты с помойки что-ли питаешься?
С модами можно навернуть куда лучшую картинку, анимки и прочее, го8ной крч
Сейчас стоит rx580 8 r5 2600X тексуры с мод дб полное дин освещение ну и фиксы на разрешение и прицелы идëт всë это в 4К 60 + на изи почему они пишут что 580 это 60 фпс в 1080 непонятно посути это сборка и будет в ремастере. Посмотрим что в итоге наконец-то ачивки завезли 300 лет спустя.