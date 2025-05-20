Моддеры уже добавили в ремастеры S.T.A.L.K.E.R. русскую озвучку - спустя всего несколько часов после релиза

Сегодня состоялся релиз сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - трилогии ремастеров оригинальных S.T.A.L.K.E.R. от студии GSC Game World.
Одним из самых критикуемых недостатков трилогии стало отсутствие русской озвучки, которая присутствовала в оригинальных играх, но которую разработчики решили не добавлять в ремастеры. Однако всего спустя несколько часов после релиза трилогии пользователи уже выпустили модификации для PC-версий, которые возвращают в игры оригинальную русскую озвучку:
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Xbox Series X/S.
Перемога превратилась в зраду
Шта // Артём Савельев
ззззззззрада 😂
Какая озвучка, если "ремастер никому не нужен"?
Тупо извлекли озвучку из оригинала и вставили в ремастер, ничего сложного и удивительного. Звуковые файлы не отличаются. Изменили адрес: gamedata\sounds\localization\
Хорошо. Спасибо за разъяснения.
ukr... Кхе-кхе...
Удивительно другое. То, что намеренно готовую озвучку вырезали
О норм,как раз пиратку качаю.
Это было ожидаемо но не думал что так быстро
Заголовок звучит так словно разработчики вернули, а это всего лишь мод
Это перенос озвучки из оригинала, а не мод.
текстуры осталось вернуть
Льва и Кота зацензурили. Офигеть кукуха у когото полетела!
их борьба
У них там точно домдур. Причем эту станцию строил весь СССР, это и их история тоже. Чтож, тот кто свою историю теряет - исчезает в ней же. Аминь...
Да, уж. лучше сборки мододелов играть, чем такое.
Офигеть придурки. Атмосфера СССР это часть игры. Необязательно даже любить его, но в игре оно должно быть
Думаю это было не сложно )) Просто скачали ориг дистрибутив и копипаст файлы ))
Вообще надо быть отбитым отморозком вырезать контент из игры которой уже 12 лет и 10 лет непрерывно каждый месяц лупят по ней десятки модов где всё озвучено и расписано текстом...
В целом gsc отморозки, другого от этих отбитых рагулей не ждал.
Борька приехал и не разрешил!
Кто купит - тот терпила.
GSC кина американского насмотрелись, ну или крышу сорвало от жадности
Ещё бы все советские текстуры вернули... GSC трилогию так изуродовали, что возвращения одной лишь русской озвучки недостаточно - это очень маленькая проблема в сравнении с остальным. Эти неадекваты GSC зацензурили вообще всё, что хотя бы как-то связано с русскими. Даже изображения персонажей из советских мультиков под цензурой, что нелепо, ведь это не советские символы, а просто персонажи из мультиков. Хотя советские символы тоже не помешало бы вернуть в игру в первозданном виде... да, блин, они рубли подвергли цензуре - убрали из игры каноничную валюту. Григорович походу кукухой поехал.
Короче говоря, я понял, почему ремастеры эти такие убогие. Задача GSC была сделать не ремастер, а удалить все русские символы и связи. В их удалении смысл ремастеров трилогии. Улучшать качество игры и заниматься ремастером всерьёз GSC никогда не собирались. Точка.
// Евгениий Скороход
// Евгениий Скороход
Мододелы > разрабы.
Факт
Круто конечно.Только озвучка там меньшее из проблем.
Меченый какого черта