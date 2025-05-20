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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6.8 159 оценок

Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. уже доступны

IKarasik IKarasik

GSC Game World выпустила обновлённую версию культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Теперь в переиздание входят ремастеры Shadow of Chornobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, которые уже можно опробовать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Главной новостью для поклонников стало то, что все владельцы оригинальных игр в Steam получают улучшенные версии совершенно бесплатно. Это щедрый жест со стороны разработчиков, который уже вызвал волну положительных отзывов в сообществе.

В Enhanced Edition разработчики основательно поработали над графической составляющей. Улучшены шейдеры, освещение, текстуры, а также визуальные эффекты в целом. Благодаря этому старая добрая Зона смотрится куда атмосфернее и современнее, не теряя при этом своего узнаваемого стиля.

Новая версия поддерживает геймпады, Steam Deck и даже моды через Steam Workshop, что делает её максимально удобной как для ветеранов, так и для новых игроков. Все три игры можно приобрести как по отдельности, так и сразу в сборнике с 30% скидкой.

Из заметных минусов — отсутствие русской озвучки. Играть придётся с субтитрами, что может немного испортить впечатление для тех, кто ностальгирует по оригинальной подаче. Тем не менее, учитывая масштаб обновлений, ремастер — отличная возможность заново пройти трилогию или впервые познакомиться с легендарной серией.

16
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Astah83

Там русский язык выпили,русофобы поганые.Пусть сами играют.

22
luVol

Первые отзывы ещё говорят, что дальность прорисовки здесь жрёт больше, чем в Anomaly. Возможно они вернут "2007" с крашами)

2
-zotik-

Рф в сделку входит?

3
sdawd sdadsd

да

Footmob

РФ мимо

1
Lvinomord

В Стиме у меня был только ЗП.Хорошо,что добавили отдельно.Если судить по стримам,лучше играть в оригинал;)

1
-zotik- Lvinomord

Да думал бате скачать, на днях ориг. Трилогию скачал. Ну лан гляну когда с работы приду, а то с верхних коментов ветки не понятно))

Пользователь ВКонтакте

В зелёном магазине есть уже?) // Алишер Тухтаев

2
Пользователь ВКонтакте

А смысл? Такой «ремастер», как они сделали, можно за час модами сделать)) // Сергей Ступак

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да я глянуть хотел, на ютубе тогда посмотрю, мне кажется мододелы лучше сделают, нежели их ремастер) // Алишер Тухтаев

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

?si=jW1hj0HTh5ZLrE0g // Сергей Ступак

Пользователь ВКонтакте

Есть // Дмитрий Харьковский

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Алишер Тухтаев

Glukinc

Ну шо посоны пожрем?

2
PitifulMikael

кто попробует, отпишитесь стоит ли? Я не фанат игры и не буду радоваться просто слегка обновленной графики, скажите пж Здравую оценку.

1
sdawd sdadsd

управление чуть лучше на клаве

графон подтянули

Glukinc

Поставь Anomaly. Даже лучше. А это, ну я не знаю можно палочкой потыкать.

2
luVol

Лучше Gamma поставь. Удовольствия получишь больше, чем от оригинальной трилогии и самого сталкера 2

3
Fronyx

Накати на оригинал сборку Anomaly и получаешь в геймплейном и графической плане намного совершенен игру, чем ремастер.

Иван Гришин

в GOGе нет обновления :(

Alister Soul

Мод SoC: Update 1.4 и выглядит лучше и играется лучше, а там еще 2.0 готовится

MаnGo

Мне не дали су.. Шадов(

антишнапс-геймер

Разрабы не выдали обновленную часть сталкера Тени Чернобыля,забыли на отрез про всех и выдали только 2 часть Чн и ЗП.Без Тч не трилогия.Все игры были куплены в стиме.Жду который час,а мне еще не дали обновленную часть.

-zotik-

А мне дали все 3. Думаю мб сыграл тот фактор что тени у меня двух видов европейский и американский(вроде в том их различия)

ХYЛИGun

Скорое всего у тебя только старая версия которую уже давно выпили из стим. Так вот за нее они почему то не дают обнову. ХЗ почему.

Пользователь ВКонтакте

Больше всего прикалывает что они в гог это не засунули // Роман Иванов

антишнапс-геймер

Нету нихрена,разрабы зажрались,обещали всем дать все 3 части,они куплены полностью в стиме,который час я жду добавления Тч на ак нихрена нет.