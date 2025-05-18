Появилось сравнение оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R. с улучшенной версией трилогии

На фоне приближающегося релиза S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition в сети начали появляться сравнения оригинальных игр и их обновлённой версии. Пользователи делятся кадрами, на которых можно увидеть, как изменилась визуальная составляющая культовой трилогии.
Ремастеры Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat обещают «патчи нового поколения», которые значительно улучшают графику, освещение, текстуры и общее восприятие мира. На новых скриншотах можно заметить более насыщенные цвета, переработанное освещение и улучшенные модели персонажей и окружения — всё это делает Зону более живой и атмосферной, сохраняя при этом дух оригинала.
Релиз улучшенной трилогии состоится уже 20 мая 2025 года, и поклонники серии смогут вновь вернуться в Зону — но уже в визуально обновлённую.
И выпилили русскую озвучку.
Что сильно понижает ценность этого издания.
благо модами вернут
Мля, продолжение подгорания.
да сколько там той озвучки)) умельцы прикрутят обратно) но покупать я от них за такое отношение ничего не буду хоть и оригинальный диск есть и в стиме есть
А где скрин батона ?
Так вот он:
Чо там как, вой на болотах от владельцев Сони плейстатион пять уже начался? Где можно послушать? Люблю такое. 😁
В принципе норм. В таких маминых ремастерах главное, чтоб не хуже было.
Мододелы давно за них всё сделали. // Кот Феликс
ENB прикрутили и зацензурили всю советскую символику вот и весь ремастер, любые моды будут просто в разы лучше.
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Для меня главное, возможность играть на геймпаде, а остальное модами умельцы исправят...
нытики и недовольные упускают один момент- появление обновленной версии значительно облегчит работу мододелов.
мне кажется все эти улучшения только благодаря мододелам и стали возможны и до уровня например любительского мода сталкер апдейт 2.0 этому ремастеру ой как далеко да и выше уже по графону на этом движке уже не прыгнешь
Или угробит всю совместимость с существующими модами.
Выглядит так, как-будто накатили бесплатных модов с Нехуса - картинка стала чуть более резкой, но на этом всё. При этом здание на 2 скриншоте стало выглядеть даже хуже, хотя деревья рядом стали поатмосферней.
Когда ТХК Нордик добавили в библиотеки владельцев Титан Квеста обновлённую версию - они не только совместили базовую игру с адд-оном и устранили старые баги, но и починили сетевой режим. Смысл в таком ремастере был.
Здесь же, покупать с нуля такой сборник игр из-за столь ленивого ремастера никто не станет, а уже владеющим играми - даже нахаляву не будет смысла перепроходить их, ведь геймплейных дополнений или хотя бы фиксов - не заявлено.
Только "улучшенная" версиия трилогии не соберёт улучшенную кассу
наверно прикольно растительность выглядить обьемной и отражения прикрутили.
видел какой та мод он включал и добавлял планарные отражения для дорог походу или чета такое. и всякие другие занятные моды оторые добавляли что типа глобальной элюминации и волиметрический туман в экранном прострасве.
Таки в уе запихнули.
Вот честно говоря, на втором кадре мне оригинал гораздо больше нра
God Rays что-ли на постоянку включили?
Еще бы модельки персонажей обновить
В принципе разница есть, не сверх вау, но вполне неплохо, главное другой вопрос, не будет ли это всё лагать ужасно ? Оптимизация должна быть)
Кто знает ? Как убрать в Зов Припяти микро фризы ? Когда бежишь и подгружается карта ? Есть фикс какой-то ? Помогите, Камрады.
Если ничего не путаю,то нет.Движок такой - старенький
эхо войны а точнее старый движок игры))
Никак.Это особенность движка на всей трилогии.
Так и не сыграл ни в одну ибо хз в каком порядке их проходить.
В последовательном
Да там черт ногу сломит, их же целых три штуки!