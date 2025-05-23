S.T.A.L.K.E.R.: Enhanced Edition получает первый хотфикс с исправлением вылетов и сохранений

На днях студия GSC Game World выпустила обновлённое издание культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R. под названием Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Ремастер принёс улучшение графики, адаптацию под современные системы и расширенную поддержку модов, однако запуск оказался не самым гладким. Игроки столкнулись с рядом технических проблем, в том числе вылетами, багами конфигурации и ошибками сохранений.
Разработчики не стали тянуть и уже сегодня выпускают первое срочное обновление — патч 1.0.1, который распространяется сразу на все три игры в сборнике. В него вошли следующие ключевые исправления:
- устранены вылеты при запуске на неподдерживаемом «железе» (теперь игра корректно уведомляет о несоответствии видеокарты минимальным требованиям);
- исправлены популярные сбои на ПК, Xbox и PlayStation;
- решена проблема с сохранениями на некоторых языковых локализациях системы;
- исправлены ошибки записи конфигураций;
- восстановлена пропадающая геометрия на ряде уровней.
На фоне этих технических трудностей довольно странно видеть волну недовольства от части игроков. Всё же Enhanced Edition распространяется бесплатно для всех владельцев оригинальных игр, а при желании всегда можно вернуться к классическим версиям — особенно если речь идёт о глобальных модификациях. Другие же могут просто подождать несколько обновлений, когда все технические неполадки будут полностью устранены.
Кроме того, возвращение русской озвучки также не представляет трудностей. Её можно легко установить, скачав соответствующие файлы:
Разработчики из GSC Game World пообещали продолжить улучшать сборник и оперативно реагировать на отзывы сообщества.
На фоне этих технических трудностей довольно странно видеть волну недовольства от части игроков.
Какой соевый олень это писал? Ремастеры халтура с вырезанием контента. Сделанные тяп ляп. Цена на все игры ВЫРОСЛА для новых покупателей.
Ну так был же вчера пост, где разрабы молили обзорщиков хвалить ремастер)
Такое выпрашивание только обратный эффект даёт. У Теней Чернобыля уже больше 3к обзоров. Вылезти из 40% будет проблематично. GSC забыли что Сталкер в первую очередь любили в СНГ.
Фейк который?
Но при этом вторая часть имеет хороший рейтинг, хотя по хорошему должна быть на ровне с вот этими типо как ремастерами.
А вы новый покупатель? Кто-то старую версию с торрента забрал?
и даром не нужен.оригиналы лучше и атмосфернее.
Вернули 2007. Ждем патч 1.0006
😁
Вот он мой две тысячи седьмой
А мыло ? Мыло не убрали ? Или на это нужно пол года разработки ))
Мне тоже сначала показалось что мыльно и старая версия лучше и производительнее, но посмотрев прямое сравнение , я изменил мнение . А мыльным кажется скорее всего потому что в настройках по умолчанию включен FSR на балансе, по-моему, и потому мыльновато. Я поставил его на качество и стало четче . Плюс резкость можно увеличить. Стало норм
Симулятор исправлений.
" Ремастер принёс улучшение графики, адаптацию под современные системы " Я,таки,дико извиняюсь,но это точно про это подделие речь?
На самом деле да. Нигде не утверждается, что их много этих изменений, но они есть и заметны. Я сначала, когда запустил ТЧ, не понял в чем прикол, потому что уже забыл как бедненько выглядит оригинал . А после просмотра прямого сравнения, скепсис прошел. Изменений достаточно , просто хотелось бы , чтобы это было на каком-нибудь более современном движке , но этого никто и не обещал. На удаление советских символов мне пох. Русскую озвучку я вернул ... Большой плюс - добавление геймпада. Пробовал 2 самых крутых мода на игру - не понравилось . Update 1.4 показался слишком аляпистым (цветастым) и растительности слишком много , а второй, Аврора что ли, фризанутый , багонутый какой-то и слишком темный . Буду ремастеры проходить. И не забываем , что этих игр не было на консолях и ремастеры делались прежде всего для них из-за большой популярности второго сталкера
самое главное
а чего там теперь? имени Степана Бандеры?
Тараса Бубли. Пустое место там).
Я посмотрел пока только первую часть. И да, игра в довольно кривеньком состоянии.
НО
На текущий момент это выглядит как куда более удобная платформа для моддинга. Они,походу, добавили в экзешники поддержку хоть какой-то многопоточности, что радует. Тень от травы, наконец, работает, в отличие от оригинала. ФСР, который не нужен, ну да ладно, хотя лучше бы, конечно, ДЛСС. И главное - разблокированная частота кадров, не ведущая к свисту дросселей. Напомню, что оригинальная трилогия с финальными патчами получила неотключаемый всинк и лок на 60 кадров, а это богомерзко.
Ну а озвучка... Как я и говорил - моддеры вернули в первый же день. А некоторые голоса на украинском даже добавляют некоего колорита, ведь не может же быть, чтобы вся Зона, располагающаяся по лору в Украине, говорила исключительно на русском языке.
ШТА? Игра 20 летней давности получает первый хотфикс? А нельзя было пораньше сделать?
А DLSS Они добавить не хотят?