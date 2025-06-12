Первое крупное обновление для трилогии ремастеров S.T.A.L.K.E.R. устраняет баги с сохранениями и повышает стабильность

Вышел патч 1.1 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition, ставший первым крупным обновлением после серии хотфиксов, выпущенных сразу после релиза. Несмотря на порядковый номер, это уже третий патч, и он призван значительно повысить стабильность всех трёх игр в составе трилогии. Разработчики сосредоточились на устранении сбоев, проблем с загрузкой сохранений и других технических недоработках.

Обновление доступно на всех платформах. Перед запуском игры рекомендуется временно отключить модификации, чтобы избежать конфликтов — часть модов может не поддерживать новую версию.

Список изменений в патче 1.1:

Исправлена ошибка загрузки сохранений для локализаций азиатского региона.

Улучшена стабильность: устранены многочисленные сбои на всех платформах.

Исправлен вылет при взгляде на дождливое небо.

Устранён вылет при использовании предметов из инвентаря трупа.

Исправлены ошибки в написании и названиях в нескольких локализациях.

Исправлены проблемы с обработкой звука при переходе между помещениями и улицей.

Обновлено описание параметров «Приседание» в украинской локализации.

Исправлены некорректные иконки в журнале диалогов.

Исправлено неинформативное сообщение о неподдерживаемом оборудовании.

Устранены ошибки в интерфейсе, позволяющие одновременно включать FSR и сглаживание.

Исправления по отдельным играм трилогии:

Shadow of Chornobyl:

Исправлены резкие переходы в тенях.

Устранено проседание производительности на Агропроме.

Горячие клавиши для аптечки и бинта по умолчанию назначены на F1 и F2 (с возможностью изменения).

Clear Sky:

Исправлено заикание звука на локации Болота.

Устранена ошибка отражений в госпитале.

Исправлена невозможность сохранить игру при польской локализации.

Call of Prypiat:

Исправлена ошибка с размером ползунка при выбросе нескольких предметов в интерфейсе.

Обновление уже доступно для загрузки. Разработчики обещают продолжать улучшать сборник и прислушиваться к отзывам игроков.