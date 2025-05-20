Ремастеры S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже доступны на ПК и консолях

GSC Game World выпустила обновлённую версию культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Теперь в переиздание входят ремастеры Shadow of Chornobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, которые уже можно опробовать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Главной новостью для поклонников стало то, что все владельцы оригинальных игр в Steam получают улучшенные версии совершенно бесплатно. Это щедрый жест со стороны разработчиков, который уже вызвал волну положительных отзывов в сообществе.
В Enhanced Edition разработчики основательно поработали над графической составляющей. Улучшены шейдеры, освещение, текстуры, а также визуальные эффекты в целом. Благодаря этому старая добрая Зона смотрится куда атмосфернее и современнее, не теряя при этом своего узнаваемого стиля.
Новая версия поддерживает геймпады, Steam Deck и даже моды через Steam Workshop, что делает её максимально удобной как для ветеранов, так и для новых игроков. Все три игры можно приобрести как по отдельности, так и сразу в сборнике с 30% скидкой.
Из заметных минусов — отсутствие русской озвучки. Играть придётся с субтитрами, что может немного испортить впечатление для тех, кто ностальгирует по оригинальной подаче. Тем не менее, учитывая масштаб обновлений, ремастер — отличная возможность заново пройти трилогию или впервые познакомиться с легендарной серией.
Там русский язык выпили,русофобы поганые.Пусть сами играют.
Первые отзывы ещё говорят, что дальность прорисовки здесь жрёт больше, чем в Anomaly. Возможно они вернут "2007" с крашами)
Запили обратно.
Радуйся что текст оставили
А ну точно, игры то помогут им хахахах. Клоуны они и это факт
Где-то писали, что если язык озвучки поставить польский, то будет русская озвучка, попробуйте и распространите если так.
Нету нихрена,разрабы зажрались,обещали всем дать все 3 части,они куплены полностью в стиме,который час я жду добавления Тч на ак нихрена нет.
Жги;
У меня все три появились
Все части появились, но качать и проходить их уже совершенно лень.
Тоже нет Тени Чернобыля . Игры куплены в стиме
В зелёном магазине есть уже?) // Алишер Тухтаев
А смысл? Такой «ремастер», как они сделали, можно за час модами сделать)) // Сергей Ступак
Да я глянуть хотел, на ютубе тогда посмотрю, мне кажется мододелы лучше сделают, нежели их ремастер) // Алишер Тухтаев
?si=jW1hj0HTh5ZLrE0g // Сергей Ступак
Есть // Дмитрий Харьковский
// Алишер Тухтаев
Что толку с этого ремастера? Оригинальный язык игры вырезали. Упоминание рублей вырезали - теперь их нет. Всю советскую символику обезобразили. Русские текстуры с надписями испортили. Ну а сами сталкеры в игре теперь разговаривают одновременно на нескольких языках, что выглядит нелепо. Атмосферу зоны угробили напрочь. Думаю отзывы в районе 30-40% будут в стима у этого отвратительного недоремастера. GSC крупно облажались. Точка.
Мод SoC: Update 1.4 и выглядит лучше и играется лучше, а там еще 2.0 готовится
апдейт 2.0 не просто выглядит лучше а в разы лучше))
из тех видео и скриншотов что сейчас доступны он похож на ремейк
Больше всего прикалывает что они в гог это не засунули // Роман Иванов
Засунули. // Максим Жилин
Да? Я просто в новости этого не видел. Спасибо дома проверю потом // Роман Иванов
в гоге все три игры.обновленных версий нет ни одной.
У меня все три части в ГОГе куплены. Пока нихрена не дали хотя сам сборник продаётся уже.
Просто я сижу в Гоге с 17го года и имею там основную библиотеку, а новую трилогию получил за даром. // Максим Жилин
Рф в сделку входит?
да
РФ мимо
В Стиме у меня был только ЗП.Хорошо,что добавили отдельно.Если судить по стримам,лучше играть в оригинал;)
Да думал бате скачать, на днях ориг. Трилогию скачал. Ну лан гляну когда с работы приду, а то с верхних коментов ветки не понятно))
Ну шо посоны пожрем?
Разрабы не выдали обновленную часть сталкера Тени Чернобыля,забыли на отрез про всех и выдали только 2 часть Чн и ЗП.Без Тч не трилогия.Все игры были куплены в стиме.Жду который час,а мне еще не дали обновленную часть.
А мне дали все 3. Думаю мб сыграл тот фактор что тени у меня двух видов европейский и американский(вроде в том их различия)
Мне тоже не дали ТЧ, так что ты не одинок.
Может позже дадут. В Вархаммер Тотал Вар 3 - кровь тоже не сразу дали, тем кто предыдущие части брал.
Как же хорошо что GSC это переиздание выпустили. Всем тем кто ремастеры от Nightdive критикует теперь можно будет эту хрень в пример приводить. Еще до трейлеров я думал что они в ТЧ и ЧН фишки из ЗП перенесут. Сон, ремонт там, 2 равных слота под оружие и т.д. Здесь вообще ничего не поменяли. В ТЧ добавили Godrays, но погоду от оригинала оставили, где солнца то нет. Перепройду наверно только ЗП и то только ради ачивок.
Ремастеры Nightdive отличные по большей части.
Да я то не спорю, не одна игра в библиотеке от них.
кто попробует, отпишитесь стоит ли? Я не фанат игры и не буду радоваться просто слегка обновленной графики, скажите пж Здравую оценку.
управление чуть лучше на клаве
графон подтянули
Поставь Anomaly. Даже лучше. А это, ну я не знаю можно палочкой потыкать.
Лучше Gamma поставь. Удовольствия получишь больше, чем от оригинальной трилогии и самого сталкера 2
Накати на оригинал сборку Anomaly и получаешь в геймплейном и графической плане намного совершенен игру, чем ремастер.
Тогда уж Custom поставить
запустил тень чернобыля - улучшений графона особых не увидел а после модов так и вообще стыдно смотреть а еще озвучка не английская она английско-украинско-русская. одни и тот же нпс может на всех трех языках поговорить за один разговор это как вообще?)))
Это да. Всю атмосферу угробили языковой клоунадой. Не, ну, я бы понял эту фичу, если бы в игре наёмники пытались изъясняться на ломанном украинско-русском с примесью английского языков... это ещё хотя бы как-то можно объяснить логически. Но какого фига теперь ВСЕ сталкеры игры общаются одновременно на нескольких разных языках? В реале люди даже на двух языках редко могут разговаривать, а тут теперь ВСЕ сталкеры всегда знают 3 языка разом. Это как? Чем GSC думали, когда творили эту дичь?
ти хоть понял что написал клоун
Как их удалить из стима? // Талгат Сарсенбаев
Удалить можно. Только удалится также и оригинал.
Чуваки, может знает кто как это конченое мыло во всех ремастерах трилогии убрать? Умники с "отключи FSR" лесом, не в нем дело
разрешение тупо не работает
в GOGе нет обновления :(
Кто знает как встроить руский язык в новую версию?
Чего решил играть в это застарелое дерьмо, соболезную.
Так все игры сейчас устаревшее дерьмо
Есть 3 выбора: Выучить за 2-3 недели Украинский, Играть с субтитрами, ЛИБО ждать переноса озвучки из оригинала... Выбор очевиден
Мне проще. Я жил много на Украине еще в 80е 90е. Язык не учил конечно но более менее понимаю че они там балакают. Но играть на украинском просто ржать будешь всю игру.
Играть в сталкер на украинском, всё равно что себя не уважать хотя бы потому, что оригинальный язык игры всегда был русский. Даже иностранцы для атмосферности всегда почти выбирали русскую озвучку. Поэтому здесь нет никакого выбора. Либо играем по-русски, либо не играем никак.
А вообще ремастер трилогии звучит нелепо: все сталкеры теперь одновременно разговаривают на нескольких разных языках. Буквально каждый сталкер в игре теперь знает минимум 3 языка. Цирк какой-то. Всю атмосферу угробили.
У меня в ГОГе все части и нихрена не дали)))))
Микс из 3х языков это конечно вообще кринж. Подожду ка я адаптацию озвучки.
там уже выложил 400мб+ русик полный на SoC вроде точно
Зачем нам такой Сталкер, если нет русской озвучки?!
Сталкер без русской озвучки - это как борщ без сметаны))
Вообще то в играх принято включать английскую!
Где принято? У тебя в голове? А в США или в Англии принято хинди язык включать? Чего ты несешь, иди проспись.
руссификатор уже сделали?
Судя по ачивам я так понял сейвы переносятся из оригинала? Кто знает?
эмм ну ладно
Зачем играть, если нет Русской Озвучки ?
Так, а если со старого файлы озвучки в новый кинуть, рабiть будет???
Разумеется
А можно теперь ремастер Xenus Точка кипения?)
это не ремастеры, enhanced - это улучшенные