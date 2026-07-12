Металл заблестит, а грязь намокнет: для трилогии S.T.A.L.K.E.R. готовят масштабный графический аддон Texture Rework

Разработчики под никами Diolator и Jaba представили свежую демонстрацию своей работы над текстурами для классической трилогии S.T.A.L.K.E.R. Моддеры показали как улучшенные версии ранее представленных материалов, так и абсолютно новые образцы.



Главная фишка аддона Texture Rework заключается в полноценном переходе на технологию PBR (Physically Based Rendering). Эта система заставляет материалы в игре реагировать на свет точно так же, как в реальной жизни. Благодаря ей движок считывает не просто цвет картинки, а физические свойства объекта: шероховатость, металличность и рельеф.



В результате работы технологии начищенный автомат будет давать честные металлические блики, дерево останется матовым и волокнистым, а мокрый камень больше не получится перепутать с обычной грязью. Без PBR разные материалы часто выглядели как обычные плоские раскрашенные поверхности, теперь же окружение обретет честный объем и правдоподобие.



В связке с современной платформой IX-Ray аддон Texture Rework должен стать новым стандартом качества и главным графическим трендом для сталкерского моддинга. Разработчики создают масштабный пак текстур, который не нарушает мрачную эстетику Чернобыльской зоны отчуждения, но при этом отвечает современным системным требованиям. Пакет будет полностью совместим со сторонними погодными и локационными модификациями.