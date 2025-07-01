ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 539 оценок

Ремастеры S.T.A.L.K.E.R. получают еще один патч для улучшения стабильности на ПК и консолях

Gutsz Gutsz

Разработчики из GSC Game World продолжают планомерно доводить до ума S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — обновлённую версию культовой трилогии, которая вышла весной на ПК и консолях нового поколения. Несмотря на значительный интерес со стороны фанатов, релиз сопровождался множеством технических проблем, включая ошибки с сохранениями, нестабильную работу модификаций, сбои в производительности и многое другое. Сегодня авторы выпустили новый патч 1.1.1, который нацелен на повышение стабильности и устранение ряда критичных багов.

Первое крупное обновление для трилогии ремастеров S.T.A.L.K.E.R. устраняет баги с сохранениями и повышает стабильность

Согласно официальному списку изменений, обновление включает следующие правки:

  • Исправлены популярные вылеты во всех трёх играх — Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Prypiat;
  • Устранена проблема с масштабированием изображения на PS5 Pro при использовании режима ультра-производительности;
  • Исправлен фриз при загрузке сохранений, если в папке игрока более 400–500 файлов;
  • Устранён краш при переключении в оконный режим с помощью комбинации Alt+Enter (актуально для Shadow of Chernobyl);
  • На Xbox устранена ошибка с управлением мышью и клавиатурой, из-за которой невозможно было подбирать предметы (Call of Prypiat);
  • Исправлены проблемы с перезарядкой модифицированного RP-74 в Clear Sky;
  • Решены баги при распаковке некоторых модифицированных конфигураций — это улучшает совместимость с пользовательскими модами.

Разработчики пообещали продолжать выпуск обновлений и поблагодарили сообщество за терпение и поддержку. С учётом множества патчей, выпущенных с момента релиза, GSC Game World постепенно исправляет основные недочёты ремастеров, чтобы сделать возвращение в Зону более стабильным как для ветеранов, так и для новичков.

Следующее обновление может затронуть оптимизацию производительности и поддержку дополнительных модификаций.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ZAUSA
Ремастеры S.T.A.L.K.E.R. получают еще один патч для улучшения стабильности на ПК и консолях

О, нет! Зачем они это сделали? На PG будут недовольны.

2
Egik81

Мне кажется главная проблема в движке X-Ray на котором и оригинал, и эти ремастера. Кстати не вижу среди исправлении. Проблему исправление AMD генерации кадров. Когда её включение приводит к фризам серьёзным Как будто 30 кадров вместо 60.

1
Alex Row

Терпилы придумали себе ремастер, а когда вышла слегка подправленная и в каких-то местах улучшенная версия, стали ныть. Но это не оправдывает тот факт, что разрабы- ленивые, криворукие и жадные дятлы

1
Рикочико

Лучше бы с графоном что-то сделали. ЧН самая графонистая часть серии, выглядит как кусок мыла.

1