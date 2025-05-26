ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 392 оценки

Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. на ПК получают второй хотфикс, который должен устранить мыльную картинку

Gutsz Gutsz

Разработчики из GSC Game World продолжают экстренно чинить свежевышедший сборник ремастеров S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Эта обновлённая трилогия должна была порадовать поклонников культовой серии улучшенной графикой, совместимостью с современными операционными системами и расширенной поддержкой модификаций. Однако на старте игроки столкнулись с целым рядом технических проблем, среди которых особенно сильно разочаровала размытая, «мыльная» картинка.

В новом хотфиксе с номером 1.0.2 разработчики устранили ключевые визуальные ошибки, включая искажения, вызванные системой глобального освещения. Кроме того, была устранена ошибка с отображением NPC и добавлена возможность назначения пользовательских кнопок мыши. Однако важно учесть, что для активации изменений потребуется вручную сбросить графические настройки: сначала выбрать «Средние», затем вновь выставить «Максимальные» и перезапустить игру.

Как отмечают разработчики, в этом патче был реализован первый этап исправления проблем, приводивших к размытию изображения. В будущем будут дополнительные правки. Также, было исправлено несколько проблем с рендерингом с помощью SSGI (Screen Space Global Illumination), которые приводили к визуальным искажениям и размытости.

Ранее авторы уже выпустили первый срочный патч, который устранял вылеты и проблемы с сохранениями.

S.T.A.L.K.E.R.: Enhanced Edition получает первый хотфикс с исправлением вылетов и сохранений

Разработчики обещают продолжить работу над стабильностью и качеством сборника. Следующие обновления, по их словам, уже в пути.

26
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Stiv_Stifler

Хотфикс на хотфикс на патч, патч на хотфикс.

3
Побрякушка

КАСТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЛЬ

2
Glukinc

Было конечно приятнотвспомнить старое, тем более на халяву. Но блин... Но блиииииннн.... Это просто за гранью.

1
Пользователь ВКонтакте

Всё, как в 2007 году // Илья Дегтярёв

1
saiditsme

Классика, ёпта.

BAZKIN

Ну кст рили сработало, такого мыла не стало
Но все равно как то, как будто, не такая четкая картинка, как в оригинале, может за счет освещения нового так, хз

1
Losha000

Чет я не заметил, что бы мыло пропало

PeakyUrias

в патч ноуте написано, что надо переключить пресет графики на средний, потом снова на макс, применить и перезапустить игру. тип только после этого мыло пофиксится

BAZKIN PeakyUrias

Я просто в шоке с таких инструкций, боже
И это сами разрабы выпускают...

4
spaMER_ID PeakyUrias

Роутер выключать/включать не нужно?

3
BAZKIN spaMER_ID

И свет в квартире рубильником выключить, потом включить обратно еще

2
Losha000 PeakyUrias

Попробовал, все равно разницы не вижу

Пользователь ВКонтакте

Я думаю не поможет // Дмитрий Бабин

vertehwost

Т е графика станет как в 2007 ? ))

Побрякушка

Мыло не пропало

Egik81

Ну могли бы X-Ray 1.7.0 и не таким сырым выпускать.

demanik1

Ну хз, включил фср натив + четкости чуток добавил и нету мыла.

Рикочико

Ну да, получше стало.

Кей Овальд

Потому, что это не ремастер, а ПК-порт консольного порта.

Xander_LC

Проблема устранена. Купил второй сталкер и этот, ни разу не пожалел денег и играю на украинском языке. В детстве первый тоже проходил на украинском, атмосферы больше. В целом ремастер не очень, изменения минорные и старые баги не устранены, но в целом ради ностальгии шикарно