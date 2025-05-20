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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6.6 199 оценок

Ремастеры S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition уже доступны на ПК и консолях

IKarasik IKarasik

GSC Game World выпустила обновлённую версию культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Теперь в переиздание входят ремастеры Shadow of Chornobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, которые уже можно опробовать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Главной новостью для поклонников стало то, что все владельцы оригинальных игр в Steam получают улучшенные версии совершенно бесплатно. Это щедрый жест со стороны разработчиков, который уже вызвал волну положительных отзывов в сообществе.

В Enhanced Edition разработчики основательно поработали над графической составляющей. Улучшены шейдеры, освещение, текстуры, а также визуальные эффекты в целом. Благодаря этому старая добрая Зона смотрится куда атмосфернее и современнее, не теряя при этом своего узнаваемого стиля.

Новая версия поддерживает геймпады, Steam Deck и даже моды через Steam Workshop, что делает её максимально удобной как для ветеранов, так и для новых игроков. Все три игры можно приобрести как по отдельности, так и сразу в сборнике с 30% скидкой.

Моддеры уже добавили в ремастеры S.T.A.L.K.E.R. русскую озвучку - спустя всего несколько часов после релиза

Из заметных минусов — отсутствие русской озвучки. Играть придётся с субтитрами, что может немного испортить впечатление для тех, кто ностальгирует по оригинальной подаче. Тем не менее, учитывая масштаб обновлений, ремастер — отличная возможность заново пройти трилогию или впервые познакомиться с легендарной серией.

65
85
Комментарии: 85
Ваш комментарий
Astah83

Там русский язык выпили,русофобы поганые.Пусть сами играют.

61
luVol

Первые отзывы ещё говорят, что дальность прорисовки здесь жрёт больше, чем в Anomaly. Возможно они вернут "2007" с крашами)

8
ZAUSA
Там русский язык выпили

Запили обратно.

21
Low Rider944

Радуйся что текст оставили

8
asbarton

А ну точно, игры то помогут им хахахах. Клоуны они и это факт

6
KremlebotZ33

Где-то писали, что если язык озвучки поставить польский, то будет русская озвучка, попробуйте и распространите если так.

антишнапс-геймер

Нету нихрена,разрабы зажрались,обещали всем дать все 3 части,они куплены полностью в стиме,который час я жду добавления Тч на ак нихрена нет.

10
Комментарий удален
hpi UglyMorvius

Жги;

Kamishini1993

У меня все три появились

2
Кроллег

Все части появились, но качать и проходить их уже совершенно лень.

Black_Knigh_Power

Тоже нет Тени Чернобыля . Игры куплены в стиме

Пользователь ВКонтакте

В зелёном магазине есть уже?) // Алишер Тухтаев

8
Пользователь ВКонтакте

А смысл? Такой «ремастер», как они сделали, можно за час модами сделать)) // Сергей Ступак

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да я глянуть хотел, на ютубе тогда посмотрю, мне кажется мододелы лучше сделают, нежели их ремастер) // Алишер Тухтаев

4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

?si=jW1hj0HTh5ZLrE0g // Сергей Ступак

4
Пользователь ВКонтакте

Есть // Дмитрий Харьковский

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Алишер Тухтаев

1
Janekste

Что толку с этого ремастера? Оригинальный язык игры вырезали. Упоминание рублей вырезали - теперь их нет. Всю советскую символику обезобразили. Русские текстуры с надписями испортили. Ну а сами сталкеры в игре теперь разговаривают одновременно на нескольких языках, что выглядит нелепо. Атмосферу зоны угробили напрочь. Думаю отзывы в районе 30-40% будут в стима у этого отвратительного недоремастера. GSC крупно облажались. Точка.

8
Alister Soul

Мод SoC: Update 1.4 и выглядит лучше и играется лучше, а там еще 2.0 готовится

7
KPAHbl4

апдейт 2.0 не просто выглядит лучше а в разы лучше))

4
Alister Soul KPAHbl4

из тех видео и скриншотов что сейчас доступны он похож на ремейк

2
Пользователь ВКонтакте

Больше всего прикалывает что они в гог это не засунули // Роман Иванов

5
Пользователь ВКонтакте

Засунули. // Максим Жилин

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да? Я просто в новости этого не видел. Спасибо дома проверю потом // Роман Иванов

2
umdrgmu

в гоге все три игры.обновленных версий нет ни одной.

3
cthulhu42 Пользователь ВКонтакте

У меня все три части в ГОГе куплены. Пока нихрена не дали хотя сам сборник продаётся уже.

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Просто я сижу в Гоге с 17го года и имею там основную библиотеку, а новую трилогию получил за даром. // Максим Жилин

-zotik-

Рф в сделку входит?

4
sdawd sdadsd

да

2
Footmob

РФ мимо

2
Lvinomord

В Стиме у меня был только ЗП.Хорошо,что добавили отдельно.Если судить по стримам,лучше играть в оригинал;)

1
-zotik- Lvinomord

Да думал бате скачать, на днях ориг. Трилогию скачал. Ну лан гляну когда с работы приду, а то с верхних коментов ветки не понятно))

1
Glukinc

Ну шо посоны пожрем?

4
антишнапс-геймер

Разрабы не выдали обновленную часть сталкера Тени Чернобыля,забыли на отрез про всех и выдали только 2 часть Чн и ЗП.Без Тч не трилогия.Все игры были куплены в стиме.Жду который час,а мне еще не дали обновленную часть.

3
-zotik-

А мне дали все 3. Думаю мб сыграл тот фактор что тени у меня двух видов европейский и американский(вроде в том их различия)

7
Rus Gayn

Мне тоже не дали ТЧ, так что ты не одинок.

Рикочико

Может позже дадут. В Вархаммер Тотал Вар 3 - кровь тоже не сразу дали, тем кто предыдущие части брал.

JEKABRAZZ

Как же хорошо что GSC это переиздание выпустили. Всем тем кто ремастеры от Nightdive критикует теперь можно будет эту хрень в пример приводить. Еще до трейлеров я думал что они в ТЧ и ЧН фишки из ЗП перенесут. Сон, ремонт там, 2 равных слота под оружие и т.д. Здесь вообще ничего не поменяли. В ТЧ добавили Godrays, но погоду от оригинала оставили, где солнца то нет. Перепройду наверно только ЗП и то только ради ачивок.

3
cthulhu42

Ремастеры Nightdive отличные по большей части.

JEKABRAZZ cthulhu42

Да я то не спорю, не одна игра в библиотеке от них.

1
PitifulMikael

кто попробует, отпишитесь стоит ли? Я не фанат игры и не буду радоваться просто слегка обновленной графики, скажите пж Здравую оценку.

2
sdawd sdadsd

управление чуть лучше на клаве

графон подтянули

1
Glukinc

Поставь Anomaly. Даже лучше. А это, ну я не знаю можно палочкой потыкать.

4
luVol

Лучше Gamma поставь. Удовольствия получишь больше, чем от оригинальной трилогии и самого сталкера 2

5
Fronyx

Накати на оригинал сборку Anomaly и получаешь в геймплейном и графической плане намного совершенен игру, чем ремастер.

1
Sans5Papyrus luVol

Тогда уж Custom поставить

KPAHbl4

запустил тень чернобыля - улучшений графона особых не увидел а после модов так и вообще стыдно смотреть а еще озвучка не английская она английско-украинско-русская. одни и тот же нпс может на всех трех языках поговорить за один разговор это как вообще?)))

2
Janekste

Это да. Всю атмосферу угробили языковой клоунадой. Не, ну, я бы понял эту фичу, если бы в игре наёмники пытались изъясняться на ломанном украинско-русском с примесью английского языков... это ещё хотя бы как-то можно объяснить логически. Но какого фига теперь ВСЕ сталкеры игры общаются одновременно на нескольких разных языках? В реале люди даже на двух языках редко могут разговаривать, а тут теперь ВСЕ сталкеры всегда знают 3 языка разом. Это как? Чем GSC думали, когда творили эту дичь?

2
Maxell23 Janekste

ти хоть понял что написал клоун

1
Пользователь ВКонтакте

Как их удалить из стима? // Талгат Сарсенбаев

2
Kandzaemon

Удалить можно. Только удалится также и оригинал.

Евгений Баринов

Чуваки, может знает кто как это конченое мыло во всех ремастерах трилогии убрать? Умники с "отключи FSR" лесом, не в нем дело

2
SelecCioner

разрешение тупо не работает

Иван Гришин

в GOGе нет обновления :(

1
J. Boby

Кто знает как встроить руский язык в новую версию?

1
Begbug

Чего решил играть в это застарелое дерьмо, соболезную.

6
Light of Tfuth Begbug

Так все игры сейчас устаревшее дерьмо

1
Dmitry515129

Есть 3 выбора: Выучить за 2-3 недели Украинский, Играть с субтитрами, ЛИБО ждать переноса озвучки из оригинала... Выбор очевиден

1
cthulhu42

Мне проще. Я жил много на Украине еще в 80е 90е. Язык не учил конечно но более менее понимаю че они там балакают. Но играть на украинском просто ржать будешь всю игру.

7
Janekste

Играть в сталкер на украинском, всё равно что себя не уважать хотя бы потому, что оригинальный язык игры всегда был русский. Даже иностранцы для атмосферности всегда почти выбирали русскую озвучку. Поэтому здесь нет никакого выбора. Либо играем по-русски, либо не играем никак.

А вообще ремастер трилогии звучит нелепо: все сталкеры теперь одновременно разговаривают на нескольких разных языках. Буквально каждый сталкер в игре теперь знает минимум 3 языка. Цирк какой-то. Всю атмосферу угробили.

7
cthulhu42

У меня в ГОГе все части и нихрена не дали)))))

1
JEKABRAZZ

Микс из 3х языков это конечно вообще кринж. Подожду ка я адаптацию озвучки.

1
doverAthletic

там уже выложил 400мб+ русик полный на SoC вроде точно

kb0000001

Зачем нам такой Сталкер, если нет русской озвучки?!

1
Mark500

Сталкер без русской озвучки - это как борщ без сметаны))

1
TriManul

Вообще то в играх принято включать английскую!

1
Deagle84 TriManul

Где принято? У тебя в голове? А в США или в Англии принято хинди язык включать? Чего ты несешь, иди проспись.

Зачем оно

руссификатор уже сделали?

doverAthletic

Судя по ачивам я так понял сейвы переносятся из оригинала? Кто знает?

PermResident
Смогут ли игроки перенести сохранения из оригинальных версий для ПК в ремастеры?
Это две разные игры, и сохранения нельзя перенести из оригинальных игр в расширенную версию.
doverAthletic PermResident

эмм ну ладно

Андрей Базымов

Зачем играть, если нет Русской Озвучки ?

KoreanGiselbert

Так, а если со старого файлы озвучки в новый кинуть, рабiть будет???

hollo0w

Разумеется

registrnojabrsk

А можно теперь ремастер Xenus Точка кипения?)

Here_we_go

это не ремастеры, enhanced - это улучшенные