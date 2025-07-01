Ремастеры S.T.A.L.K.E.R. получают еще один патч для улучшения стабильности на ПК и консолях

Разработчики из GSC Game World продолжают планомерно доводить до ума S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — обновлённую версию культовой трилогии, которая вышла весной на ПК и консолях нового поколения. Несмотря на значительный интерес со стороны фанатов, релиз сопровождался множеством технических проблем, включая ошибки с сохранениями, нестабильную работу модификаций, сбои в производительности и многое другое. Сегодня авторы выпустили новый патч 1.1.1, который нацелен на повышение стабильности и устранение ряда критичных багов.
Согласно официальному списку изменений, обновление включает следующие правки:
- Исправлены популярные вылеты во всех трёх играх — Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Prypiat;
- Устранена проблема с масштабированием изображения на PS5 Pro при использовании режима ультра-производительности;
- Исправлен фриз при загрузке сохранений, если в папке игрока более 400–500 файлов;
- Устранён краш при переключении в оконный режим с помощью комбинации Alt+Enter (актуально для Shadow of Chernobyl);
- На Xbox устранена ошибка с управлением мышью и клавиатурой, из-за которой невозможно было подбирать предметы (Call of Prypiat);
- Исправлены проблемы с перезарядкой модифицированного RP-74 в Clear Sky;
- Решены баги при распаковке некоторых модифицированных конфигураций — это улучшает совместимость с пользовательскими модами.
Разработчики пообещали продолжать выпуск обновлений и поблагодарили сообщество за терпение и поддержку. С учётом множества патчей, выпущенных с момента релиза, GSC Game World постепенно исправляет основные недочёты ремастеров, чтобы сделать возвращение в Зону более стабильным как для ветеранов, так и для новичков.
Следующее обновление может затронуть оптимизацию производительности и поддержку дополнительных модификаций.
О, нет! Зачем они это сделали? На PG будут недовольны.
Мне кажется главная проблема в движке X-Ray на котором и оригинал, и эти ремастера. Кстати не вижу среди исправлении. Проблему исправление AMD генерации кадров. Когда её включение приводит к фризам серьёзным Как будто 30 кадров вместо 60.
Терпилы придумали себе ремастер, а когда вышла слегка подправленная и в каких-то местах улучшенная версия, стали ныть. Но это не оправдывает тот факт, что разрабы- ленивые, криворукие и жадные дятлы
Лучше бы с графоном что-то сделали. ЧН самая графонистая часть серии, выглядит как кусок мыла.