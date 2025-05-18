Появилось сравнение оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R. с улучшенной версией трилогии

На фоне приближающегося релиза S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition в сети начали появляться сравнения оригинальных игр и их обновлённой версии. Пользователи делятся кадрами, на которых можно увидеть, как изменилась визуальная составляющая культовой трилогии.

Ремастеры Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat обещают «патчи нового поколения», которые значительно улучшают графику, освещение, текстуры и общее восприятие мира. На новых скриншотах можно заметить более насыщенные цвета, переработанное освещение и улучшенные модели персонажей и окружения — всё это делает Зону более живой и атмосферной, сохраняя при этом дух оригинала.

Релиз улучшенной трилогии состоится уже 20 мая 2025 года, и поклонники серии смогут вновь вернуться в Зону — но уже в визуально обновлённую.