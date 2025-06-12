Первое крупное обновление для трилогии ремастеров S.T.A.L.K.E.R. устраняет баги с сохранениями и повышает стабильность

Вышел патч 1.1 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition, ставший первым крупным обновлением после серии хотфиксов, выпущенных сразу после релиза. Несмотря на порядковый номер, это уже третий патч, и он призван значительно повысить стабильность всех трёх игр в составе трилогии. Разработчики сосредоточились на устранении сбоев, проблем с загрузкой сохранений и других технических недоработках.
Обновление доступно на всех платформах. Перед запуском игры рекомендуется временно отключить модификации, чтобы избежать конфликтов — часть модов может не поддерживать новую версию.
Список изменений в патче 1.1:
- Исправлена ошибка загрузки сохранений для локализаций азиатского региона.
- Улучшена стабильность: устранены многочисленные сбои на всех платформах.
- Исправлен вылет при взгляде на дождливое небо.
- Устранён вылет при использовании предметов из инвентаря трупа.
- Исправлены ошибки в написании и названиях в нескольких локализациях.
- Исправлены проблемы с обработкой звука при переходе между помещениями и улицей.
- Обновлено описание параметров «Приседание» в украинской локализации.
- Исправлены некорректные иконки в журнале диалогов.
- Исправлено неинформативное сообщение о неподдерживаемом оборудовании.
- Устранены ошибки в интерфейсе, позволяющие одновременно включать FSR и сглаживание.
Исправления по отдельным играм трилогии:
Shadow of Chornobyl:
- Исправлены резкие переходы в тенях.
- Устранено проседание производительности на Агропроме.
- Горячие клавиши для аптечки и бинта по умолчанию назначены на F1 и F2 (с возможностью изменения).
Clear Sky:
- Исправлено заикание звука на локации Болота.
- Устранена ошибка отражений в госпитале.
- Исправлена невозможность сохранить игру при польской локализации.
Call of Prypiat:
- Исправлена ошибка с размером ползунка при выбросе нескольких предметов в интерфейсе.
Обновление уже доступно для загрузки. Разработчики обещают продолжать улучшать сборник и прислушиваться к отзывам игроков.
А убогие иконки, сгенерированные ИИ поправят? А вырезанную советскую символику и памятники вернут?
памятник вернули, обнови игру
Я не играю пока не поправят все косяки
А где исправления мыла даже в 4К исправление фпс где RX 5700 xt флагман 5000 серии не тянет в 4К 60 а только в 30 . Когда 580 тянула оригинал в 4К 100 26 мая вышел хотфикс ниочëм вообще прошло 2 недели вышел патч который чинит сохранения 🤣🤣🤣. Просто дичь а шрифт нормальный вернуть мыло убрать настройки неработающие починить а нет неслышали это реально стëб какой-то
Зачем изменять на F1 и F2? Многие привыкли нажимать Х и Ъ в ТЧ и ЧН!
Пле, в игре настолько всратое управление было, бегать на X, фонарь на L, ща дотянусь, каким мазохистом надо было быть, чтобы играть со стоковым управлением
Не всратое, так как в игре два режими приседа. И когда они выставлены по-умолчанию ими удобнее пользоваться.
И оригинала хватило!
Единственная ценность этих переизданий сталкера это управление с геймпада, вот его вырезать, чтобы в моды пихать, а остальное на помойку // Чёрный Пласч
Лучше бы с графоном что-то сделали. Несмотря на всякие добавленные сасао и кусао, игры выглядят хуже оригинала.
Погодите.. это реально? А порт модификаций будет?