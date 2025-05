Моддеры уже добавили в ремастеры S.T.A.L.K.E.R. русскую озвучку - спустя всего несколько часов после релиза

Сегодня состоялся релиз сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - трилогии ремастеров оригинальных S.T.A.L.K.E.R. от студии GSC Game World.

Одним из самых критикуемых недостатков трилогии стало отсутствие русской озвучки, которая присутствовала в оригинальных играх, но которую разработчики решили не добавлять в ремастеры. Однако всего спустя несколько часов после релиза трилогии пользователи уже выпустили модификации для PC-версий, которые возвращают в игры оригинальную русскую озвучку:

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Xbox Series X/S.