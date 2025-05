Ремастеры S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже доступны на ПК и консолях

GSC Game World выпустила обновлённую версию культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Теперь в переиздание входят ремастеры Shadow of Chornobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, которые уже можно опробовать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Главной новостью для поклонников стало то, что все владельцы оригинальных игр в Steam получают улучшенные версии совершенно бесплатно. Это щедрый жест со стороны разработчиков, который уже вызвал волну положительных отзывов в сообществе.

В Enhanced Edition разработчики основательно поработали над графической составляющей. Улучшены шейдеры, освещение, текстуры, а также визуальные эффекты в целом. Благодаря этому старая добрая Зона смотрится куда атмосфернее и современнее, не теряя при этом своего узнаваемого стиля.

Новая версия поддерживает геймпады, Steam Deck и даже моды через Steam Workshop, что делает её максимально удобной как для ветеранов, так и для новых игроков. Все три игры можно приобрести как по отдельности, так и сразу в сборнике с 30% скидкой.

Из заметных минусов — отсутствие русской озвучки. Играть придётся с субтитрами, что может немного испортить впечатление для тех, кто ностальгирует по оригинальной подаче. Тем не менее, учитывая масштаб обновлений, ремастер — отличная возможность заново пройти трилогию или впервые познакомиться с легендарной серией.