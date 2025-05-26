Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. на ПК получают второй хотфикс, который должен устранить мыльную картинку

Разработчики из GSC Game World продолжают экстренно чинить свежевышедший сборник ремастеров S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Эта обновлённая трилогия должна была порадовать поклонников культовой серии улучшенной графикой, совместимостью с современными операционными системами и расширенной поддержкой модификаций. Однако на старте игроки столкнулись с целым рядом технических проблем, среди которых особенно сильно разочаровала размытая, «мыльная» картинка.
В новом хотфиксе с номером 1.0.2 разработчики устранили ключевые визуальные ошибки, включая искажения, вызванные системой глобального освещения. Кроме того, была устранена ошибка с отображением NPC и добавлена возможность назначения пользовательских кнопок мыши. Однако важно учесть, что для активации изменений потребуется вручную сбросить графические настройки: сначала выбрать «Средние», затем вновь выставить «Максимальные» и перезапустить игру.
Как отмечают разработчики, в этом патче был реализован первый этап исправления проблем, приводивших к размытию изображения. В будущем будут дополнительные правки. Также, было исправлено несколько проблем с рендерингом с помощью SSGI (Screen Space Global Illumination), которые приводили к визуальным искажениям и размытости.
Ранее авторы уже выпустили первый срочный патч, который устранял вылеты и проблемы с сохранениями.
Разработчики обещают продолжить работу над стабильностью и качеством сборника. Следующие обновления, по их словам, уже в пути.
Хотфикс на хотфикс на патч, патч на хотфикс.
КАСТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЛЬ
Было конечно приятнотвспомнить старое, тем более на халяву. Но блин... Но блиииииннн.... Это просто за гранью.
Всё, как в 2007 году // Илья Дегтярёв
Классика, ёпта.
Ну кст рили сработало, такого мыла не стало
Но все равно как то, как будто, не такая четкая картинка, как в оригинале, может за счет освещения нового так, хз
Чет я не заметил, что бы мыло пропало
в патч ноуте написано, что надо переключить пресет графики на средний, потом снова на макс, применить и перезапустить игру. тип только после этого мыло пофиксится
Я просто в шоке с таких инструкций, боже
И это сами разрабы выпускают...
Роутер выключать/включать не нужно?
И свет в квартире рубильником выключить, потом включить обратно еще
Попробовал, все равно разницы не вижу
Я думаю не поможет // Дмитрий Бабин
Т е графика станет как в 2007 ? ))
Мыло не пропало
Ну могли бы X-Ray 1.7.0 и не таким сырым выпускать.
Ну хз, включил фср натив + четкости чуток добавил и нету мыла.
Ну да, получше стало.
Потому, что это не ремастер, а ПК-порт консольного порта.
Проблема устранена. Купил второй сталкер и этот, ни разу не пожалел денег и играю на украинском языке. В детстве первый тоже проходил на украинском, атмосферы больше. В целом ремастер не очень, изменения минорные и старые баги не устранены, но в целом ради ностальгии шикарно