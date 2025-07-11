Патч 1.2 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone улучшил чёткость изображения и повысил стабильность

GSC GameWorld выпустила патч 1.2 для ремастер-трилогии первых трёх игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone.

Обновление 1.2 повышает стабильность игры. Разработчики исправили множество сбоев на всех платформах. Также была исправлена ​​проблема с размытием изображения. Многие игроки жаловались на эту проблему.

Патч 1.2 также улучшает внешний вид деревьев, травы и удалённых объектов. Команда также исправила некоторые проблемы с затенением. Благодаря этим обновлениям и исправлению размытого изображения игра должна выглядеть лучше.

Обновление 1.2 также улучшает боевую систему, исправляя некоторые проблемы с поведением врагов. Оно добавляет новую настройку под названием «MIP-карта смещения», которая делает текстуры более чёткими при использовании FSR. Кроме того, теперь вы можете быстро сохранять игру, имея до 15 сохранений. Это очень удобно для игроков, которым не нравилась старая система сохранений. Кроме того, обновление исправляет некоторые проблемы со звуком, такие как разрыв или рассинхронизация звука, во всех играх.

Заметки к выпуску патча 1.2