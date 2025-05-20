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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6.6 184 оценки

Моддеры уже добавили в ремастеры S.T.A.L.K.E.R. русскую озвучку - спустя всего несколько часов после релиза

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - трилогии ремастеров оригинальных S.T.A.L.K.E.R. от студии GSC Game World.

Одним из самых критикуемых недостатков трилогии стало отсутствие русской озвучки, которая присутствовала в оригинальных играх, но которую разработчики решили не добавлять в ремастеры. Однако всего спустя несколько часов после релиза трилогии пользователи уже выпустили модификации для PC-версий, которые возвращают в игры оригинальную русскую озвучку:

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enchanced Edition "Русификатор звука"
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition "Русификатор звука"
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition "Русификатор звука"

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Xbox Series X/S.

26
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Алиса Гробовская

Перемога превратилась в зраду

28
Пользователь ВКонтакте

Шта // Артём Савельев

4
SpunkyHannibal

ззззззззрада 😂

ZAUSA

Какая озвучка, если "ремастер никому не нужен"?

14
Андрей Агент007

Тупо извлекли озвучку из оригинала и вставили в ремастер, ничего сложного и удивительного. Звуковые файлы не отличаются. Изменили адрес: gamedata\sounds\localization\

13
MagnanimousCecil

Хорошо. Спасибо за разъяснения.

2
Svarchy

ukr... Кхе-кхе...

3
utmuk

Удивительно другое. То, что намеренно готовую озвучку вырезали

AdriftDylan

О норм,как раз пиратку качаю.

9
Kamishini1993

Это было ожидаемо но не думал что так быстро

6
Unicorling

Заголовок звучит так словно разработчики вернули, а это всего лишь мод

6
Андрей Агент007

Это перенос озвучки из оригинала, а не мод.

6
Tommy.

текстуры осталось вернуть

6
yariko ookami

Льва и Кота зацензурили. Офигеть кукуха у когото полетела!

8
Tommy. yariko ookami

их борьба

5
yariko ookami Tommy.

У них там точно домдур. Причем эту станцию строил весь СССР, это и их история тоже. Чтож, тот кто свою историю теряет - исчезает в ней же. Аминь...

6
Кей Овальд

Да, уж. лучше сборки мододелов играть, чем такое.

3
utmuk

Офигеть придурки. Атмосфера СССР это часть игры. Необязательно даже любить его, но в игре оно должно быть

3
SpunkyHannibal

Думаю это было не сложно )) Просто скачали ориг дистрибутив и копипаст файлы ))

Вообще надо быть отбитым отморозком вырезать контент из игры которой уже 12 лет и 10 лет непрерывно каждый месяц лупят по ней десятки модов где всё озвучено и расписано текстом...
В целом gsc отморозки, другого от этих отбитых рагулей не ждал.

4
yariko ookami
Одним из самых критикуемых недостатков трилогии стало отсутствие русской озвучки, которая присутствовала в оригинальных играх, но которую разработчики решили не добавлять в ремастеры.

Борька приехал и не разрешил!

3
Everect

Кто купит - тот терпила.

3
Генерал Анатолий

GSC кина американского насмотрелись, ну или крышу сорвало от жадности

2
Janekste

Ещё бы все советские текстуры вернули... GSC трилогию так изуродовали, что возвращения одной лишь русской озвучки недостаточно - это очень маленькая проблема в сравнении с остальным. Эти неадекваты GSC зацензурили вообще всё, что хотя бы как-то связано с русскими. Даже изображения персонажей из советских мультиков под цензурой, что нелепо, ведь это не советские символы, а просто персонажи из мультиков. Хотя советские символы тоже не помешало бы вернуть в игру в первозданном виде... да, блин, они рубли подвергли цензуре - убрали из игры каноничную валюту. Григорович походу кукухой поехал.

Короче говоря, я понял, почему ремастеры эти такие убогие. Задача GSC была сделать не ремастер, а удалить все русские символы и связи. В их удалении смысл ремастеров трилогии. Улучшать качество игры и заниматься ремастером всерьёз GSC никогда не собирались. Точка.

2
Пользователь ВКонтакте

// Евгениий Скороход

1
Пользователь ВКонтакте

// Евгениий Скороход

1
BigTrain

Мододелы > разрабы.

1
Vetrjak

Факт

Yoshemitsu

Круто конечно.Только озвучка там меньшее из проблем.

Johnick MK

Меченый какого черта