GSC назвала системные требования для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

Вместе с анонсом обновленной версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy студия GSC Game World сообщила, что будет включать в себя обновление игры и каковы системные требования Enhanced Edition на PC.

ПК-геймерам потребуется как минимум Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 1300X с 8 ГБ и NVIDIA GeForce GTX960 или AMD Radeon RX 560. На таком ПК вы сможете запускать ремастеры в режиме 1080p/Low Settings с частотой 60 FPS.

Для игры на максимальных настройках в 1080p с частотой 60 FPS вам понадобится Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

Улучшения включают в себя обновленные скайбоксы, улучшения GodRays и общей системы освещения, а также улучшенные отражения на поверхностях, включая эффекты влаги, улучшенные 3D-модели для NPC и оружия. Также были улучшены и обновлены текстуры для повышения детализации. Кроме того, для удобства использования на ПК и консолях были обновлены некоторые элементы интерфейса.

Enhanced Edition выйдет 20 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.