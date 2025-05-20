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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6.8 159 оценок

PC-версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вышли без защиты и уже появились в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S состоялся релиз сборника ремастеров S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone от студии GSC Game World:

Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. уже доступны

Сообщается, PC-версии трилогии вышли без защиты и уже появились в сети - об этом сообщила группа RUNE. Размер Shadow of Chornobyl составил 7,28 ГБ, Clear Sky - 4,82 ГБ, а Call of Prypiat - 7,19 ГБ. Общий вес сборника составил 19,29 ГБ.

Обновленные версии обладают улучшенной графикой, а так же поддержкой геймпада и модификаций в Steam Workshop. В ремастерах отсутствует русская озвучка, но вероятно уже в скором времени энтузиасты займутся её переносом из оригинальных игр.

Сравнение оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R. с ремастером
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
saa0891

Не смотяр на то что я фанат оригинальной трилогии даже качать не буду т.к. моды просто в разы лучше (при чём в них не только графон а ещё и куча новых механик и элементов), чем то что состряпали ленивые упоротые рукожопы из GSC.

9
Merelone

Я до сих пор не прошёл ни одну, для меня вылеты были критическим критерием, а вторая часть по оптимизации вообще забей)

Может ремастер хоть не будет так дико вылетать и фризить?)

1
saa0891 Merelone
Я до сих пор не прошёл ни одну

Очевидно оно тебе и не надо.

для меня вылеты были критическим критерием, а вторая часть по оптимизации вообще забей)

Если у тебя не совсем уж древнее ведро то проходятся все три части нормально.

Fronyx

Какой бессмысленный ремастер. Ладно бы это была игра без поддержки мод сообщества, но у нее огромное множество сборок как графических так и геймплейных, в которых картинка ну в разы лучше ремастернутой версии

2
BloomingVysor

Ну странно было бы если бы защиту поставили. Я бы поржал)

1
Glukinc

На самом деле нет, не зiм тiк пiднадкусiваю.

9
Sazaron

Моды - модами, а классика есть классика.
Но да, без ру. озвучки не имеет смысла.

1
Пользователь ВКонтакте

Шляпа. // Максим Терешков

1
Stas776

Там Зов Припяти выглядит хуже, чем оригинал, это вообще умора

yrroodd

Поздновато им по стопам беседки идти...
Лучше бы договорились с мододелами,чтобы самые популярные и крутые моды стали базой в переиздании... Ах да,политические взгляды не позволят. Тут же даже стелу "ЧАЭС имени В.И. Ленина" убрали :DD