Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. на ПК получают второй хотфикс, который должен устранить мыльную картинку

Разработчики из GSC Game World продолжают экстренно чинить свежевышедший сборник ремастеров S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Эта обновлённая трилогия должна была порадовать поклонников культовой серии улучшенной графикой, совместимостью с современными операционными системами и расширенной поддержкой модификаций. Однако на старте игроки столкнулись с целым рядом технических проблем, среди которых особенно сильно разочаровала размытая, «мыльная» картинка.

В новом хотфиксе с номером 1.0.2 разработчики устранили ключевые визуальные ошибки, включая искажения, вызванные системой глобального освещения. Кроме того, была устранена ошибка с отображением NPC и добавлена возможность назначения пользовательских кнопок мыши. Однако важно учесть, что для активации изменений потребуется вручную сбросить графические настройки: сначала выбрать «Средние», затем вновь выставить «Максимальные» и перезапустить игру.

Как отмечают разработчики, в этом патче был реализован первый этап исправления проблем, приводивших к размытию изображения. В будущем будут дополнительные правки. Также, было исправлено несколько проблем с рендерингом с помощью SSGI (Screen Space Global Illumination), которые приводили к визуальным искажениям и размытости.

Ранее авторы уже выпустили первый срочный патч, который устранял вылеты и проблемы с сохранениями.

Разработчики обещают продолжить работу над стабильностью и качеством сборника. Следующие обновления, по их словам, уже в пути.