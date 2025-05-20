"Худший порт в истории" - трилогия "мыльных" ремастеров S.T.A.L.K.E.R сильно разочаровала геймеров

GSC Game World, в соответствии с ранее сделанным заявлением, представила сегодня улучшенные версии игр S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat в рамках набора S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition. Однако разработчикам можно не рассчитывать на восторг геймеров, поскольку фанаты в основном плохо отзываются об обновленных играх.
Каждая из вышеупомянутых игр уже получила не менее 100 отзывов в Steam.
- Shadow of Chernobyl - 33% положительных голосов при 636 отзывах.
- Clear Sky - 35% положительных при 196 отзывах.
- Call of Pripyat - 34% положительных при 228 отывах.
На что больше всего жалуются игроки? В каждой из обновленных частей много негативных отзывов о "мыльной" графике. Помимо этого, безусловно, самого большого недостатка, многие отмечают сбои и недостаточное количество улучшений по сравнению с оригинальными версиями.
Разработчики – лицемерные клоуны.
Все размыто и повсюду шум. Шрифт выглядит так, как будто я читаю документ Word, и он не совпадает.
У GSC такой размах, что они даже ремастировали краши.
Худший порт в истории игровой индустрии - даже хуже, чем оригинал!
Владельцы оригинальных версий игр могут скачать обновления для Enhanced edition бесплатно. Остальным же придется заплатить за каждую часть. Также в продажу поступил бандл S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition.
Это просто злые русские обиделись, а так игра 10 из 10 // Макс Кацура
🤡 // Алексей Каликин
Це сарказм // Макс Кацура
Калоедам корм
Неужели кто-то реально ожидал другого результата)
укропчику в пельмени, и то сушенный несвежий
Педики!
Хотите ремастер? Поиграйте лучше в shadow of chernobyl update или soc gunslinger adaptation
почему хуже,чем оригинал? игра летает даже на ведрах
Почитал отзывы в стиме-вкратце:мыльная игра с поломанной украино-русско-английской озвучкой и вырезанной советской символикой 20$ за часть🤣