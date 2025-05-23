S.T.A.L.K.E.R.: Enhanced Edition получает первый хотфикс с исправлением вылетов и сохранений

На днях студия GSC Game World выпустила обновлённое издание культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R. под названием Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Ремастер принёс улучшение графики, адаптацию под современные системы и расширенную поддержку модов, однако запуск оказался не самым гладким. Игроки столкнулись с рядом технических проблем, в том числе вылетами, багами конфигурации и ошибками сохранений.

Разработчики не стали тянуть и уже сегодня выпускают первое срочное обновление — патч 1.0.1, который распространяется сразу на все три игры в сборнике. В него вошли следующие ключевые исправления:

устранены вылеты при запуске на неподдерживаемом «железе» (теперь игра корректно уведомляет о несоответствии видеокарты минимальным требованиям);

исправлены популярные сбои на ПК, Xbox и PlayStation;

решена проблема с сохранениями на некоторых языковых локализациях системы;

исправлены ошибки записи конфигураций;

восстановлена пропадающая геометрия на ряде уровней.

На фоне этих технических трудностей довольно странно видеть волну недовольства от части игроков. Всё же Enhanced Edition распространяется бесплатно для всех владельцев оригинальных игр, а при желании всегда можно вернуться к классическим версиям — особенно если речь идёт о глобальных модификациях. Другие же могут просто подождать несколько обновлений, когда все технические неполадки будут полностью устранены.

Кроме того, возвращение русской озвучки также не представляет трудностей. Её можно легко установить, скачав соответствующие файлы:

Разработчики из GSC Game World пообещали продолжить улучшать сборник и оперативно реагировать на отзывы сообщества.