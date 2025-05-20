PC-версии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вышли без защиты и уже появились в сети

Сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S состоялся релиз сборника ремастеров S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone от студии GSC Game World:

Сообщается, PC-версии трилогии вышли без защиты и уже появились в сети - об этом сообщила группа RUNE. Размер Shadow of Chornobyl составил 7,28 ГБ, Clear Sky - 4,82 ГБ, а Call of Prypiat - 7,19 ГБ. Общий вес сборника составил 19,29 ГБ.

Обновленные версии обладают улучшенной графикой, а так же поддержкой геймпада и модификаций в Steam Workshop. В ремастерах отсутствует русская озвучка, но вероятно уже в скором времени энтузиасты займутся её переносом из оригинальных игр.