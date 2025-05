"Худший порт в истории" - трилогия "мыльных" ремастеров S.T.A.L.K.E.R сильно разочаровала геймеров

GSC Game World, в соответствии с ранее сделанным заявлением, представила сегодня улучшенные версии игр S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat в рамках набора S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition. Однако разработчикам можно не рассчитывать на восторг геймеров, поскольку фанаты в основном плохо отзываются об обновленных играх.

Каждая из вышеупомянутых игр уже получила не менее 100 отзывов в Steam.

Shadow of Chernobyl - 33% положительных голосов при 636 отзывах.

Clear Sky - 35% положительных при 196 отзывах.

Call of Pripyat - 34% положительных при 228 отывах.

На что больше всего жалуются игроки? В каждой из обновленных частей много негативных отзывов о "мыльной" графике. Помимо этого, безусловно, самого большого недостатка, многие отмечают сбои и недостаточное количество улучшений по сравнению с оригинальными версиями.

Разработчики – лицемерные клоуны.

Все размыто и повсюду шум. Шрифт выглядит так, как будто я читаю документ Word, и он не совпадает.

У GSC такой размах, что они даже ремастировали краши.

Худший порт в истории игровой индустрии - даже хуже, чем оригинал!

Владельцы оригинальных версий игр могут скачать обновления для Enhanced edition бесплатно. Остальным же придется заплатить за каждую часть. Также в продажу поступил бандл S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition.