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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6.7 145 оценок

Появилось сравнение оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R. с улучшенной версией трилогии

IKarasik IKarasik

На фоне приближающегося релиза S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition в сети начали появляться сравнения оригинальных игр и их обновлённой версии. Пользователи делятся кадрами, на которых можно увидеть, как изменилась визуальная составляющая культовой трилогии.

Ремастеры Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat обещают «патчи нового поколения», которые значительно улучшают графику, освещение, текстуры и общее восприятие мира. На новых скриншотах можно заметить более насыщенные цвета, переработанное освещение и улучшенные модели персонажей и окружения — всё это делает Зону более живой и атмосферной, сохраняя при этом дух оригинала.

Релиз улучшенной трилогии состоится уже 20 мая 2025 года, и поклонники серии смогут вновь вернуться в Зону — но уже в визуально обновлённую.

+ ещё 2 картинки
30
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Lazy Mutton

И выпилили русскую озвучку.

Что сильно понижает ценность этого издания.

11
BloomingVysor

благо модами вернут

3
hpi

Мля, продолжение подгорания.

5
KPAHbl4

да сколько там той озвучки)) умельцы прикрутят обратно) но покупать я от них за такое отношение ничего не буду хоть и оригинальный диск есть и в стиме есть

1
MNM 777

А где скрин батона ?

6
Mr_Dude090
А где скрин батона ?

Так вот он:

saiditsme

Чо там как, вой на болотах от владельцев Сони плейстатион пять уже начался? Где можно послушать? Люблю такое. 😁

5
Spillik

В принципе норм. В таких маминых ремастерах главное, чтоб не хуже было.

5
Пользователь ВКонтакте

Мододелы давно за них всё сделали. // Кот Феликс

3
saa0891

ENB прикрутили и зацензурили всю советскую символику вот и весь ремастер, любые моды будут просто в разы лучше.

.

+ ещё 5 картинок
3
Danzel87

Для меня главное, возможность играть на геймпаде, а остальное модами умельцы исправят...

2
Alex Row

нытики и недовольные упускают один момент- появление обновленной версии значительно облегчит работу мододелов.

2
KPAHbl4

мне кажется все эти улучшения только благодаря мододелам и стали возможны и до уровня например любительского мода сталкер апдейт 2.0 этому ремастеру ой как далеко да и выше уже по графону на этом движке уже не прыгнешь

2
Hanzо

Или угробит всю совместимость с существующими модами.

qDan

Выглядит так, как-будто накатили бесплатных модов с Нехуса - картинка стала чуть более резкой, но на этом всё. При этом здание на 2 скриншоте стало выглядеть даже хуже, хотя деревья рядом стали поатмосферней.

Когда ТХК Нордик добавили в библиотеки владельцев Титан Квеста обновлённую версию - они не только совместили базовую игру с адд-оном и устранили старые баги, но и починили сетевой режим. Смысл в таком ремастере был.

Здесь же, покупать с нуля такой сборник игр из-за столь ленивого ремастера никто не станет, а уже владеющим играми - даже нахаляву не будет смысла перепроходить их, ведь геймплейных дополнений или хотя бы фиксов - не заявлено.

2
Denis Kyokushin

Только "улучшенная" версиия трилогии не соберёт улучшенную кассу

2
MunchkiN 616

наверно прикольно растительность выглядить обьемной и отражения прикрутили.
видел какой та мод он включал и добавлял планарные отражения для дорог походу или чета такое. и всякие другие занятные моды оторые добавляли что типа глобальной элюминации и волиметрический туман в экранном прострасве.

1
hpi

Таки в уе запихнули.

1
MariaR

Вот честно говоря, на втором кадре мне оригинал гораздо больше нра

1
Рикочико

God Rays что-ли на постоянку включили?

BloomingVysor

Еще бы модельки персонажей обновить

Misha Mi

В принципе разница есть, не сверх вау, но вполне неплохо, главное другой вопрос, не будет ли это всё лагать ужасно ? Оптимизация должна быть)

xаpakTep

Кто знает ? Как убрать в Зов Припяти микро фризы ? Когда бежишь и подгружается карта ? Есть фикс какой-то ? Помогите, Камрады.

Lvinomord

Если ничего не путаю,то нет.Движок такой - старенький

KPAHbl4

эхо войны а точнее старый движок игры))

Denis Kyokushin

Никак.Это особенность движка на всей трилогии.

pilko

Так и не сыграл ни в одну ибо хз в каком порядке их проходить.

Hanzо

В последовательном

1
TheNikolay00

Да там черт ногу сломит, их же целых три штуки!