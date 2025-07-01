Ремастеры S.T.A.L.K.E.R. получают еще один патч для улучшения стабильности на ПК и консолях

Разработчики из GSC Game World продолжают планомерно доводить до ума S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — обновлённую версию культовой трилогии, которая вышла весной на ПК и консолях нового поколения. Несмотря на значительный интерес со стороны фанатов, релиз сопровождался множеством технических проблем, включая ошибки с сохранениями, нестабильную работу модификаций, сбои в производительности и многое другое. Сегодня авторы выпустили новый патч 1.1.1, который нацелен на повышение стабильности и устранение ряда критичных багов.

Согласно официальному списку изменений, обновление включает следующие правки:

Исправлены популярные вылеты во всех трёх играх — Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Prypiat;

Устранена проблема с масштабированием изображения на PS5 Pro при использовании режима ультра-производительности;

Исправлен фриз при загрузке сохранений, если в папке игрока более 400–500 файлов;

Устранён краш при переключении в оконный режим с помощью комбинации Alt+Enter (актуально для Shadow of Chernobyl);

На Xbox устранена ошибка с управлением мышью и клавиатурой, из-за которой невозможно было подбирать предметы (Call of Prypiat);

Исправлены проблемы с перезарядкой модифицированного RP-74 в Clear Sky;

Решены баги при распаковке некоторых модифицированных конфигураций — это улучшает совместимость с пользовательскими модами.

Разработчики пообещали продолжать выпуск обновлений и поблагодарили сообщество за терпение и поддержку. С учётом множества патчей, выпущенных с момента релиза, GSC Game World постепенно исправляет основные недочёты ремастеров, чтобы сделать возвращение в Зону более стабильным как для ветеранов, так и для новичков.

Следующее обновление может затронуть оптимизацию производительности и поддержку дополнительных модификаций.