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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 501 оценка

Первое крупное обновление для трилогии ремастеров S.T.A.L.K.E.R. устраняет баги с сохранениями и повышает стабильность

Gutsz Gutsz

Вышел патч 1.1 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition, ставший первым крупным обновлением после серии хотфиксов, выпущенных сразу после релиза. Несмотря на порядковый номер, это уже третий патч, и он призван значительно повысить стабильность всех трёх игр в составе трилогии. Разработчики сосредоточились на устранении сбоев, проблем с загрузкой сохранений и других технических недоработках.

Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. на ПК получают второй хотфикс, который должен устранить мыльную картинку

Обновление доступно на всех платформах. Перед запуском игры рекомендуется временно отключить модификации, чтобы избежать конфликтов — часть модов может не поддерживать новую версию.

Список изменений в патче 1.1:

  • Исправлена ошибка загрузки сохранений для локализаций азиатского региона.
  • Улучшена стабильность: устранены многочисленные сбои на всех платформах.
  • Исправлен вылет при взгляде на дождливое небо.
  • Устранён вылет при использовании предметов из инвентаря трупа.
  • Исправлены ошибки в написании и названиях в нескольких локализациях.
  • Исправлены проблемы с обработкой звука при переходе между помещениями и улицей.
  • Обновлено описание параметров «Приседание» в украинской локализации.
  • Исправлены некорректные иконки в журнале диалогов.
  • Исправлено неинформативное сообщение о неподдерживаемом оборудовании.
  • Устранены ошибки в интерфейсе, позволяющие одновременно включать FSR и сглаживание.

Исправления по отдельным играм трилогии:

Shadow of Chornobyl:

  • Исправлены резкие переходы в тенях.
  • Устранено проседание производительности на Агропроме.
  • Горячие клавиши для аптечки и бинта по умолчанию назначены на F1 и F2 (с возможностью изменения).

Clear Sky:

  • Исправлено заикание звука на локации Болота.
  • Устранена ошибка отражений в госпитале.
  • Исправлена невозможность сохранить игру при польской локализации.

Call of Prypiat:

  • Исправлена ошибка с размером ползунка при выбросе нескольких предметов в интерфейсе.

Обновление уже доступно для загрузки. Разработчики обещают продолжать улучшать сборник и прислушиваться к отзывам игроков.

26
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
JackReacher

А убогие иконки, сгенерированные ИИ поправят? А вырезанную советскую символику и памятники вернут?

11
real19911

памятник вернули, обнови игру

JackReacher real19911

Я не играю пока не поправят все косяки

Punisher1

А где исправления мыла даже в 4К исправление фпс где RX 5700 xt флагман 5000 серии не тянет в 4К 60 а только в 30 . Когда 580 тянула оригинал в 4К 100 26 мая вышел хотфикс ниочëм вообще прошло 2 недели вышел патч который чинит сохранения 🤣🤣🤣. Просто дичь а шрифт нормальный вернуть мыло убрать настройки неработающие починить а нет неслышали это реально стëб какой-то

3
Андрей Агент007

Зачем изменять на F1 и F2? Многие привыкли нажимать Х и Ъ в ТЧ и ЧН!

3
Kalpachok

Пле, в игре настолько всратое управление было, бегать на X, фонарь на L, ща дотянусь, каким мазохистом надо было быть, чтобы играть со стоковым управлением

Рикочико Kalpachok

Не всратое, так как в игре два режими приседа. И когда они выставлены по-умолчанию ими удобнее пользоваться.

Ded Chelyabinsk

И оригинала хватило!

2
Пользователь ВКонтакте

Единственная ценность этих переизданий сталкера это управление с геймпада, вот его вырезать, чтобы в моды пихать, а остальное на помойку // Чёрный Пласч

1
Рикочико

Лучше бы с графоном что-то сделали. Несмотря на всякие добавленные сасао и кусао, игры выглядят хуже оригинала.

Real Slim Shady

Погодите.. это реально? А порт модификаций будет?