Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. уже доступны

GSC Game World выпустила обновлённую версию культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Теперь в переиздание входят ремастеры Shadow of Chornobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, которые уже можно опробовать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Главной новостью для поклонников стало то, что все владельцы оригинальных игр в Steam получают улучшенные версии совершенно бесплатно. Это щедрый жест со стороны разработчиков, который уже вызвал волну положительных отзывов в сообществе.
В Enhanced Edition разработчики основательно поработали над графической составляющей. Улучшены шейдеры, освещение, текстуры, а также визуальные эффекты в целом. Благодаря этому старая добрая Зона смотрится куда атмосфернее и современнее, не теряя при этом своего узнаваемого стиля.
Новая версия поддерживает геймпады, Steam Deck и даже моды через Steam Workshop, что делает её максимально удобной как для ветеранов, так и для новых игроков. Все три игры можно приобрести как по отдельности, так и сразу в сборнике с 30% скидкой.
Из заметных минусов — отсутствие русской озвучки. Играть придётся с субтитрами, что может немного испортить впечатление для тех, кто ностальгирует по оригинальной подаче. Тем не менее, учитывая масштаб обновлений, ремастер — отличная возможность заново пройти трилогию или впервые познакомиться с легендарной серией.
Там русский язык выпили,русофобы поганые.Пусть сами играют.
Первые отзывы ещё говорят, что дальность прорисовки здесь жрёт больше, чем в Anomaly. Возможно они вернут "2007" с крашами)
Рф в сделку входит?
да
РФ мимо
В Стиме у меня был только ЗП.Хорошо,что добавили отдельно.Если судить по стримам,лучше играть в оригинал;)
Да думал бате скачать, на днях ориг. Трилогию скачал. Ну лан гляну когда с работы приду, а то с верхних коментов ветки не понятно))
В зелёном магазине есть уже?) // Алишер Тухтаев
А смысл? Такой «ремастер», как они сделали, можно за час модами сделать)) // Сергей Ступак
Да я глянуть хотел, на ютубе тогда посмотрю, мне кажется мододелы лучше сделают, нежели их ремастер) // Алишер Тухтаев
?si=jW1hj0HTh5ZLrE0g // Сергей Ступак
Есть // Дмитрий Харьковский
// Алишер Тухтаев
Ну шо посоны пожрем?
кто попробует, отпишитесь стоит ли? Я не фанат игры и не буду радоваться просто слегка обновленной графики, скажите пж Здравую оценку.
управление чуть лучше на клаве
графон подтянули
Поставь Anomaly. Даже лучше. А это, ну я не знаю можно палочкой потыкать.
Лучше Gamma поставь. Удовольствия получишь больше, чем от оригинальной трилогии и самого сталкера 2
Накати на оригинал сборку Anomaly и получаешь в геймплейном и графической плане намного совершенен игру, чем ремастер.
в GOGе нет обновления :(
Мод SoC: Update 1.4 и выглядит лучше и играется лучше, а там еще 2.0 готовится
Мне не дали су.. Шадов(
Разрабы не выдали обновленную часть сталкера Тени Чернобыля,забыли на отрез про всех и выдали только 2 часть Чн и ЗП.Без Тч не трилогия.Все игры были куплены в стиме.Жду который час,а мне еще не дали обновленную часть.
А мне дали все 3. Думаю мб сыграл тот фактор что тени у меня двух видов европейский и американский(вроде в том их различия)
Скорое всего у тебя только старая версия которую уже давно выпили из стим. Так вот за нее они почему то не дают обнову. ХЗ почему.
Больше всего прикалывает что они в гог это не засунули // Роман Иванов
Нету нихрена,разрабы зажрались,обещали всем дать все 3 части,они куплены полностью в стиме,который час я жду добавления Тч на ак нихрена нет.